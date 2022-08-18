Стадион: Людски ВРТ
0'
14' Желтая карточкаМаня Кристьян
77' Желтая карточкаМалеле Сефас
90' Желтая карточкаБурка Андрей
90' Желтая карточкаМатиас Иури
90'+5
Ход матча
14'
77'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
29
Жинич
Андраж
16
Антолин
Аляж
97
Tine
Cuk
17
Брнич
Иван
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
40
Цвек
Ловро
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Жинич АндражЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Антолин АляжПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Tine CukПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Брнич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
59 Придгар СамоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
42 Кодерман ВидЗащитник
-
77 Випотник ЖанПолузащитник
-
30 Лаушич МаринПолузащитник
-
24 Махер РокПолузащитник
-
13 Сирк РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Damir Krznar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Буш СержиуНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
Бомбардиры внутри турнира
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|2 (1)
|0.4
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.2
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.2
Карточки
Марибор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун-Александру Константин
|2
|0
|Дяк Чиприан
|1
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Матиас Иури
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Марибор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Домжале - Марибор 3:2 ХИК - Марибор 1:0 Марибор - Олимпия Любляна 0:2 Марибор - ХИК 0:2
Копер - Марибор 2:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Горица 3:2 Марибор - Шериф 0:0 Марибор - Радомлье 0:3 Шахтёр Солигорск - Марибор 0:2 Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Марибор - Партизани 1:1 Марибор - Тузла Сити 1:1 Мура - Марибор 1:3 Марибор - Алюминий 3:1 Браво - Марибор 3:1 Марибор - Копер 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:2 Марибор - Радомлье 0:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0
ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
Прогнозы на матч Марибор 0:0 ЧФР Клуж
Исход игры
Марибор
38.8% (45)
Ничья
36.2% (42)
ЧФР Клуж
25% (29)
Тотал 2.5
Больше
28.83% (32)
Меньше
71.17% (79)
Обе команды забьют
Да
54.95% (61)
Нет
45.05% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (29)
2:1 Марибор
16.4% (19)
0:1 ЧФР Клуж
15.5% (18)
1:0 Марибор
15.5% (18)
0:0 Ничья
6% (7)
1:2 ЧФР Клуж
5.2% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
2:0 Марибор
4.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!