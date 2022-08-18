Стадион: Стад де Суиз
0'
42' Желтая карточкаМурильо Микаэль
0:1
57' ГолДелькруа Ханнес
63' Желтая карточкаLewin Blum
75' Желтая карточкаЗесигер Седрик
87' Желтая карточкаОлссон Кристоффер
90' Желтая карточкаАрнстад Кристиан
90'+6
Ход матча
42'
57'
0:1
63'
75'
75'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
25
Лефор
Жордан
20
Ниассе
Шейх
10
Нгамале
Муми
11
Иттен
Седрик
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
56
Zeno
Debast
99
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
10 Нгамале МумиПолузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
32 Ридер ФабианНападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Zeno DebastЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Noah Sadiki
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (2)
|0.8
|Элиа Мешак
|1
|0.2
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.2
|Сьерро Венсан
|1
|0.2
|Ниассе Шейх
|1
|0.2
|Ррудхани Донат
|1
|0.2
|Иттен Седрик
|0
|0
|Ридер Фабиан
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|2
|0.67
|Мурильо Микаэль
|2
|0.67
|Рафаэлов Лиор
|1
|0.33
|Делькруа Ханнес
|1
|0.33
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Амузу Френсис
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lewin Blum
|2
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Зесигер Седрик
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2
Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0
Прогнозы на матч Янг Бойз 0:1 Андерлехт
Исход игры
Янг Бойз
56.6% (69)
Ничья
30.3% (37)
Андерлехт
13.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
65.18% (73)
Меньше
34.82% (39)
Обе команды забьют
Да
88.39% (99)
Нет
11.61% (13)
Популярный счёт
2:1 Янг Бойз
41% (50)
1:1 Ничья
21.3% (26)
1:2 Андерлехт
8.2% (10)
2:2 Ничья
6.6% (8)
1:0 Янг Бойз
4.9% (6)
3:2 Янг Бойз
3.3% (4)
0:1 Андерлехт
2.5% (3)
0:2 Андерлехт
1.6% (2)
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