Стадион: Рейн Энерги
0'
1:0
14' ГолДитц Флориан
21' Красная карточкаШабо Юлиан
25' Желтая карточкаЛарсен Каспер
1:1
32' ГолЗивзивадзе Буду
1:2
40' ГолДардаи Палко
55' Желтая карточкаХандья Силвестер
59' Желтая карточкаФиоло Оттила
68' Желтая карточкаСкири Эйе
69' Желтая карточкаДардаи Палко
85' Желтая карточкаЗивзивадзе Буду
90' Желтая карточкаХектор Йонас
90'+6
Ход матча
14'
1:0
21'
25'
32'
1:1
40'
1:2
55'
59'
68'
69'
85'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
20
Швебе
Марвин
24
Шабо
Юлиан
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
29
Тилманн
Ян
33
Дитц
Флориан
11
Него
Лоик
21
Пинту
Рубен
23
Дардаи
Палко
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дитц ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Него ЛоикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Пинту РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Роков ЭмилВратарь
- Защитник
-
29 Койнок ЖолтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
-
Главный тренер: Борис Микаэль
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дитц Флориан
|1
|1
|Любичич Деян
|0
|0
Фехервар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|1.2
|Кодро Кенан
|3 (1)
|0.6
|Дардаи Палко
|2
|0.4
|Стопира Тавареш
|1
|0.2
|Петряк Иван
|1
|0.2
|Рус Адриан
|1
|0.2
|Него Лоик
|0
|0
|Бумба Клаудиу
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|0
|1
|Скири Эйе
|1
|0
Фехервар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабанов Артём
|2
|0
|Петряк Иван
|2
|0
|Фиоло Оттила
|2
|0
|Стопира Тавареш
|1
|0
|Него Лоик
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Ларсен Каспер
|1
|0
|Хандья Силвестер
|1
|0
|Дардаи Палко
|1
|0
|Покорны Петер
|1
|0
|Койнок Жолт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
12
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0
Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1
Фехервар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ференцварош - Фехервар 4:0 Петрокуб - Фехервар 1:2 Фехервар - Гонвед 4:0 Фехервар - Петрокуб 5:0
Пакш - Фехервар 2:0 Габала - Фехервар 2:1 Фехервар - Габала 4:1 Фехервар - Галатасарай 1:0 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Фенербахче - Фехервар 3:0 Дунайварош ПАСЕ - Фехервар 0:5 Фехервар - Пакш 2:2 Уйпешт - Фехервар 1:1 Фехервар - Гонвед 2:0 Дебрецен - Фехервар 0:3 Фехервар - Пушкаш-Академия 2:2 Мезёкёвешд - Фехервар 1:2 МТК - Фехервар 1:1 Фехервар - Кишварда 5:3 Дьирмот - Фехервар 0:2
Прогнозы на матч Кёльн 1:2 Фехервар
Исход игры
Кёльн
91.5% (108)
Ничья
5.1% (6)
Фехервар
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (51)
Меньше
53.64% (59)
Обе команды забьют
Да
30% (33)
Нет
70% (77)
Популярный счёт
2:0 Кёльн
39.8% (47)
3:0 Кёльн
17.8% (21)
3:1 Кёльн
11% (13)
2:1 Кёльн
9.3% (11)
1:0 Кёльн
6.8% (8)
1:1 Ничья
3.4% (4)
4:1 Кёльн
2.5% (3)
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