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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Ракув
0:0
Первый тайм: 1'
Славия Прага
0'
Прогнозы 116
Ракув 15.5% (18)
X 29.3% (34)
Славия Прага 55.2% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Славия Прага
3.44
3.45
2.35
Все Коэффициенты
Новости
12
Треловски
Кацпер
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
88
Гвилия
Валериане
66
Папаниколау
Яннис
23
Кун
Патрик
30
Кочергин
Владислав
9
Мусёлик
Себастьян
11
Иви
Лопес
28
Мандоус
Алеш
26
Шранц
Иван
4
Оусоу
Айхам
12
Сантос
Эдуардо
19
Дорли
Оскар
5
Тьехи
Христ
3
Голеш
Томаш
16
Усор
Мозес
23
Шевчик
Петр
9
Олайинка
Питер
32
Лингр
Ондржей
Ракув
3-4-3
Славия Прага
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 3 (1) 0.75
Кочергин Владислав 3 0.75
Гутковский Владислав 1 0.25
Вдовяк Матеуш 1 0.25
Тудор Фран 1 (1) 0.25
Лидерман Бен 0 0
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юречка Вацлав 2 0.5
Алмейда Эвертон 2 0.5
Олайинка Питер 2 0.5
Сор Коллинс 2 0.5
Траоре Ибрагим 1 0.25
Тьехи Христ 1 0.25
Шранц Иван 1 0.25
Усор Мозес 1 0.25
Лингр Ондржей 1 0.25
Фила Даниэль 1 0.25
Юрасек Матей 0 0
David Jurasek 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сореску Деян 1 1
Гутковский Владислав 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Чиж Шимон 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандоус Алеш 2 0
Сантос Эдуардо 0 1
Шранц Иван 1 0
Лингр Ондржей 1 0
Дорли Оскар 1 0
Тьехи Христ 1 0
Доудера Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
3
33%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
29%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2
Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0
Славия Прага
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Яблонец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Спарта-2 Прага 4:2 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Фастав Злин 4:1
Таборско - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:0 Славия Прага - Простейов 0:1 Славия Прага - Сент-Джозефс 7:0 Славия Прага - Лисен 2:4 Славия Прага - Квитковице 2:0 Сент-Джозефс - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Виктория Жижков 2:2 Славия Прага - Либерец B 5:0 Славия Прага - Пушкаш-Академия 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:2 Баник Острава - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Словацко 3:0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Ракув 15.5% (18)
X 29.3% (34)
Славия Прага 55.2% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Славия Прага
3.44
3.45
2.35
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ракув 0:0 Славия Прага онлайн

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Прогнозы на матч Ракув 0:0 Славия Прага

Исход игры
Ракув
15.3% (18)
Ничья
29.7% (35)
Славия Прага
55.1% (65)
Тотал 2.5
Больше
41.96% (47)
Меньше
58.04% (65)
Обе команды забьют
Да
72.32% (81)
Нет
27.68% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (34)
1:2 Славия Прага
28% (33)
0:1 Славия Прага
14.4% (17)
1:0 Ракув
7.6% (9)
2:1 Ракув
5.9% (7)
1:3 Славия Прага
4.2% (5)
0:2 Славия Прага
4.2% (5)
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