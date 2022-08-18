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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
РФШ Рига
2:2
Конец матча
Линфилд
0'
0:0
18' Не забитый пенальти
Мареш Петер
0:1
38' Гол
Фэллон Стивен
42' Желтая карточка
Купер Джэл
0:2
71' Гол
Купер Джэл
1:2
89' Гол
Фризенбихлер Кевин
90' Желтая карточка
Липушчек Жига
90' Желтая карточка
Ньюберри Михаэль
2:2
90' Гол
Липушчек Жига
90'+8

Ход матча

18'
Мареш Петер
0:0
38'
0:1
Фэллон Стивен
42'
 
Купер Джэл
55'
Зюзин Артур
Куадьо Седрик
 
71'
0:2
Купер Джэл
78'
Сорокин Владислав
Влалукин Йован
 
78'
Фризенбихлер Кевин
Джатта Альфусейни
 
79'
 
Вертайнен Ээту
Макдейд Робби
79'
 
Малгрю Джейми
Фэллон Стивен
86'
Стуглис Элвис
Шимкович Томаш
 
87'
 
Ньюберри Михаэль
Холл Бен
89'
Фризенбихлер Кевин
1:2
90'
 
Палмер Кэмерон
Макклин Кайл
90'
Липушчек Жига
 
90'
 
Ньюберри Михаэль
90'
Липушчек Жига
2:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 116
РФШ Рига 73.3% (85)
X 12.1% (14)
Линфилд 14.7% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
12
Стейнбор
Павел
66
Влалукин
Йован
92
Ягодинский
Виталий
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
81
Шимкович
Томаш
6
Джатта
Альфусейни
28
Панич
Стефан
9
Сантана
Эмерсон
19
Илич
Андрей
17
Куадьо
Седрик
1
Джонс
Кристофер
18
Финлейсон
Дэниэл
15
Холл
Бен
2
Роско
Сэм
16
Кларк
Мэттью
II
20
Фэллон
Стивен
5
Шилдс
Крис
8
Макклин
Кайл
7
Миллар
Кирк
14
Макдейд
Робби
9
Купер
Джэл
РФШ Рига
4-4-2
Линфилд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 3 1
Фризенбихлер Кевин 1 0.33
Липушчек Жига 1 0.33
Мареш Петер 1 (1) 0.33
Панич Стефан 0 0
Сантана Эмерсон 0 0
Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купер Джэл 1 1
Фэллон Стивен 1 1

Карточки

РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарич Томислав 1 0
Мареш Петер 1 0
Зюзин Артур 1 0
Куадьо Седрик 1 0
Липушчек Жига 1 0
Сантана Эмерсон 1 0
Влалукин Йован 1 0
Джатта Альфусейни 1 0
Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купер Джэл 1 0
Ньюберри Михаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
5
83%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

РФШ Рига
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хибернианс - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:3 РФШ Рига - Хибернианс 1:1 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:2
РФШ Рига - Ауда 0:0 Метта - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0 Спартак Юрмала - РФШ Рига 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0 РФШ Рига - Лиепая 2:2 Рига - РФШ Рига 2:0 Супер Нова - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Тукумс 2000 3:0 Ауда - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Метта 3:1 Даугавпилс - РФШ Рига 1:4 РФШ Рига - Спартак Юрмала 2:0 РФШ Рига - Рига 2:1
Линфилд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Линфилд - Портадаун 4:0 Цюрих - Линфилд 3:0 Линфилд - Цюрих 0:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0
Лафголл - Линфилд 0:2 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:8 Линфилд - Нью-Сейнтс 2:0 Кнокбреда - Линфилд 1:2 Нью-Сейнтс - Линфилд 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2 Линфилд - Данганнон Свифт 5:0 Линфилд - Крузейдерс 3:2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Купер Джэл получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Фэллон Стивен бьет в цель!
    • Описание гола
      18'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Мареш Петер пробил пенальти, но не смог забить!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daugava Stadions. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    РФШ Рига 73.3% (85)
    X 12.1% (14)
    Линфилд 14.7% (17)
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    Где смотреть матч РФШ Рига 2:2 Линфилд онлайн

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    Прогнозы на матч РФШ Рига 2:2 Линфилд

    Исход игры
    РФШ Рига
    73.3% (85)
    Ничья
    12.1% (14)
    Линфилд
    14.7% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.32% (27)
    Меньше
    75.68% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    32.43% (36)
    Нет
    67.57% (75)
    Популярный счёт
    1:0 РФШ Рига
    34.5% (40)
    2:0 РФШ Рига
    18.1% (21)
    2:1 РФШ Рига
    15.5% (18)
    1:1 Ничья
    8.6% (10)
    0:1 Линфилд
    6.9% (8)
    1:2 Линфилд
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    3:1 РФШ Рига
    1.7% (2)
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