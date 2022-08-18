Стадион: Мунисипаль Дробета-Турну Северин
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
38'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
2
Папп
Пол
34
Раул
Силва
33
Ханка
Серджу
19
Кольич
Элвир
55
Глазер
Омри
18
Тиби
Эйтан
22
Лопеш
Элдер
10
Миха
Дор
13
Анса
Юджин
17
Хемед
Томер
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
-
33 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Русу ДенисВратарь
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
-
30 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 РивалдиньоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
- Основной состав
-
55 Глазер ОмриВратарь
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопеш ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
-
10 Миха ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Анса ЮджинПолузащитник
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
-
36 Элиаси НивВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Элиас ШайПолузащитник
-
14 Мадмон ИлайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Йосефи ТомерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Дадья Ор
-
Главный тренер: Барда Эльянив
История личных встреч
Университатя Крайова
Хапоэль Беэр-Шева
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Силва
|2
|0.4
|Баярам Штефан
|1
|0.2
|Гэман Валеричэ
|1
|0.2
|Матею Александру
|1
|0.2
|Банку Никусор
|1
|0.2
|Иван Андрей
|1 (1)
|0.2
|Густаво Важенин
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хатуэль Ротем
|3
|0.6
|Йосефи Томер
|1
|0.2
|Витор Мигел
|1
|0.2
|Джехезкель Сагив
|1
|0.2
|Сельмани Астрит
|1
|0.2
|Миха Дор
|0
|0
|Лопеш Элдер
|0
|0
|Анса Юджин
|0
|0
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Эль-Хамид Хатем Абд
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густаво Важенин
|2
|0
|Раул Силва
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Матею Александру
|1
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатуэль Ротем
|2
|0
|Витор Мигел
|1
|0
|Миха Дор
|1
|0
|Лопеш Элдер
|1
|0
|Тиби Эйтан
|1
|0
|Анса Юджин
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Барейро Лукас
|1
|0
|Эль-Хамид Хатем Абд
|1
|0
|Йосефи Томер
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2
Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1
Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Хапоэль Беэр-Шева 0:2
Прогнозы на матч Университатя Крайова 0:0 Хапоэль Беэр-Шева
Исход игры
Университатя Крайова
52.6% (61)
Ничья
31.9% (37)
Хапоэль Беэр-Шева
15.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
60.71% (68)
Нет
39.29% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.4% (33)
2:1 Университатя Крайова
23.3% (27)
1:0 Университатя Крайова
23.3% (27)
0:1 Хапоэль Беэр-Шева
8.6% (10)
1:2 Хапоэль Беэр-Шева
4.3% (5)
2:0 Университатя Крайова
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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