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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ЦСКА София
0:0
Второй тайм: 56'
Базель
0'
23' Желтая карточка
Адамс Касим
30' Желтая карточка
Zeki Amdouni

Ход матча

23'
 
Адамс Касим
30'
 
Zeki Amdouni

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 115
ЦСКА София 12.2% (14)
X 27.8% (32)
Базель 60% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА София
Ничья
Базель
3.98
3.45
2.82
Все Коэффициенты
Новости
1
Бузатто
Густаво
19
Турицов
Иван
2
Матей
Юрген
4
Кох
Менно
6
Петров
Християн
21
Яга
Амос
10
Йомов
Георгий
15
Вион
Тибо
7
Линнсет
Йонатан
27
Гарсез
Маурисио
28
Brayan
Moreno
1
Хитц
Mapвин
22
Лопес
Серхио
15
Адамс
Касим
4
Комас
Арнау
21
Пельмар
Анди
8
Диуф
Энди
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
20
Фрай
Фабиан
7
Миллар
Лиам
9
Zeki
Amdouni
ЦСКА София
4-1-4-1
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

ЦСКА София
Базель

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

39.1%
56.5%
4.4%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

25 матчей

76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

36%
56%
8%
9 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
36%
4%
15 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:3
ГА
3:1
ГА
2:0
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
0:2
БВЛ
1:0
ПЛ
4:1
ГА
0:2
С
1:3
К
2:1
ГА
0:0
ГА
1:1
ГА
1:0
ЛЕ
3:1
ГА
2:0
ЛЕ
0:2
ГА
1:0
ГА
2:0
С
1:0
ГА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lazar Tufegdzic 1 0.2
Гарсез Маурисио 1 0.2
Матей Юрген 1 0.2
Назон Даккенс 1 0.2
Йомов Георгий 1 0.2
Турицов Иван 1 (1) 0.2
Вион Тибо 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллар Лиам 1 0.2
Фрай Фабиан 1 (1) 0.2
Салаи Адам 1 0.2
Зачири Анди 1 0.2
Ндой Дан 1 0.2

Карточки

ЦСКА София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яга Амос 2 0
Йомов Георгий 2 0
Де Нойер Брадлей 0 1
Матей Юрген 1 0
Кох Менно 1 0
Жеферсон Телес 1 0
Махмутович Энес 1 0
Stanislav Shopov 1 0
Турицов Иван 1 0
Бауренски Йоан 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Таулант 1 1
Адамс Касим 2 0
Пельмар Анди 2 0
Бургер Ваутер 2 0
Zeki Amdouni 2 0
Салаи Адам 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Зачири Анди 1 0
Sayfallah Ltaief 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
4
80%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА София
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЦСКА София - Септември София 1:0 Сент-Патрикс - ЦСКА София 0:2 ЦСКА София - Сент-Патрикс 0:1 ЦСКА София - Берое 5:1
ЦСКА София - Македония Джёрче Петров 4:0 ЦСКА София - Черно Море 1:0 Македония Джёрче Петров - ЦСКА София 0:0 Локомотив София - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Арда Карджали 3:0 ЦСКА София - Своге 2:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Черно Море - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София - Левски София 0:1 ЦСКА София - Славия София 3:1 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 ЦСКА София - Славия София 0:2 ЦСКА София - Левски София 0:0 Славия София - ЦСКА София 0:2
Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0
Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Zeki Amdouni получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Адамс Касим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
ЦСКА София 12.2% (14)
X 27.8% (32)
Базель 60% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА София
Ничья
Базель
3.98
3.45
2.82
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Новости
Где смотреть матч ЦСКА София 0:0 Базель онлайн

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Прогнозы на матч ЦСКА София 0:0 Базель

Исход игры
ЦСКА София
12.2% (14)
Ничья
27.8% (32)
Базель
60% (69)
Тотал 2.5
Больше
50.45% (56)
Меньше
49.55% (55)
Обе команды забьют
Да
77.48% (86)
Нет
22.52% (25)
Популярный счёт
1:2 Базель
39.1% (45)
1:1 Ничья
26.1% (30)
0:1 Базель
14.8% (17)
2:1 ЦСКА София
6.1% (7)
1:0 ЦСКА София
5.2% (6)
1:3 Базель
1.7% (2)
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