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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Янг Бойз
0:1
Конец матча
Андерлехт
0'
42' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
0:1
57' Гол
Делькруа Ханнес
63' Желтая карточка
Lewin Blum
75' Желтая карточка
75' Желтая карточка
Зесигер Седрик
87' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
90' Желтая карточка
Арнстад Кристиан
90'+6

Ход матча

42'
 
Мурильо Микаэль
46'
 
Кана Марко
Требель Адриен
57'
0:1
Делькруа Ханнес
63'
Lewin Blum
 
64'
 
Раман Бенито
Mario Stroeykens
65'
Гарсия Улиссес
Лефор Жордан
 
65'
Ррудхани Донат
Сьерро Венсан
 
65'
Нсаме Жан-Пьер
Нгамале Муми
 
71'
Рюэгг Кевин
Lewin Blum
 
75'
 
75'
Зесигер Седрик
 
77'
Угриниц Филип
Элиа Мешак
 
82'
 
Noah Sadiki
Амузу Френсис
82'
 
Олссон Кристоффер
Силва Фабио
87'
 
Олссон Кристоффер
90'
 
Арнстад Кристиан
90'
 
Эспозито Себастьяно
Арнстад Кристиан

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 122
Янг Бойз 56.6% (69)
X 30.3% (37)
Андерлехт 13.1% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
8
Сьерро
Венсан
20
Ниассе
Шейх
10
Нгамале
Муми
11
Иттен
Седрик
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Zeno
Debast
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
62
Мурильо
Микаэль
7
Амузу
Френсис
10
Версхарен
Яри
25
Требель
Адриен
61
Арнстад
Кристиан
99
Силва
Фабио
29
Mario
Stroeykens
Янг Бойз
4-3-3
Андерлехт
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 4 (2) 0.8
Элиа Мешак 1 0.2
Фасснахт Кристиан 1 0.2
Сьерро Венсан 1 0.2
Ниассе Шейх 1 0.2
Ррудхани Донат 1 0.2
Иттен Седрик 0 0
Ридер Фабиан 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 2 0.67
Мурильо Микаэль 2 0.67
Рафаэлов Лиор 1 0.33
Делькруа Ханнес 1 0.33
Олссон Кристоффер 0 0
Амузу Френсис 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lewin Blum 2 0
Иттен Седрик 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Зесигер Седрик 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнстад Кристиан 2 0
Олссон Кристоффер 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Кана Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2
Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Мурильо Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Нгамале Муми получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Янг Бойз 56.6% (69)
    X 30.3% (37)
    Андерлехт 13.1% (16)
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    Прогнозы на матч Янг Бойз 0:1 Андерлехт

    Исход игры
    Янг Бойз
    56.6% (69)
    Ничья
    30.3% (37)
    Андерлехт
    13.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.18% (73)
    Меньше
    34.82% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    88.39% (99)
    Нет
    11.61% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Янг Бойз
    41% (50)
    1:1 Ничья
    21.3% (26)
    1:2 Андерлехт
    8.2% (10)
    2:2 Ничья
    6.6% (8)
    1:0 Янг Бойз
    4.9% (6)
    3:2 Янг Бойз
    3.3% (4)
    0:1 Андерлехт
    2.5% (3)
    0:2 Андерлехт
    1.6% (2)
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