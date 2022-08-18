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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 45+'
Хапоэль Беэр-Шева
0'
38' Желтая карточка
Лопеш Элдер

Ход матча

38'
 
Лопеш Элдер

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 116
Университатя Крайова 52.6% (61)
X 31.9% (37)
Хапоэль Беэр-Шева 15.5% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Хапоэль Беэр-Шева
2.70
3.15
4.11
Все Коэффициенты
Новости
1
Лазар
Давид
2
Папп
Пол
34
Раул
Силва
6
Скречу
Владимир
33
Ханка
Серджу
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
11
Банку
Никусор
10
Баярам
Штефан
19
Кольич
Элвир
9
Иван
Андрей
55
Глазер
Омри
18
Тиби
Эйтан
44
Эль-Хамид
Хатем
Абд
4
Витор
Мигел
22
Лопеш
Элдер
35
Барейро
Лукас
10
Миха
Дор
3
Кельтенс
Давид
5
Абу-Абайд
Ияд
13
Анса
Юджин
17
Хемед
Томер
Университатя Крайова
3-4-3
Хапоэль Беэр-Шева
4-5-1

История личных встреч

Университатя Крайова
Хапоэль Беэр-Шева

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Силва 2 0.4
Баярам Штефан 1 0.2
Гэман Валеричэ 1 0.2
Матею Александру 1 0.2
Банку Никусор 1 0.2
Иван Андрей 1 (1) 0.2
Густаво Важенин 0 0
Скречу Владимир 0 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хатуэль Ротем 3 0.6
Йосефи Томер 1 0.2
Витор Мигел 1 0.2
Джехезкель Сагив 1 0.2
Сельмани Астрит 1 0.2
Миха Дор 0 0
Лопеш Элдер 0 0
Анса Юджин 0 0
Сафури Рамиз 0 0
Эль-Хамид Хатем Абд 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густаво Важенин 2 0
Раул Силва 2 0
Банку Никусор 2 0
Матею Александру 1 0
Крецу Александру 1 0
Ханка Серджу 1 0
Кольич Элвир 1 0
Иван Андрей 1 0
Баярам Штефан 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатуэль Ротем 2 0
Витор Мигел 1 0
Миха Дор 1 0
Лопеш Элдер 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Анса Юджин 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Барейро Лукас 1 0
Эль-Хамид Хатем Абд 1 0
Йосефи Томер 1 0
Сельмани Астрит 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2
Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1
Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Хапоэль Беэр-Шева 0:2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    38'
    Лопеш Элдер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Университатя Крайова 52.6% (61)
X 31.9% (37)
Хапоэль Беэр-Шева 15.5% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Хапоэль Беэр-Шева
2.70
3.15
4.11
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Новости
Где смотреть матч Университатя Крайова 0:0 Хапоэль Беэр-Шева онлайн

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Прогнозы на матч Университатя Крайова 0:0 Хапоэль Беэр-Шева

Исход игры
Университатя Крайова
52.6% (61)
Ничья
31.9% (37)
Хапоэль Беэр-Шева
15.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
60.71% (68)
Нет
39.29% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.4% (33)
2:1 Университатя Крайова
23.3% (27)
1:0 Университатя Крайова
23.3% (27)
0:1 Хапоэль Беэр-Шева
8.6% (10)
1:2 Хапоэль Беэр-Шева
4.3% (5)
2:0 Университатя Крайова
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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Университатя Крайова
Хапоэль Беэр-Шева
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