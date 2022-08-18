Александар Джукич завозился с мячом на правом фланге около штрафной площадки, в результате чего не сумел выполнить навес, но хоть аут заработал.

Ранфтль сыграл в волейбол около вражеской штрафной, находящийся рядом арбитр это заметил и свисток дал.

Ровно час отыграли команды. "Фенербахче" продолжает минимально выигрывать, не проведя ни одной замены. У "Аустрии" уже состоялись две перестановки в составе, одна из которых вынужденная.

Судья остановил поединок и позволил врачам турецкой команды появиться на поле, чтобы они оказали помощь Джошуа Кингу.

А это очень серьёзная потеря для "Фенербахче". Кинг не сможет играть дальше, Линкольн выходит вместо него.

И сразу же вторая замена у гостей. Вместо Креспо в игру вступил Зайц.

Хозяева заработали угловой на правом фланге, который ничего им не принёс, так как борьба на втором этаже была проиграна.

Доминик Фитц откликается на передачу Александара Джукича с правого фланга и стреляет с центра штрафной - выше ворот пролетает мяч.

Кадыоглу убежал от Мартинса на правом фланге, а потом выполнил слишком сильную подачу. За боковую линию вышел игровой снаряд.

Табакович разгоняет наступление левым флангом и доставляет мяч в центр штрафной площадки, где уверенно верх снимает Лемос.

Алиоски выполнил подачу на правый угол вратарской, откуда чуть выше перекладины мяч отправил Дурсун.

Диего Росси врывается в штрафную площадку правым краем и падает после контакта с Билли Куметио, но арбитр сообщает, что ничего не было.

Джукич встретился с мячом на левом фланге, но дальше развить атаку не смог, так как забрался в офсайд.

Лукас Мюль остановил Джошуа Кинга на правом фланге, выбив мяч за боковую линию при помощи подката.

В перерыве в составе "Аустрии" произошла замена. Вместо Хусковича вышел Джукич.

Юксек выполнил проникающую передачу на Дурсуна, который уже готов был убегать к воротам, но в последний момент вмешался Галвао.

Фрюхтль попытался начать атаку длинной передачей, но попал в набегавшего Кинга. Повезло Кристиану, что мяч после попадания в Джошуа ушёл за лицевую.

Табакович добрался до лицевой линии на правом фланге, а вот с подачей не сложилось - мяч сошёл с ноги и покинул пределы поля.

Без центра поля играют команды в компенсированное время. Мигель Креспо нашёл возможность для удара, который не был сопровождён точностью.

Марвин Мартинс отправил мяч в чужую штрафной площадку с центра поля, но никого из партнёров там не оказалось.

Гости доигрывают первую половину поединка, затевая перепасовку около штрафной площадки. Фитц включился в прессинг, после чего Байиндыр выбил мяч на чужую половину поля.

Первый тайм завершён, "Аустрия" уступает "Фенербахче" со счётом 0-1.

44' Фишер не сумел выполнить качественную подачу с левого фланга, отправив мяч за лицевую линию. Байиндыр долго выполняет удар от ворот, заставляя местную публику свистеть.

43' Большими силами "Аустрия" отправляется на чужую половину поля и включает прессинг, но гости действуют максимально надёжно, отправляя игровой снаряд подальше от своей штрафной.

42' ОПАСНО! Юксек перехватил мяч в центральном круге и добежал до штрафной, потом покатил на правый край, откуда неточно в касание пробил Дурсун, попав в сетку с внешней стороны.

41' Манфред Фишер получил пространство на левом фланге, а вместе с ним и мяч, который не сумел обработать как следует, выпустив в аут.

40' Наступление гостей левым флангом было остановлено свистком арбитра. В положении "вне игры" был замечен Сердар Дурсун.

39' Алиоски совершил рывок по левому флангу после передачи Салаи, но до игрового снаряда не добрался. Удар от ворот выполнит Фрюхтль.

38' В концовке первого тайма "Аустрия" взвинчивает темп, находя свободные зоны, но завершающий удар пока не может отыскать точность.

37' Снова включается Табакович, проходя по правому флангу, а потом катит на Фитца на дугу штрафной, но Доминик слишком далеко отпускает игровой снаряд.

36' Табакович выиграл позицию в центре штрафной площадки у Салаи и пробил в правый угол, но в створ не попал.

35' Манфред Фишер потерял мяч на чужой половине поля, не сумев обыграть один в один Мигеля Креспо, а потом нарушил правила.

34' Доминик Фитц выиграл воздух после подачи со штрафного и нанёс точный удар, который не стал проблемой для Алтая Байиндыра.

33' Эгзиян Алиоски сбивает Мартинса около левого угла штрафной площадки, после чего получает жёлтую карточку.

31' Высокий прессинг использует "Фенербахче", создавая серьёзные трудности "Аустрии" в момент выхода из обороны в атаку.

30' Джошуа Кинг выиграл борьбу на втором этаже в чужой штрафной, но вместо удара выполнил несильную скидку в руки голкиперу.

29' Лайнсмен "зажёг" флажок, зафиксировав положение "вне игры" у Муарема Хусковича после кросса Марвина Мартинса с правого фланга.

28' Разыграли стандарт гости, после чего Кадыоглу выполнил подачу с правого фланга и нашёл Юксека, который пробил выше цели из центра штрафной.

27' Марвин Мартинс получает устное предупреждение от арбитра за фол на Ферди Кадыоглу на левом фланге.

26' Быструю атаку через центр удалось провести "Фенербахче", которую точным ударом из-за штрафной завершил Исмаил Юксек, но Кристиан Фрюхтль разобрался.

24' Вместо травмировавшегося Вастингера на поле вышел Харис Табакович.

23' Флориан Вастингер получил очередной удар по ногам, который привёл к повреждению, не позволяющему продолжить матч. Готовится замена, а пока арбитр ставит матч на паузу, отправляя команды на водопой.

22' А теперь на левом фланге оказался Сердар Дурсун, на сей раз с мячом, но очень быстро его потерял, оказавшись в окружении нескольких соперников.

21' Аттила Салаи выполнил длинную передачу со своей половины поля на Дурсуна, который ворвался в штрафную, но до мяча не добрался, так как Фрюхтль вовремя вышел из ворот.

20' Голкиперы сегодня хороши на выходах. Сейчас Алтай Байиндыр чуть ли не впервые вступил в игру, выбив мяч кулаками из штрафной.

19' Ранфтль прорвался по правому флангу и выполнил прострел, после чего мяч попал в Салаи и пересёк лицевую линию.

17' Росси уже в игре, а вот Мартинс был вынужден покинуть пределы поля, чтобы пообщаться с медиками. Повреждение оказалось несерьёзным, поэтому он продолжит поединок.

16' Диего Росси и Мартинс получили повреждение после столкновения. Арбитр назначил стандарт в пользу "Аустрии".

15' С левого фланга турецкий клуб исполнил угловой, который легко ликвидировал Кристиан Фрюхтль, успешно сыграв на выходе кулаками.

14' Эгзиян Алиоски заработал аут на левом фланге, но не торопится вводить мяч в игру. Сейчас важно сбить атакующий порыв оппонента.

13' Ещё одно наступление попытались провести хозяева левым флангом, но брак в передаче всё испортил. Куметио отправил мяч в аут.

12' Фишер поддержал атаку левым флангом, а потом упал около угла штрафной после контакта с Кадыоглу - арбитр фола не заметил.

11' Взорвался Диего Росси, разогнав наступление через центр, а потом и нашёл передачей Кинга. Не ожидала "Аустрия" такого рывка от соперника.

10' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! КИНГ!!! Джошуа Кинг принял мяч перед штрафной площадкой, затем ворвался в неё левым краем и переиграл Кристиана Фрюхтля.

9' Браунёдер перехватил мяч в центральном круге и выполнил передачу на Хусковича, который поздно совершил рывок.

8' В спокойном темпе проходят первые минуты поединка. "Фенербахче" больше работает с игровым снарядом, но не торопится идти в атаку.

6' Манфред Фишер набрал скорость на левом фланге и ушёл от Диего Росси, но затем сработала подстраховка в лице Ферди Кадыоглу.

5' Марвин Мартинс совершил тактический фол около средней линии на правом фланге, уложив на газон Луана Переса.

4' Гостям удаётся закрепиться на чужой половине поля, но пока не получается проникнуть в штрафную площадку и нанести удар, компактно располагается "Аустрия".

3' "Фенербахче" отправляется в первое наступление, выбирая левый фланг, и добивается права на вбрасывание мяча из-за боковой линии.

2' Лукас Галвао выполнил верховую передачу на правый угол штрафной площадки на Доминика Фитца, который проиграл борьбу Луану Пересу.