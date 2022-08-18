Стадион: Акер
0:1
Второй тайм: 59'
Ход матча
22'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
12 Удары в створ 5
-
11 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
30 Болли МатисНападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Johan Bakke
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|2
|0.4
|Фофана Датро
|2
|0.4
|Sivert Heggheim Mannsverk
|2 (1)
|0.4
|Линнес Мартин
|1
|0.2
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.2
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.2
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.2
|Брюнхильдсен Ола
|0
|0
|Kristian Eriksen
|0
|0
|Хансен Беньямин
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|2
|0.67
|Рёчер Торстен
|1 (1)
|0.33
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.33
|Augustine Boakye
|1
|0.33
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Балло Тьерно
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брейвик Эмиль
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
4
0 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
4
40%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0
Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1
Прогнозы на матч Мольде 0:1 Вольфсбергер
Исход игры
Мольде
80.2% (93)
Ничья
11.2% (13)
Вольфсбергер
8.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
2:1 Мольде
39.7% (46)
2:0 Мольде
17.2% (20)
1:0 Мольде
13.8% (16)
1:1 Ничья
9.5% (11)
3:1 Мольде
6% (7)
1:2 Вольфсбергер
5.2% (6)
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