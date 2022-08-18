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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Марибор
0:0
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
14' Желтая карточка
Маня Кристьян
77' Желтая карточка
Малеле Сефас
90' Желтая карточка
Бурка Андрей
90' Желтая карточка
Матиас Иури
90'+5

Ход матча

14'
 
Маня Кристьян
30'
 
Мухар Карло
Боатенг Бисмарк
46'
 
Паун-Александру Константин
Бетанкор Хефте
60'
Кронаветер Рок
Tine Cuk
 
73'
 
Малеле Сефас
Дяк Чиприан
76'
Сирк Рок
Роко Батурина
 
77'
 
Малеле Сефас
88'
 
Хобан Овидиу
Цвек Ловро
88'
 
Петрила Клаудиу
Роджер VII
88'
Лаушич Марин
Бозик Марко
 
90'
 
Бурка Андрей
90'
 
Матиас Иури

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 116
Марибор 38.8% (45)
X 36.2% (42)
ЧФР Клуж 25% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
81
Бергсен
Менно
29
Жинич
Андраж
25
Шоштарич-Карич
Свен
23
Ускокович
Лука
12
Сикошек
Грегор
16
Антолин
Аляж
14
Vladan
Vidakovic
97
Tine
Cuk
8
Бозик
Марко
17
Брнич
Иван
18
Роко
Батурина
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Иури
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
8
Роджер
VII
40
Цвек
Ловро
21
Боатенг
Бисмарк
15
Йебоа
Эммануэль
17
Бетанкор
Хефте
10
Дяк
Чиприан
Марибор
4-2-3-1
ЧФР Клуж
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 2 (1) 0.4
Дебелюх Габриэл 1 0.2
Дяк Чиприан 1 (1) 0.2

Карточки

Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун-Александру Константин 2 0
Дяк Чиприан 1 0
Малеле Сефас 1 0
Колингер Денис 1 0
Маня Кристьян 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бурка Андрей 1 0
Матиас Иури 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Марибор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Домжале - Марибор 3:2 ХИК - Марибор 1:0 Марибор - Олимпия Любляна 0:2 Марибор - ХИК 0:2
Копер - Марибор 2:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Горица 3:2 Марибор - Шериф 0:0 Марибор - Радомлье 0:3 Шахтёр Солигорск - Марибор 0:2 Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Марибор - Партизани 1:1 Марибор - Тузла Сити 1:1 Мура - Марибор 1:3 Марибор - Алюминий 3:1 Браво - Марибор 3:1 Марибор - Копер 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:2 Марибор - Радомлье 0:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0
ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 30'
    Боатенг Бисмарк уходит с поля. Мухар Карло выходит вместо него
  • Желтая карточка
    14'
    Маня Кристьян получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ljudski vrt Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Марибор 38.8% (45)
    X 36.2% (42)
    ЧФР Клуж 25% (29)
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    Прогнозы на матч Марибор 0:0 ЧФР Клуж

    Исход игры
    Марибор
    38.8% (45)
    Ничья
    36.2% (42)
    ЧФР Клуж
    25% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.83% (32)
    Меньше
    71.17% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    54.95% (61)
    Нет
    45.05% (50)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (29)
    2:1 Марибор
    16.4% (19)
    0:1 ЧФР Клуж
    15.5% (18)
    1:0 Марибор
    15.5% (18)
    0:0 Ничья
    6% (7)
    1:2 ЧФР Клуж
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    2:0 Марибор
    4.3% (5)
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