Бренет нарушает правила против Дункана. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центральной части поля и назначает штрафной удар в пользу команды хозяев.

Гости решили взять мяч под свой контроль и не торопятся с ним расставаться. Игроки дорожат мячом и не форсируют события у чужих ворот.

Садилек ускорившись по правому флангу, обыграл своего соперника, но не удержал мяч в поле и отпустил его за пределы. Атака смотрелась очень перспективной, но с обработкой у игрока появились проблемы.

Ван Волфсвинкель получает повреждение и главный судья вызывает медицинскую помощь. Игрок не удачно упал на газон и корчись на газоне не торопится с него вставать.

Игра продолжается. Гости организовали отличную атаку и завершили его ударом по воротам из линии штрафной площади, но мяч был заблокирован и ушёл в аут на правой стороне.

Хозяева поля зарабатывают штрафной удар на половине поля гостей. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной рядом с воротами гостей.

Настасич взял на себя игру и сместился с правого фланга в центр поля, после чего пробил по воротам, но мяч полетел сильно выше ворот. Будет свободный удар, который введёт Уннерсталл.

Начинается второй тайм и мы продолжаем!

В перерыве были сделаны замены у команды гостей: Черны Вацлав и Миз Хильгерс вышли на поле, а вместо них Хулио Плегуэзуэло и Дан Ротс.

Гости пытаются грамотно распорядится мячом из аута на чужой половине поля, но передача не находит своего адресата и мяч переходит команде хозяев.

Хозяева поля выстроили опасную атаку на правой половине поля, но выполнить передачу в центральную часть штрафной им помешали защитники, в итоге мяч выбит в аут и атака застопорилась.

Хозяева поля зарабатывают штрафной удар на половине поля соперника. Главный судья зафиксировал фол за подножку соперника в пользу команды хозяев.

Уннерсталл выполняет подачу со свободного стандарта от своих ворот, но мяч после верховой борьбы достаётся игроку соперника, не удалось никому из партнёров зацепится за мяч и он переходит другой команде.

Звучит свисток об окончании первого тайма! Впереди "Фиорентина" со счётом 2:0. Ждём продолжения через 15 минут.

37' Хозяева поля к конце периода немного сбавили темп и предпочитают неторопливое перекатывание мяча на своей половине поля, важную задачу они уже выполнили и теперь будут ждать новых установок от тренера.

35' Команда хозяев уже нанесла десять ударов по воротам против двух соперника. По игре ощущается преимущество фаворита и он на деле доказывает что это так и есть.

33' Гостевая команда пытается завладеть мячом, но их соперник встречает высоким прессингом, в итоге мяч они теряют и снова переходят в позиционную оборону.

32' Смал грубо сыграл в отборе мяча и получил жёлтую карточку. Гейс по хоккейному применил силовой приём и отправил игрока на газон. Пострадавшим был - Гонсалес.

30' Г-О-О-О-О-Л! 2:0 Артур Кабрал!

Хозяева разыграли классическую контратаку, где Соттил на правом фланге выполнил передачу в центр штрафной и Кабрал в одно касание отправил мяч в сетку без шансов для голкипера.

29' Дункан нарушает правила против Садилек. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам в момент приёма мяча и назначает штрафной на половине поля хозяев в пользу гостевой команды.

27' Выполнить подачу со штрафного стандарта пока у игроков качественно не получается и все передачи уходят в молоко, либо точно на игрока соперника.

25' Много фолят игроки и сейчас главный судья фиксирует нарушение правил у Даана, он толкнул соперника в спину в момент борьбы за нейтральный мяч и арбитр остановил встречу.

24' Даан задержал руками Бираги и главный судья назначил штрафной удар у штрафной линии на правом фланге половины поля гостей. Кристиано пытался ворваться в штрафную, но был остановлен своим соперником не по правилам игры.