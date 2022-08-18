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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Университатя Крайова
1:1
Конец матча
Хапоэль Беэр-Шева
0'
38' Желтая карточка
Лопеш Элдер
45' Желтая карточка
Барейро Лукас
46' Красная карточка
Папп Пол
52' Желтая карточка
Эль-Хамид Хатем Абд
60' Желтая карточка
Кельтенс Давид
0:1
70' Гол
Хатуэль Ротем
73' Вторая желтая карточка
Эль-Хамид Хатем Абд
1:1
74' Пенальти
Иван Андрей
89' Желтая карточка
Крецу Александру
90'+6

Ход матча

38'
 
Лопеш Элдер
45'
 
Барейро Лукас
46'
Мартич Иван
Кольич Элвир
 
46'
Папп Пол
 
52'
 
Эль-Хамид Хатем Абд
55'
 
Хатуэль Ротем
Анса Юджин
55'
 
Сафури Рамиз
Абу-Абайд Ияд
60'
 
Кельтенс Давид
63'
Кэпэцынэ Михай
Ханка Серджу
 
68'
 
Сельмани Астрит
Миха Дор
68'
 
Мадмон Илай
Кельтенс Давид
70'
0:1
Хатуэль Ротем
73'
 
Эль-Хамид Хатем Абд
74'
Иван Андрей
1:1
75'
 
Дадья Ор
Хемед Томер
89'
Крецу Александру
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 1
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 116
Университатя Крайова 52.6% (61)
X 31.9% (37)
Хапоэль Беэр-Шева 15.5% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Лазар
Давид
2
Папп
Пол
34
Раул
Силва
6
Скречу
Владимир
33
Ханка
Серджу
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
11
Банку
Никусор
10
Баярам
Штефан
19
Кольич
Элвир
9
Иван
Андрей
55
Глазер
Омри
18
Тиби
Эйтан
44
Эль-Хамид
Хатем
Абд
4
Витор
Мигел
22
Лопеш
Элдер
35
Барейро
Лукас
10
Миха
Дор
3
Кельтенс
Давид
5
Абу-Абайд
Ияд
13
Анса
Юджин
17
Хемед
Томер
Университатя Крайова
3-4-3
Хапоэль Беэр-Шева
4-5-1

История личных встреч

Университатя Крайова
Хапоэль Беэр-Шева

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Силва 2 0.4
Иван Андрей 2 (2) 0.4
Баярам Штефан 1 0.2
Гэман Валеричэ 1 0.2
Матею Александру 1 0.2
Банку Никусор 1 0.2
Густаво Важенин 0 0
Скречу Владимир 0 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хатуэль Ротем 4 0.8
Йосефи Томер 1 0.2
Витор Мигел 1 0.2
Джехезкель Сагив 1 0.2
Сельмани Астрит 1 0.2
Миха Дор 0 0
Лопеш Элдер 0 0
Анса Юджин 0 0
Сафури Рамиз 0 0
Эль-Хамид Хатем Абд 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Александру 2 0
Густаво Важенин 2 0
Раул Силва 2 0
Банку Никусор 2 0
Папп Пол 0 1
Матею Александру 1 0
Ханка Серджу 1 0
Кольич Элвир 1 0
Иван Андрей 1 0
Баярам Штефан 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Хамид Хатем Абд 2 1
Барейро Лукас 2 0
Хатуэль Ротем 2 0
Витор Мигел 1 0
Миха Дор 1 0
Лопеш Элдер 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Анса Юджин 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Кельтенс Давид 1 0
Йосефи Томер 1 0
Сельмани Астрит 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
3
75%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2
Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1
Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Хапоэль Беэр-Шева 0:2
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Барейро Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Лопеш Элдер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Университатя Крайова 52.6% (61)
    X 31.9% (37)
    Хапоэль Беэр-Шева 15.5% (18)
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    Прогнозы на матч Университатя Крайова 1:1 Хапоэль Беэр-Шева

    Исход игры
    Университатя Крайова
    52.6% (61)
    Ничья
    31.9% (37)
    Хапоэль Беэр-Шева
    15.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (35)
    Меньше
    68.75% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    60.71% (68)
    Нет
    39.29% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.4% (33)
    2:1 Университатя Крайова
    23.3% (27)
    1:0 Университатя Крайова
    23.3% (27)
    0:1 Хапоэль Беэр-Шева
    8.6% (10)
    1:2 Хапоэль Беэр-Шева
    4.3% (5)
    2:0 Университатя Крайова
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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