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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Фиорентина
2:0
Второй тайм: 61'
Твенте
0'
1:0
2' Гол
Гонсалес Николас
2:0
31' Гол
Кабрал Артур
33' Желтая карточка
Смал Гийс
39' Желтая карточка
Миленкович Никола
55' Желтая карточка
Проппер Робин

Ход матча

2'
Гонсалес Николас
(Бираги Кристиано)
1:0
31'
Кабрал Артур
(Соттиль Рикардо)
2:0
33'
 
Смал Гийс
39'
Миленкович Никола
 
46'
 
Черны Вацлав
Daan Rots
46'
 
Mees Hilgers
Плегесуэло Хулио
55'
 
Проппер Робин

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 121
Фиорентина 82.6% (100)
X 12.4% (15)
Твенте 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Твенте
1.77
4.90
98.66
Все Коэффициенты
Новости
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
55
Настасич
Матия
3
Бираги
Кристиано
32
Дункан
Альфред
34
Амрабат
Софьян
14
Мале
Юссеф
22
Гонсалес
Николас
9
Кабрал
Артур
33
Соттиль
Рикардо
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
11
Daan
Rots
18
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Фиорентина
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 1 1
Кабрал Артур 1 1
Соттиль Рикардо 0 0
Бираги Кристиано 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влап Михел 2 0.67
Цолис Христос 2 0.67
Daan Rots 1 0.33
Проппер Робин 1 0.33
Бренет Джошуа 1 0.33
Мисиджан Вирджил 0 0
Ван Волфсвинкель Рикки 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смал Гийс 2 0
Проппер Робин 1 0
Садилек Михал 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0
Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1
Твенте
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3
Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2
  • Второй тайм
  • 58'
    Настасич взял на себя игру и сместился с правого фланга в центр поля, после чего пробил по воротам, но мяч полетел сильно выше ворот. Будет свободный удар, который введёт Уннерсталл.
  • 56'
    Хозяева поля зарабатывают штрафной удар на половине поля гостей. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной рядом с воротами гостей.
  • 55'
    Игра продолжается. Гости организовали отличную атаку и завершили его ударом по воротам из линии штрафной площади, но мяч был заблокирован и ушёл в аут на правой стороне.
  • Травма, повреждение
    53'
    Ван Волфсвинкель получает повреждение и главный судья вызывает медицинскую помощь. Игрок  не удачно упал на газон и корчись на газоне не торопится с него вставать.
  • 52'
    Садилек ускорившись по правому флангу, обыграл своего соперника, но не удержал мяч в поле и отпустил его за пределы. Атака смотрелась очень перспективной, но с обработкой у игрока появились проблемы.
  • 50'
    Гости решили взять мяч под свой контроль и не торопятся с ним расставаться. Игроки дорожат мячом и не форсируют события у чужих ворот.
  • Фол, нарушение
    49'
    Бренет нарушает правила против Дункана. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центральной части поля и назначает штрафной удар в пользу команды хозяев.
  • Замена
    47'
    В перерыве были сделаны замены у команды гостей: Черны Вацлав и Миз Хильгерс вышли на поле, а вместо них Хулио Плегуэзуэло и Дан Ротс.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм и мы продолжаем!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток об окончании первого тайма! Впереди "Фиорентина" со счётом 2:0. Ждём продолжения через 15 минут.
  • Дополнительное время
    45'
    Главный судя добавляет две минуты к первому тайму.
  • 43'
    Уннерсталл выполняет подачу со свободного стандарта от своих ворот, но мяч после верховой борьбы достаётся игроку соперника, не удалось никому из партнёров зацепится за мяч и он переходит другой команде.
  • Фол, нарушение
    42'
    Хозяева поля зарабатывают штрафной удар на половине поля соперника. Главный судья зафиксировал фол за подножку соперника в пользу команды хозяев.
  • 40'
    Хозяева поля выстроили опасную атаку на правой половине поля, но выполнить передачу в центральную часть штрафной им помешали защитники, в итоге мяч выбит в аут и атака застопорилась.
  • 38'
    Гости пытаются грамотно распорядится мячом из аута на чужой половине поля, но передача не находит своего адресата и мяч переходит команде хозяев.
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    • 37'
      Хозяева поля к конце периода немного сбавили темп и предпочитают неторопливое перекатывание мяча на своей половине поля, важную задачу они уже выполнили и теперь будут ждать новых установок от тренера.
    • 35'
      Команда хозяев уже нанесла десять ударов по воротам против двух соперника. По игре ощущается преимущество фаворита и он на деле доказывает что это так и есть.
    • 33'
      Гостевая команда пытается завладеть мячом, но их соперник встречает высоким прессингом, в итоге мяч они теряют и снова переходят в позиционную оборону.
    • Желтая карточка
      32'
      Смал грубо сыграл в отборе мяча и получил жёлтую карточку. Гейс по хоккейному применил силовой приём и отправил игрока на газон. Пострадавшим был - Гонсалес.
    • Описание гола
      30'
      Г-О-О-О-О-Л! 2:0 Артур Кабрал!
      Хозяева разыграли классическую контратаку, где Соттил на правом фланге выполнил передачу в центр штрафной и Кабрал в одно касание отправил мяч в сетку без шансов для голкипера.
    • Фол, нарушение
      29'
       Дункан нарушает правила против Садилек. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам в момент приёма мяча и назначает штрафной на половине поля хозяев в пользу гостевой команды.
    • 27'
      Выполнить подачу со штрафного стандарта пока у игроков качественно не получается и все передачи уходят в молоко, либо точно на игрока соперника.
    • Фол, нарушение
      25'
      Много фолят игроки и сейчас главный судья фиксирует нарушение правил у Даана, он толкнул соперника в спину в момент борьбы за нейтральный мяч и арбитр остановил встречу.
    • 24'
      Даан задержал руками Бираги и главный судья назначил штрафной удар у штрафной линии на правом фланге половины поля гостей. Кристиано пытался ворваться в штрафную, но был остановлен своим соперником не по правилам игры.
    • Фол, нарушение
      22'
      Гонсалес нарушает правила против Смала. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной удар на половине поля хозяев в пользу гостевой команды.
    • Фол, нарушение
      21'
      Влап ударил соперника сзади по ногам и это очень смотрелось на карточку, но арбитр решил воздержаться и назначить только штрафной удар, а пострадавшим оказался Амрабат.
    • 19'
      Хозяева поля смотрятся намного активнее в эту двадцати минутку и статистика владения мячом это подтверждает: 60% на 40%. Гостевой команде не получается произвести атаку и они пока только выжидают своего шанса.
    • Фол, нарушение
      18'
      Настасич нарушает правила против Садилека. Главный судья фиксирует фол за толчок в спину в момент борьбы за нейтральный мяч и назначает штрафной удар в пользу гостевой команды.
    • 16'
      Получается гостям зацепиться за мяч на своей половине поля, но передача от Проппера на чужую половину получается неточным, он уходит за пределы и будет аут в пользу хозяев поля.
    • 15'
      Мяч постоянно находится на половине поля гостей и у голландской команды возникают проблемы с отбором и построением своей позиционной атаки, пока на поле играет одна команда.
    • 13'
      Гонсалес выполнил прямой удар по воротам со штрафного стандарта но мяч полетел слишком сильно и покинул пределы поля уйдя за лицевую линию под перекладиной.
    • Фол, нарушение
      12'
      Смал нарушает правила против Гонсалеса. Главный судья зафиксировал удар соперника по ногам в момент принятия мяча на половине поля гостевой команды и назначает опасный штрафной удар в пользу хозяев.
    • Фол, нарушение
      10'
      Бираги нарушает правила против Садилека. Главный судья фиксирует фол за толчок соперника в спину и назначает штрафной удар на половине поля хозяев в пользу гостевой команды.
    • 9'
      Амрабат выполнил удар по воротам из-за пределов штрафной площади, но мяч полетел сильно неточно, хотя игроку никто из соперников не мешал, можно было пробить лучше.
    • 7'
      Бренет совершил удачный перехват у свой штрафной площади, при этом сделав длинную диагональ вперёд на ход нападающему, но голкипер вышел из ворот и головой надёжно отыграл на своего партнёра.
    • 6'
      Жаркое начало получилось в этой игре, хозяева устремились в атаку и сумели реализовать свой момент, посмотрим получится ли гостям дать достойный ответ.
    • Описание гола
      4'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0 Николас Гонсалес!
      Гонсалес открывает счёт с в встрече после удобной передачи от Бираги, Николас удачно принял мяч и с линии штрафной площади отправил мяч в сетку в дальний угол ворот.
    • 3'
      Матч проходит на стадионе "Артемио Франки" в городе Флоренция. Сегодня отличные погодные условия для футбола. +22 градуса, прекрасный стадион и великолепное состояние газона! Ждём отличную игру и надеемся на забитые голы.
    • 2'
      Хозяева играют в домашней форме, в фиолетовом цвете с белой полосой на груди, а гостям выдан комплект темно-синего цвета с бордовыми и бежевыми вставками. Мяч с центра поля ввели "фиалки" и футболисты перешли в позиционное наступление на чужую половину поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья даёт свисток о начале первого тайма. Надеемся команды покажут нам великолепный матч!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Миленкович Никола получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Смал Гийс получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Кабрал Артур бьет в цель!
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Гонсалес Николас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Фиорентина 2:0 Твенте

    Исход игры
    Фиорентина
    82.6% (100)
    Ничья
    12.4% (15)
    Твенте
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.57% (82)
    Меньше
    27.43% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    76.99% (87)
    Нет
    23.01% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    47.9% (58)
    2:0 Фиорентина
    10.7% (13)
    1:0 Фиорентина
    8.3% (10)
    3:1 Фиорентина
    6.6% (8)
    1:1 Ничья
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    5.8% (7)
    3:2 Фиорентина
    3.3% (4)
    1:2 Твенте
    1.7% (2)
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