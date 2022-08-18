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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Цюрих
2:1
Второй тайм: 61'
Хартс
0'
21' Желтая карточка
Маркезано Антонио
0:1
22' Пенальти
Шенклэнд Лоуренс
1:1
32' Гол
Герреро Адрия
2:1
34' Гол
Джемаили Блерим
47' Желтая карточка
Герреро Адрия

Ход матча

7'
 
Сиббик Тоби
Craig Halkett
21'
Маркезано Антонио
 
22'
0:1
Шенклэнд Лоуренс
32'
Герреро Адрия
1:1
34'
Джемаили Блерим
2:1
46'
 
Смит Майкл
Аткинсон Натаниэль
47'
Герреро Адрия
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 125
Цюрих 87.2% (109)
X 8% (10)
Хартс 4.8% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Хартс
3.90
5.65
4.30
Все Коэффициенты
Новости
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
28
Метс
Кароль
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
21
Джемаили
Блерим
8
Сельнес
Оле
10
Маркезано
Антонио
20
Вьюнник
Богдан
18
Афдияй
Донис
1
Гордон
Крейг
12
Аткинсон
Натаниэль
3
Кингсли
Стивен
4
Craig
Halkett
15
Роулес
Кай
18
Маккей
Барри
5
Peter
Haring
14
Девлин
Кэмерон
19
Кокран
Алекс
7
Грант
Джордж
9
Шенклэнд
Лоуренс
Цюрих
3-5-2
Хартс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 2 0.67
Герреро Адрия 1 0.33
Сантини Иван 1 0.33
Джемаили Блерим 1 0.33
Тосин Айегун 1 0.33
Ньонто Вильфред 1 0.33
Маркезано Антонио 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Конде Шейк 0 0
Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шенклэнд Лоуренс 1 (1) 1

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбери Линдрит 2 0
Хорншу Марк 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Афдияй Донис 1 0
Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2
Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1
Хартс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хартс - Данди Юнайтед 4:1 Хиберниан - Хартс 1:1 Хартс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Сток Сити 2:1
Престон Норт Энд - Хартс 2:1 Хартс - Кроули Таун 2:2 Транмир - Хартс 1:2 Bonnyrigg Rose - Хартс 0:5 Ист Файф - Хартс 0:7 Европа - Хартс 0:4 Рейнджерс - Хартс 2:0 Хартс - Рейнджерс 1:3 Мазеруэлл - Хартс 2:1 Селтик - Хартс 4:1 Хартс - Росс Каунти 0:0 Данди Юнайтед - Хартс 2:3 Хартс - Хиберниан 2:1 Хартс - Хиберниан 3:1 Росс Каунти - Хартс 1:1 Хартс - Ливингстон 2:0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 125
Цюрих 87.2% (109)
X 8% (10)
Хартс 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Хартс
3.90
5.65
4.30
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Цюрих 2:1 Хартс онлайн

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Прогнозы на матч Цюрих 2:1 Хартс

Исход игры
Цюрих
87.2% (109)
Ничья
8% (10)
Хартс
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
2:1 Цюрих
39.2% (49)
2:0 Цюрих
19.2% (24)
1:0 Цюрих
15.2% (19)
1:1 Ничья
4.8% (6)
3:1 Цюрих
4.8% (6)
1:2 Хартс
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:0 Цюрих
1.6% (2)
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