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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Мольде
0:1
Второй тайм: 59'
Вольфсбергер
0'
0:1
22' Гол
Барибо Тай

Ход матча

22'
0:1
Барибо Тай
(Рёчер Торстен)
56'
Kristian Eriksen
Эйкрем Магнус
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 12 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 116
Мольде 80.2% (93)
X 11.2% (13)
Вольфсбергер 8.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Вольфсбергер
2.50
6.20
6.78
Все Коэффициенты
Новости
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
4
Хансен
Беньямин
3
Риса
Бирк
28
Хёуген
Кристоффер
21
Линнес
Мартин
25
Брейвик
Эмиль
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
7
Эйкрем
Магнус
9
Фофана
Датро
11
Брюнхильдсен
Ола
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
24
Raphael
Schifferl
27
Новак
Михаэль
16
Ляйтгеб
Марио
7
Кершбаумер
Константин
97
Яшич
Адис
18
Рёчер
Торстен
11
Барибо
Тай
9
Визингер
Дарио
Мольде
4-3-3
Вольфсбергер
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 2 0.4
Фофана Датро 2 0.4
Sivert Heggheim Mannsverk 2 (1) 0.4
Линнес Мартин 1 0.2
Хуссейн Эцаз 1 0.2
Хёуген Кристоффер 1 0.2
Коса Маркус Андреас 1 0.2
Брюнхильдсен Ола 0 0
Kristian Eriksen 0 0
Хансен Беньямин 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 2 0.67
Рёчер Торстен 1 (1) 0.33
Баумгартнер Доминик 1 0.33
Augustine Boakye 1 0.33
Тафернер Маттойс 0 0
Балло Тьерно 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брейвик Эмиль 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баумгартнер Доминик 2 0
Писингер Симон 1 0
Яшич Адис 1 0
Raphael Schifferl 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
4
0 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
4
40%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0
Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Барибо Тай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Мольде 80.2% (93)
X 11.2% (13)
Вольфсбергер 8.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Вольфсбергер
2.50
6.20
6.78
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Новости
Где смотреть матч Мольде 0:1 Вольфсбергер онлайн

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Прогнозы на матч Мольде 0:1 Вольфсбергер

Исход игры
Мольде
80.2% (93)
Ничья
11.2% (13)
Вольфсбергер
8.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
2:1 Мольде
39.7% (46)
2:0 Мольде
17.2% (20)
1:0 Мольде
13.8% (16)
1:1 Ничья
9.5% (11)
3:1 Мольде
6% (7)
1:2 Вольфсбергер
5.2% (6)
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