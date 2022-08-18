Стадион: Джи Эс Пи
0'
21' Желтая карточкаМаркезано Антонио
0:1
22' ПенальтиШенклэнд Лоуренс
1:1
32' ГолГерреро Адрия
2:1
34' ГолДжемаили Блерим
47' Желтая карточкаГерреро Адрия
86' Желтая карточкаСиббик Тоби
90' Желтая карточкаСмит Майкл
90'+5
Ход матча
22'
0:1
32'
1:1
34'
2:1
47'
86'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
25
Бреше
Янник
28
Метс
Кароль
18
Афдияй
Донис
15
Роулес
Кай
18
Маккей
Барри
19
Кокран
Алекс
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
35 Заутер ИланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
18 Маккей БарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кокран АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Нилсон ЛьюисЗащитник
-
21 Сиббик ТобиЗащитник
-
10 Бойс ЛайамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Форрест АланПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсон Робби
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афдияй Донис
|2
|0.67
|Герреро Адрия
|1
|0.33
|Сантини Иван
|1
|0.33
|Джемаили Блерим
|1
|0.33
|Тосин Айегун
|1
|0.33
|Ньонто Вильфред
|1
|0.33
|Маркезано Антонио
|0
|0
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Хартс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шенклэнд Лоуренс
|1 (1)
|1
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камбери Линдрит
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
Хартс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Майкл
|1
|0
|Сиббик Тоби
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2
Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1
Хартс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хартс - Данди Юнайтед 4:1 Хиберниан - Хартс 1:1 Хартс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Сток Сити 2:1
Престон Норт Энд - Хартс 2:1 Хартс - Кроули Таун 2:2 Транмир - Хартс 1:2 Bonnyrigg Rose - Хартс 0:5 Ист Файф - Хартс 0:7 Европа - Хартс 0:4 Рейнджерс - Хартс 2:0 Хартс - Рейнджерс 1:3 Мазеруэлл - Хартс 2:1 Селтик - Хартс 4:1 Хартс - Росс Каунти 0:0 Данди Юнайтед - Хартс 2:3 Хартс - Хиберниан 2:1 Хартс - Хиберниан 3:1 Росс Каунти - Хартс 1:1 Хартс - Ливингстон 2:0
Прогнозы на матч Цюрих 2:1 Хартс
Исход игры
Цюрих
87.2% (109)
Ничья
8% (10)
Хартс
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
2:1 Цюрих
39.2% (49)
2:0 Цюрих
19.2% (24)
1:0 Цюрих
15.2% (19)
1:1 Ничья
4.8% (6)
3:1 Цюрих
4.8% (6)
1:2 Хартс
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:0 Цюрих
1.6% (2)
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