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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Ракув
2:1
Конец матча
Славия Прага
0'
1:0
29' Гол
Иви Лопес
54' Желтая карточка
Лингр Ондржей
1:1
60' Гол
Голеш Томаш
2:1
61' Гол
Тудор Фран
81' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
90' Желтая карточка
Оусоу Айхам
90' Желтая карточка
Вдовяк Матеуш
90'+6

Ход матча

29'
Иви Лопес
(Тудор Фран)
1:0
40'
 
Плавшич Срджан
Дорли Оскар
46'
Вдовяк Матеуш
Кочергин Владислав
 
46'
 
Траоре Ибрагим
Сантос Эдуардо
54'
 
Лингр Ондржей
60'
1:1
Голеш Томаш
(Плавшич Срджан)
61'
Гутковский Владислав
Мусёлик Себастьян
 
61'
Тудор Фран
(Рундич Милан)
2:1
65'
 
Юрасек Матей
Лингр Ондржей
81'
Папаниколау Яннис
 
82'
Чиж Шимон
Папаниколау Яннис
 
82'
Новак Бартош
Тудор Фран
 
87'
Длугош Виктор
Иви Лопес
 
90'
 
Оусоу Айхам
90'
Вдовяк Матеуш
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 118
Ракув 15.3% (18)
X 29.7% (35)
Славия Прага 55.1% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
12
Треловски
Кацпер
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
88
Гвилия
Валериане
66
Папаниколау
Яннис
23
Кун
Патрик
30
Кочергин
Владислав
9
Мусёлик
Себастьян
11
Иви
Лопес
28
Мандоус
Алеш
26
Шранц
Иван
4
Оусоу
Айхам
12
Сантос
Эдуардо
19
Дорли
Оскар
5
Тьехи
Христ
3
Голеш
Томаш
16
Усор
Мозес
23
Шевчик
Петр
9
Олайинка
Питер
32
Лингр
Ондржей
Ракув
3-4-3
Славия Прага
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 4 (1) 0.8
Кочергин Владислав 3 0.6
Тудор Фран 2 (1) 0.4
Гутковский Владислав 1 0.2
Вдовяк Матеуш 1 0.2
Рундич Милан 0 0
Лидерман Бен 0 0
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юречка Вацлав 2 0.4
Алмейда Эвертон 2 0.4
Олайинка Питер 2 0.4
Сор Коллинс 2 0.4
Траоре Ибрагим 1 0.2
Тьехи Христ 1 0.2
Шранц Иван 1 0.2
Усор Мозес 1 0.2
Голеш Томаш 1 0.2
Лингр Ондржей 1 0.2
Фила Даниэль 1 0.2
Плавшич Срджан 0 0
Юрасек Матей 0 0
David Jurasek 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сореску Деян 1 1
Гутковский Владислав 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Чиж Шимон 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандоус Алеш 2 0
Лингр Ондржей 2 0
Сантос Эдуардо 0 1
Шранц Иван 1 0
Дорли Оскар 1 0
Тьехи Христ 1 0
Доудера Давид 1 0
Оусоу Айхам 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
3
33%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
4
27%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2
Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0
Славия Прага
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Яблонец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Спарта-2 Прага 4:2 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Фастав Злин 4:1
Таборско - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:0 Славия Прага - Простейов 0:1 Славия Прага - Сент-Джозефс 7:0 Славия Прага - Лисен 2:4 Славия Прага - Квитковице 2:0 Сент-Джозефс - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Виктория Жижков 2:2 Славия Прага - Либерец B 5:0 Славия Прага - Пушкаш-Академия 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:2 Баник Острава - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Словацко 3:0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 40'
      Дорли Оскар уходит с поля. Плавшич Срджан выходит вместо него
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Иви Лопес бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Ракув 15.3% (18)
    X 29.7% (35)
    Славия Прага 55.1% (65)
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    Прогнозы на матч Ракув 2:1 Славия Прага

    Исход игры
    Ракув
    15.3% (18)
    Ничья
    29.7% (35)
    Славия Прага
    55.1% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.96% (47)
    Меньше
    58.04% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    72.32% (81)
    Нет
    27.68% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.8% (34)
    1:2 Славия Прага
    28% (33)
    0:1 Славия Прага
    14.4% (17)
    1:0 Ракув
    7.6% (9)
    2:1 Ракув
    5.9% (7)
    1:3 Славия Прага
    4.2% (5)
    0:2 Славия Прага
    4.2% (5)
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