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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
РФШ Рига
0:1
Второй тайм: 59'
Линфилд
0'
0:0
18' Не забитый пенальти
Мареш Петер
0:1
38' Гол
Фэллон Стивен
42' Желтая карточка
Купер Джэл

Ход матча

18'
Мареш Петер
0:0
38'
0:1
Фэллон Стивен
42'
 
Купер Джэл
55'
Зюзин Артур
Куадьо Седрик
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 116
РФШ Рига 73.3% (85)
X 12.1% (14)
Линфилд 14.7% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РФШ Рига
Ничья
Линфилд
3.72
6.00
6.30
Все Коэффициенты
Новости
12
Стейнбор
Павел
66
Влалукин
Йован
92
Ягодинский
Виталий
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
81
Шимкович
Томаш
6
Джатта
Альфусейни
28
Панич
Стефан
9
Сантана
Эмерсон
19
Илич
Андрей
17
Куадьо
Седрик
1
Джонс
Кристофер
18
Финлейсон
Дэниэл
15
Холл
Бен
2
Роско
Сэм
16
Кларк
Мэттью
II
20
Фэллон
Стивен
5
Шилдс
Крис
8
Макклин
Кайл
7
Миллар
Кирк
14
Макдейд
Робби
9
Купер
Джэл
РФШ Рига
4-4-2
Линфилд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 3 1
Мареш Петер 1 (1) 0.33
Панич Стефан 0 0
Сантана Эмерсон 0 0
Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фэллон Стивен 1 1

Карточки

РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарич Томислав 1 0
Мареш Петер 1 0
Зюзин Артур 1 0
Куадьо Седрик 1 0
Сантана Эмерсон 1 0
Влалукин Йован 1 0
Джатта Альфусейни 1 0
Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купер Джэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РФШ Рига
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хибернианс - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:3 РФШ Рига - Хибернианс 1:1 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:2
РФШ Рига - Ауда 0:0 Метта - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0 Спартак Юрмала - РФШ Рига 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0 РФШ Рига - Лиепая 2:2 Рига - РФШ Рига 2:0 Супер Нова - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Тукумс 2000 3:0 Ауда - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Метта 3:1 Даугавпилс - РФШ Рига 1:4 РФШ Рига - Спартак Юрмала 2:0 РФШ Рига - Рига 2:1
Линфилд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Линфилд - Портадаун 4:0 Цюрих - Линфилд 3:0 Линфилд - Цюрих 0:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0
Лафголл - Линфилд 0:2 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:8 Линфилд - Нью-Сейнтс 2:0 Кнокбреда - Линфилд 1:2 Нью-Сейнтс - Линфилд 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2 Линфилд - Данганнон Свифт 5:0 Линфилд - Крузейдерс 3:2
  • Второй тайм
  • 55'
    Cedric Kouadio уходит с поля. Зюзин Артур выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Купер Джэл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Фэллон Стивен бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Мареш Петер пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daugava Stadions. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
РФШ Рига 73.3% (85)
X 12.1% (14)
Линфилд 14.7% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РФШ Рига
Ничья
Линфилд
3.72
6.00
6.30
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Новости
Где смотреть матч РФШ Рига 0:1 Линфилд онлайн

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Прогнозы на матч РФШ Рига 0:1 Линфилд

Исход игры
РФШ Рига
73.3% (85)
Ничья
12.1% (14)
Линфилд
14.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
24.32% (27)
Меньше
75.68% (84)
Обе команды забьют
Да
32.43% (36)
Нет
67.57% (75)
Популярный счёт
1:0 РФШ Рига
34.5% (40)
2:0 РФШ Рига
18.1% (21)
2:1 РФШ Рига
15.5% (18)
1:1 Ничья
8.6% (10)
0:1 Линфилд
6.9% (8)
1:2 Линфилд
4.3% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
3:1 РФШ Рига
1.7% (2)
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РФШ Рига
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