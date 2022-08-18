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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Мольде
0:1
Конец матча
Вольфсбергер
0'
0:1
22' Гол
Барибо Тай
63' Желтая карточка
Рёчер Торстен
69' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
87' Желтая карточка
Хауган Эйрик
90'+7

Ход матча

22'
0:1
Барибо Тай
(Рёчер Торстен)
56'
Kristian Eriksen
Эйкрем Магнус
 
61'
 
Тафернер Маттойс
Визингер Дарио
63'
 
Рёчер Торстен
69'
Брюнхильдсен Ола
 
73'
Зехнини Рафик
Брюнхильдсен Ола
 
73'
 
Вергос Николаос
Рёчер Торстен
81'
Хуссейн Эцаз
Брейвик Эмиль
 
87'
Хауган Эйрик
 
90'
 
Верачниг Николас
Барибо Тай

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 18 Удары в створ 7
  • 15 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 116
Мольде 80.2% (93)
X 11.2% (13)
Вольфсбергер 8.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
4
Хансен
Беньямин
3
Риса
Бирк
28
Хёуген
Кристоффер
21
Линнес
Мартин
25
Брейвик
Эмиль
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
7
Эйкрем
Магнус
9
Фофана
Датро
11
Брюнхильдсен
Ола
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
24
Raphael
Schifferl
27
Новак
Михаэль
16
Ляйтгеб
Марио
7
Кершбаумер
Константин
97
Яшич
Адис
18
Рёчер
Торстен
11
Барибо
Тай
9
Визингер
Дарио
Мольде
4-3-3
Вольфсбергер
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 2 0.4
Фофана Датро 2 0.4
Sivert Heggheim Mannsverk 2 (1) 0.4
Линнес Мартин 1 0.2
Хуссейн Эцаз 1 0.2
Хёуген Кристоффер 1 0.2
Коса Маркус Андреас 1 0.2
Брюнхильдсен Ола 0 0
Kristian Eriksen 0 0
Хансен Беньямин 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 2 0.67
Рёчер Торстен 1 (1) 0.33
Баумгартнер Доминик 1 0.33
Augustine Boakye 1 0.33
Тафернер Маттойс 0 0
Балло Тьерно 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 2 0
Брейвик Эмиль 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баумгартнер Доминик 2 0
Рёчер Торстен 1 0
Писингер Симон 1 0
Яшич Адис 1 0
Raphael Schifferl 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
5
0 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0
Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Барибо Тай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 116
    Мольде 80.2% (93)
    X 11.2% (13)
    Вольфсбергер 8.6% (10)
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    Прогнозы на матч Мольде 0:1 Вольфсбергер

    Исход игры
    Мольде
    80.2% (93)
    Ничья
    11.2% (13)
    Вольфсбергер
    8.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Мольде
    39.7% (46)
    2:0 Мольде
    17.2% (20)
    1:0 Мольде
    13.8% (16)
    1:1 Ничья
    9.5% (11)
    3:1 Мольде
    6% (7)
    1:2 Вольфсбергер
    5.2% (6)
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