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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Кёльн
1:2
Конец матча
Фехервар
0'
1:0
14' Гол
Дитц Флориан
21' Красная карточка
Шабо Юлиан
25' Желтая карточка
Ларсен Каспер
1:1
32' Гол
Зивзивадзе Буду
1:2
40' Гол
Дардаи Палко
55' Желтая карточка
Хандья Силвестер
59' Желтая карточка
Фиоло Оттила
68' Желтая карточка
Скири Эйе
69' Желтая карточка
Дардаи Палко
85' Желтая карточка
Зивзивадзе Буду
90' Желтая карточка
Хектор Йонас
90'+6

Ход матча

14'
Дитц Флориан
(Любичич Деян)
1:0
21'
Шабо Юлиан
 
25'
 
Ларсен Каспер
32'
1:1
Зивзивадзе Буду
(Него Лоик)
40'
1:2
Дардаи Палко
(Зивзивадзе Буду)
46'
Килиан Лука
Педерсен Кристиан
 
55'
 
Хандья Силвестер
59'
 
Фиоло Оттила
60'
Майна Линтон
Тилманн Ян
 
68'
Скири Эйе
 
69'
 
Дардаи Палко
76'
Адамян Саркис
Кайнц Флориан
 
76'
Олесен Матиас
Любичич Деян
 
76'
Тиггес Штеффен
Дитц Флориан
 
81'
 
Хайстер Марсель
Дардаи Палко
85'
 
Зивзивадзе Буду
86'
 
Леднёв Богдан
Бамгбойе Фуншо
90'
 
Люфтнер Михаэл
Зивзивадзе Буду
90'
 
Покорны Петер
Пинту Рубен
90'
Хектор Йонас
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 118
Кёльн 91.5% (108)
X 5.1% (6)
Фехервар 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
3
Педерсен
Кристиан
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
29
Тилманн
Ян
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
33
Дитц
Флориан
1
Ковач
Даниэль
3
Ларсен
Каспер
22
Стопира
Тавареш
13
Шабанов
Артём
11
Него
Лоик
65
Хандья
Силвестер
70
Бамгбойе
Фуншо
21
Пинту
Рубен
5
Фиоло
Оттила
23
Дардаи
Палко
9
Зивзивадзе
Буду
Кёльн
4-2-3-1
Фехервар
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дитц Флориан 1 1
Любичич Деян 0 0
Фехервар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 6 (1) 1.2
Кодро Кенан 3 (1) 0.6
Дардаи Палко 2 0.4
Стопира Тавареш 1 0.2
Петряк Иван 1 0.2
Рус Адриан 1 0.2
Него Лоик 0 0
Бумба Клаудиу 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 0 1
Скири Эйе 1 0
Фехервар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабанов Артём 2 0
Петряк Иван 2 0
Фиоло Оттила 2 0
Стопира Тавареш 1 0
Него Лоик 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Ларсен Каспер 1 0
Хандья Силвестер 1 0
Дардаи Палко 1 0
Покорны Петер 1 0
Койнок Жолт 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
12
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0
Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1
Фехервар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ференцварош - Фехервар 4:0 Петрокуб - Фехервар 1:2 Фехервар - Гонвед 4:0 Фехервар - Петрокуб 5:0
Пакш - Фехервар 2:0 Габала - Фехервар 2:1 Фехервар - Габала 4:1 Фехервар - Галатасарай 1:0 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Фенербахче - Фехервар 3:0 Дунайварош ПАСЕ - Фехервар 0:5 Фехервар - Пакш 2:2 Уйпешт - Фехервар 1:1 Фехервар - Гонвед 2:0 Дебрецен - Фехервар 0:3 Фехервар - Пушкаш-Академия 2:2 Мезёкёвешд - Фехервар 1:2 МТК - Фехервар 1:1 Фехервар - Кишварда 5:3 Дьирмот - Фехервар 0:2
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Дардаи Палко бьет в цель!
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Зивзивадзе Буду бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Ларсен Каспер получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      УДАЛЕНИЕ! - Шабо Юлиан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Дитц Флориан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Кёльн 91.5% (108)
    X 5.1% (6)
    Фехервар 3.4% (4)
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    Прогнозы на матч Кёльн 1:2 Фехервар

    Исход игры
    Кёльн
    91.5% (108)
    Ничья
    5.1% (6)
    Фехервар
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.36% (51)
    Меньше
    53.64% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (33)
    Нет
    70% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Кёльн
    39.8% (47)
    3:0 Кёльн
    17.8% (21)
    3:1 Кёльн
    11% (13)
    2:1 Кёльн
    9.3% (11)
    1:0 Кёльн
    6.8% (8)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    4:1 Кёльн
    2.5% (3)
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