Стадион: Даугава
0'
0:0
18' Не забитый пенальтиМареш Петер
0:1
38' ГолФэллон Стивен
42' Желтая карточкаКупер Джэл
0:2
71' ГолКупер Джэл
1:2
89' ГолФризенбихлер Кевин
90' Желтая карточкаЛипушчек Жига
90' Желтая карточкаНьюберри Михаэль
2:2
90' ГолЛипушчек Жига
90'+8
Ход матча
18'
0:0
38'
0:1
42'
71'
0:2
89'
90'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
25
Мареш
Петер
28
Панич
Стефан
19
Илич
Андрей
15
Холл
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Ракель ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Дубра КаспарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зелейко ГлебПолузащитник
-
Главный тренер: Мороз Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Холл БенЗащитник
- Защитник
-
16 Кларк МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Уолш ДэвидВратарь
- Защитник
-
25 Пеппер КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Девайн ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Арчер ДжошуаПолузащитник
-
34 Кларк ЭндрюНападающий
-
17 МакКи КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хили Дэвид
Бомбардиры внутри турнира
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|3
|1
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0.33
|Липушчек Жига
|1
|0.33
|Мареш Петер
|1 (1)
|0.33
|Панич Стефан
|0
|0
|Сантана Эмерсон
|0
|0
Линфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купер Джэл
|1
|1
|Фэллон Стивен
|1
|1
Карточки
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарич Томислав
|1
|0
|Мареш Петер
|1
|0
|Зюзин Артур
|1
|0
|Куадьо Седрик
|1
|0
|Липушчек Жига
|1
|0
|Сантана Эмерсон
|1
|0
|Влалукин Йован
|1
|0
|Джатта Альфусейни
|1
|0
Линфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купер Джэл
|1
|0
|Ньюберри Михаэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
5
83%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
РФШ Рига
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хибернианс - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:3 РФШ Рига - Хибернианс 1:1 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:2
РФШ Рига - Ауда 0:0 Метта - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0 Спартак Юрмала - РФШ Рига 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0 РФШ Рига - Лиепая 2:2 Рига - РФШ Рига 2:0 Супер Нова - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Тукумс 2000 3:0 Ауда - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Метта 3:1 Даугавпилс - РФШ Рига 1:4 РФШ Рига - Спартак Юрмала 2:0 РФШ Рига - Рига 2:1
Линфилд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Линфилд - Портадаун 4:0 Цюрих - Линфилд 3:0 Линфилд - Цюрих 0:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0
Лафголл - Линфилд 0:2 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:8 Линфилд - Нью-Сейнтс 2:0 Кнокбреда - Линфилд 1:2 Нью-Сейнтс - Линфилд 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2 Линфилд - Данганнон Свифт 5:0 Линфилд - Крузейдерс 3:2
Прогнозы на матч РФШ Рига 2:2 Линфилд
Исход игры
РФШ Рига
73.3% (85)
Ничья
12.1% (14)
Линфилд
14.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
24.32% (27)
Меньше
75.68% (84)
Обе команды забьют
Да
32.43% (36)
Нет
67.57% (75)
Популярный счёт
1:0 РФШ Рига
34.5% (40)
2:0 РФШ Рига
18.1% (21)
2:1 РФШ Рига
15.5% (18)
1:1 Ничья
8.6% (10)
0:1 Линфилд
6.9% (8)
1:2 Линфилд
4.3% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
3:1 РФШ Рига
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!