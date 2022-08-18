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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Янг Бойз
0:1
Второй тайм: 59'
Андерлехт
0'
42' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
0:1
57' Гол
Делькруа Ханнес

Ход матча

42'
 
Мурильо Микаэль
46'
 
Кана Марко
Требель Адриен
57'
0:1
Делькруа Ханнес

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 122
Янг Бойз 56.6% (69)
X 30.3% (37)
Андерлехт 13.1% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Андерлехт
2.68
3.74
4.22
Все Коэффициенты
Новости
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
8
Сьерро
Венсан
20
Ниассе
Шейх
10
Нгамале
Муми
11
Иттен
Седрик
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Zeno
Debast
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
62
Мурильо
Микаэль
7
Амузу
Френсис
10
Версхарен
Яри
25
Требель
Адриен
61
Арнстад
Кристиан
99
Силва
Фабио
29
Mario
Stroeykens
Янг Бойз
4-3-3
Андерлехт
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 4 (2) 0.8
Элиа Мешак 1 0.2
Фасснахт Кристиан 1 0.2
Сьерро Венсан 1 0.2
Ниассе Шейх 1 0.2
Ррудхани Донат 1 0.2
Иттен Седрик 0 0
Ридер Фабиан 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 2 0.67
Мурильо Микаэль 2 0.67
Рафаэлов Лиор 1 0.33
Олссон Кристоффер 0 0
Амузу Френсис 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иттен Седрик 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Lewin Blum 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 1 0
Кана Марко 1 0
Арнстад Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2
Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Нгамале Муми получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Мурильо Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 122
Янг Бойз 56.6% (69)
X 30.3% (37)
Андерлехт 13.1% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Андерлехт
2.68
3.74
4.22
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Янг Бойз 0:1 Андерлехт онлайн

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Прогнозы на матч Янг Бойз 0:1 Андерлехт

Исход игры
Янг Бойз
56.6% (69)
Ничья
30.3% (37)
Андерлехт
13.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
65.18% (73)
Меньше
34.82% (39)
Обе команды забьют
Да
88.39% (99)
Нет
11.61% (13)
Популярный счёт
2:1 Янг Бойз
41% (50)
1:1 Ничья
21.3% (26)
1:2 Андерлехт
8.2% (10)
2:2 Ничья
6.6% (8)
1:0 Янг Бойз
4.9% (6)
3:2 Янг Бойз
3.3% (4)
0:1 Андерлехт
2.5% (3)
0:2 Андерлехт
1.6% (2)
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