Стадион: Stadion Rakow
0:0
Первый тайм: 1'
0'
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
28
Мандоус
Алеш
26
Шранц
Иван
19
Дорли
Оскар
16
Усор
Мозес
23
Шевчик
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кшижак ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
-
28 Мандоус АлешВратарь
-
26 Шранц ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дорли ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Усор МозесПолузащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Сиротник ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Юрасек МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|3 (1)
|0.75
|Кочергин Владислав
|3
|0.75
|Гутковский Владислав
|1
|0.25
|Вдовяк Матеуш
|1
|0.25
|Тудор Фран
|1 (1)
|0.25
|Лидерман Бен
|0
|0
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юречка Вацлав
|2
|0.5
|Алмейда Эвертон
|2
|0.5
|Олайинка Питер
|2
|0.5
|Сор Коллинс
|2
|0.5
|Траоре Ибрагим
|1
|0.25
|Тьехи Христ
|1
|0.25
|Шранц Иван
|1
|0.25
|Усор Мозес
|1
|0.25
|Лингр Ондржей
|1
|0.25
|Фила Даниэль
|1
|0.25
|Юрасек Матей
|0
|0
|David Jurasek
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сореску Деян
|1
|1
|Гутковский Владислав
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандоус Алеш
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|0
|1
|Шранц Иван
|1
|0
|Лингр Ондржей
|1
|0
|Дорли Оскар
|1
|0
|Тьехи Христ
|1
|0
|Доудера Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
3
33%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
29%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2
Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0
Славия Прага
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Яблонец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Спарта-2 Прага 4:2 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Фастав Злин 4:1
Таборско - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:0 Славия Прага - Простейов 0:1 Славия Прага - Сент-Джозефс 7:0 Славия Прага - Лисен 2:4 Славия Прага - Квитковице 2:0 Сент-Джозефс - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Виктория Жижков 2:2 Славия Прага - Либерец B 5:0 Славия Прага - Пушкаш-Академия 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:2 Баник Острава - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Словацко 3:0
Прогнозы на матч Ракув 0:0 Славия Прага
Исход игры
Ракув
15.3% (18)
Ничья
29.7% (35)
Славия Прага
55.1% (65)
Тотал 2.5
Больше
41.96% (47)
Меньше
58.04% (65)
Обе команды забьют
Да
72.32% (81)
Нет
27.68% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (34)
1:2 Славия Прага
28% (33)
0:1 Славия Прага
14.4% (17)
1:0 Ракув
7.6% (9)
2:1 Ракув
5.9% (7)
1:3 Славия Прага
4.2% (5)
0:2 Славия Прага
4.2% (5)
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