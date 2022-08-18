Стадион: Васил Левски
0:0
Второй тайм: 56'
Ход матча
23'
30'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
19
Турицов
Иван
21
Яга
Амос
15
Вион
Тибо
22
Лопес
Серхио
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
20
Фрай
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Турицов ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Яга АмосПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Вион ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Божев АлексВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Дончев АсенЗащитник
-
13 Минков ГалинЗащитник
- Полузащитник
-
30 Бамба ДаудаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салаи АдамНападающий
-
24 Туши ТицианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexander Frei
История личных встреч
ЦСКА София
Базель
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
39.1%
56.5%
4.4%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
25 матчей
76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
36%
56%
8%
9 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
36%
4%
15 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lazar Tufegdzic
|1
|0.2
|Гарсез Маурисио
|1
|0.2
|Матей Юрген
|1
|0.2
|Назон Даккенс
|1
|0.2
|Йомов Георгий
|1
|0.2
|Турицов Иван
|1 (1)
|0.2
|Вион Тибо
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллар Лиам
|1
|0.2
|Фрай Фабиан
|1 (1)
|0.2
|Салаи Адам
|1
|0.2
|Зачири Анди
|1
|0.2
|Ндой Дан
|1
|0.2
Карточки
ЦСКА София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яга Амос
|2
|0
|Йомов Георгий
|2
|0
|Де Нойер Брадлей
|0
|1
|Матей Юрген
|1
|0
|Кох Менно
|1
|0
|Жеферсон Телес
|1
|0
|Махмутович Энес
|1
|0
|Stanislav Shopov
|1
|0
|Турицов Иван
|1
|0
|Бауренски Йоан
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Таулант
|1
|1
|Адамс Касим
|2
|0
|Пельмар Анди
|2
|0
|Бургер Ваутер
|2
|0
|Zeki Amdouni
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Зачири Анди
|1
|0
|Sayfallah Ltaief
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
4
80%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА София
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЦСКА София - Септември София 1:0 Сент-Патрикс - ЦСКА София 0:2 ЦСКА София - Сент-Патрикс 0:1 ЦСКА София - Берое 5:1
ЦСКА София - Македония Джёрче Петров 4:0 ЦСКА София - Черно Море 1:0 Македония Джёрче Петров - ЦСКА София 0:0 Локомотив София - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Арда Карджали 3:0 ЦСКА София - Своге 2:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Черно Море - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София - Левски София 0:1 ЦСКА София - Славия София 3:1 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 ЦСКА София - Славия София 0:2 ЦСКА София - Левски София 0:0 Славия София - ЦСКА София 0:2
Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0
Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0
Прогнозы на матч ЦСКА София 0:0 Базель
Исход игры
ЦСКА София
12.2% (14)
Ничья
27.8% (32)
Базель
60% (69)
Тотал 2.5
Больше
50.45% (56)
Меньше
49.55% (55)
Обе команды забьют
Да
77.48% (86)
Нет
22.52% (25)
Популярный счёт
1:2 Базель
39.1% (45)
1:1 Ничья
26.1% (30)
0:1 Базель
14.8% (17)
2:1 ЦСКА София
6.1% (7)
1:0 ЦСКА София
5.2% (6)
1:3 Базель
1.7% (2)
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