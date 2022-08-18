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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Цюрих
2:1
Конец матча
Хартс
0'
21' Желтая карточка
Маркезано Антонио
0:1
22' Пенальти
Шенклэнд Лоуренс
1:1
32' Гол
Герреро Адрия
2:1
34' Гол
Джемаили Блерим
47' Желтая карточка
Герреро Адрия
86' Желтая карточка
Сиббик Тоби
90' Желтая карточка
Смит Майкл
90'+5

Ход матча

7'
 
Сиббик Тоби
Craig Halkett
21'
Маркезано Антонио
 
22'
0:1
Шенклэнд Лоуренс
32'
Герреро Адрия
1:1
34'
Джемаили Блерим
2:1
46'
 
Смит Майкл
Аткинсон Натаниэль
47'
Герреро Адрия
 
69'
 
Форрест Алан
Грант Джордж
69'
 
Бойс Лайам
Peter Haring
70'
Ньонто Вильфред
Афдияй Донис
 
70'
Ронер Фабиан
Вьюнник Богдан
 
74'
Конде Шейк
Джемаили Блерим
 
83'
Алити Фидан
Метс Кароль
 
86'
 
Сиббик Тоби
90'
 
Смит Майкл
90'
 
Джиннелли Джош
Шенклэнд Лоуренс

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 125
Цюрих 87.2% (109)
X 8% (10)
Хартс 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
28
Метс
Кароль
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
21
Джемаили
Блерим
8
Сельнес
Оле
10
Маркезано
Антонио
20
Вьюнник
Богдан
18
Афдияй
Донис
1
Гордон
Крейг
12
Аткинсон
Натаниэль
3
Кингсли
Стивен
4
Craig
Halkett
15
Роулес
Кай
18
Маккей
Барри
5
Peter
Haring
14
Девлин
Кэмерон
19
Кокран
Алекс
7
Грант
Джордж
9
Шенклэнд
Лоуренс
Цюрих
3-5-2
Хартс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 2 0.67
Герреро Адрия 1 0.33
Сантини Иван 1 0.33
Джемаили Блерим 1 0.33
Тосин Айегун 1 0.33
Ньонто Вильфред 1 0.33
Маркезано Антонио 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Конде Шейк 0 0
Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шенклэнд Лоуренс 1 (1) 1

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбери Линдрит 2 0
Хорншу Марк 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Афдияй Донис 1 0
Герреро Адрия 1 0
Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Майкл 1 0
Сиббик Тоби 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2
Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1
Хартс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хартс - Данди Юнайтед 4:1 Хиберниан - Хартс 1:1 Хартс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Сток Сити 2:1
Престон Норт Энд - Хартс 2:1 Хартс - Кроули Таун 2:2 Транмир - Хартс 1:2 Bonnyrigg Rose - Хартс 0:5 Ист Файф - Хартс 0:7 Европа - Хартс 0:4 Рейнджерс - Хартс 2:0 Хартс - Рейнджерс 1:3 Мазеруэлл - Хартс 2:1 Селтик - Хартс 4:1 Хартс - Росс Каунти 0:0 Данди Юнайтед - Хартс 2:3 Хартс - Хиберниан 2:1 Хартс - Хиберниан 3:1 Росс Каунти - Хартс 1:1 Хартс - Ливингстон 2:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Джемаили Блерим бьет в цель!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Цюрих 87.2% (109)
    X 8% (10)
    Хартс 4.8% (6)
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    Прогнозы на матч Цюрих 2:1 Хартс

    Исход игры
    Цюрих
    87.2% (109)
    Ничья
    8% (10)
    Хартс
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.86% (62)
    Меньше
    44.14% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Цюрих
    39.2% (49)
    2:0 Цюрих
    19.2% (24)
    1:0 Цюрих
    15.2% (19)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    3:1 Цюрих
    4.8% (6)
    1:2 Хартс
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:0 Цюрих
    1.6% (2)
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