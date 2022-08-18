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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Аустрия Вена
0:1
Второй тайм: 62'
Фенербахче
0'
0:1
8' Гол
Кинг Джошуа
32' Желтая карточка
Алиоски Эгзиян
49' Желтая карточка
Галвао Лукас

Ход матча

8'
0:1
Кинг Джошуа
(Росси Диего)
23'
Табакович Харис
Вастингер Флориан
 
32'
 
Алиоски Эгзиян
46'
Джукич Александар
Хускович Муарем
 
49'
Галвао Лукас
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 123
Аустрия Вена 20.3% (25)
X 36.6% (45)
Фенербахче 43.1% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Фенербахче
4.01
3.77
2.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
20
Мюль
Лукас
3
Галвао
Лукас
89
Куметио
Билли
66
Мартинс
Марвин
22
Вастингер
Флориан
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
9
Хускович
Муарем
1
Байиндыр
Алтай
7
Кадыоглу
Ферди
29
Лемос
Маурисио
41
Салаи
Аттила
28
Перес
Луан
9
Росси
Диего
27
Креспо
Мигель
80
Юксек
Исмаил
6
Алиоски
Эгзиян
19
Дурсун
Сердар
15
Кинг
Джошуа
Аустрия Вена
4-4-2
Фенербахче
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линкольн II 2 0.67
Кинг Джошуа 1 0.33
Дурсун Сердар 1 0.33
Мор Эмре 1 0.33
Брума Арминду 0 0
Росси Диего 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мор Эмре 2 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Перес Луан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0
Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1
Фенербахче
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0
Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0
  • Второй тайм
  • Угловой
    65'
    Хозяева заработали угловой на правом фланге, который ничего им не принёс, так как борьба на втором этаже была проиграна. 
  • Замена
    64'
    И сразу же вторая замена у гостей. Вместо Креспо в игру вступил Зайц. 
  • Замена
    63'
    А это очень серьёзная потеря для "Фенербахче". Кинг не сможет играть дальше, Линкольн выходит вместо него. 
  • Травма, повреждение
    62'
    Судья остановил поединок и позволил врачам турецкой команды появиться на поле, чтобы они оказали помощь Джошуа Кингу. 
  • 60'
    Ровно час отыграли команды. "Фенербахче" продолжает минимально выигрывать, не проведя ни одной замены. У "Аустрии" уже состоялись две перестановки в составе, одна из которых вынужденная. 
  • Фол, нарушение
    59'
    Ранфтль сыграл в волейбол около вражеской штрафной, находящийся рядом арбитр это заметил и свисток дал. 
  • 58'
    Александар Джукич завозился с мячом на правом фланге около штрафной площадки, в результате чего не сумел выполнить навес, но хоть аут заработал. 
  • 57'
    Лукас Мюль остановил Джошуа Кинга на правом фланге, выбив мяч за боковую линию при помощи подката. 
  • Офсайд
    56'
    Джукич встретился с мячом на левом фланге, но дальше развить атаку не смог, так как забрался в офсайд. 
  • Судья
    55'
    Диего Росси врывается в штрафную площадку правым краем и падает после контакта с Билли Куметио, но арбитр сообщает, что ничего не было. 
  • 53'
    Алиоски выполнил подачу на правый угол вратарской, откуда чуть выше перекладины мяч отправил Дурсун. 
  • Желтая карточка
    52'
    Лукас Галвао становится обладателем жёлтой карточки, грубо встречая Сердара Дурсуна на левом фланге. 
  • 51'
    Табакович разгоняет наступление левым флангом и доставляет мяч в центр штрафной площадки, где уверенно верх снимает Лемос. 
  • 50'
    Кадыоглу убежал от Мартинса на правом фланге, а потом выполнил слишком сильную подачу. За боковую линию вышел игровой снаряд. 
  • 49'
    Доминик Фитц откликается на передачу Александара Джукича с правого фланга и стреляет с центра штрафной - выше ворот пролетает мяч. 
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    • 48'
      Юксек выполнил проникающую передачу на Дурсуна, который уже готов был убегать к воротам, но в последний момент вмешался Галвао. 
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Аустрии" произошла замена. Вместо Хусковича вышел Джукич. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Время второго тайма. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм завершён, "Аустрия" уступает "Фенербахче" со счётом 0-1. 
    • 45'
      Гости доигрывают первую половину поединка, затевая перепасовку около штрафной площадки. Фитц включился в прессинг, после чего Байиндыр выбил мяч на чужую половину поля. 
    • 45'
      Марвин Мартинс отправил мяч в чужую штрафной площадку с центра поля, но никого из партнёров там не оказалось. 
    • 45'
      Без центра поля играют команды в компенсированное время. Мигель Креспо нашёл возможность для удара, который не был сопровождён точностью. 
    • 45'
      Табакович добрался до лицевой линии на правом фланге, а вот с подачей не сложилось - мяч сошёл с ноги и покинул пределы поля. 
    • Опасный момент
      45'
      Фрюхтль попытался начать атаку длинной передачей, но попал в набегавшего Кинга. Повезло Кристиану, что мяч после попадания в Джошуа ушёл за лицевую. 
    • Дополнительное время
      45'
      +6 минут. 
    • 44'
      Фишер не сумел выполнить качественную подачу с левого фланга, отправив мяч за лицевую линию. Байиндыр долго выполняет удар от ворот, заставляя местную публику свистеть. 
    • 43'
      Большими силами "Аустрия" отправляется на чужую половину поля и включает прессинг, но гости действуют максимально надёжно, отправляя игровой снаряд подальше от своей штрафной. 
    • Опасный момент
      42'
      ОПАСНО! Юксек перехватил мяч в центральном круге и добежал до штрафной, потом покатил на правый край, откуда неточно в касание пробил Дурсун, попав в сетку с внешней стороны. 
    • 41'
      Манфред Фишер получил пространство на левом фланге, а вместе с ним и мяч, который не сумел обработать как следует, выпустив в аут. 
    • Офсайд
      40'
      Наступление гостей левым флангом было остановлено свистком арбитра. В положении "вне игры" был замечен Сердар Дурсун. 
    • 39'
      Алиоски совершил рывок по левому флангу после передачи Салаи, но до игрового снаряда не добрался. Удар от ворот выполнит Фрюхтль. 
    • 38'
      В концовке первого тайма "Аустрия" взвинчивает темп, находя свободные зоны, но завершающий удар пока не может отыскать точность. 
    • 37'
      Снова включается Табакович, проходя по правому флангу, а потом катит на Фитца на дугу штрафной, но Доминик слишком далеко отпускает игровой снаряд. 
    • Опасный момент
      36'
      Табакович выиграл позицию в центре штрафной площадки у Салаи и пробил в правый угол, но в створ не попал. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Манфред Фишер потерял мяч на чужой половине поля, не сумев обыграть один в один Мигеля Креспо, а потом нарушил правила. 
    • 34'
      Доминик Фитц выиграл воздух после подачи со штрафного и нанёс точный удар, который не стал проблемой для Алтая Байиндыра. 
    • Желтая карточка
      33'
      Эгзиян Алиоски сбивает Мартинса около левого угла штрафной площадки, после чего получает жёлтую карточку. 
    • 31'
      Высокий прессинг использует "Фенербахче", создавая серьёзные трудности "Аустрии" в момент выхода из обороны в атаку. 
    • 30'
      Джошуа Кинг выиграл борьбу на втором этаже в чужой штрафной, но вместо удара выполнил несильную скидку в руки голкиперу. 
    • Офсайд
      29'
      Лайнсмен "зажёг" флажок, зафиксировав положение "вне игры" у Муарема Хусковича после кросса Марвина Мартинса с правого фланга. 
    • 28'
      Разыграли стандарт гости, после чего Кадыоглу выполнил подачу с правого фланга и нашёл Юксека, который пробил выше цели из центра штрафной. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Марвин Мартинс получает устное предупреждение от арбитра за фол на Ферди Кадыоглу на левом фланге. 
    • 26'
      Быструю атаку через центр удалось провести "Фенербахче", которую точным ударом из-за штрафной завершил Исмаил Юксек, но Кристиан Фрюхтль разобрался. 
    • Замена
      24'
      Вместо травмировавшегося Вастингера на поле вышел Харис Табакович. 
    • Травма, повреждение
      23'
      Флориан Вастингер получил очередной удар по ногам, который привёл к повреждению, не позволяющему продолжить матч. Готовится замена, а пока арбитр ставит матч на паузу, отправляя команды на водопой. 
    • 22'
      А теперь на левом фланге оказался Сердар Дурсун, на сей раз с мячом, но очень быстро его потерял, оказавшись в окружении нескольких соперников. 
    • 21'
      Аттила Салаи выполнил длинную передачу со своей половины поля на Дурсуна, который ворвался в штрафную, но до мяча не добрался, так как Фрюхтль вовремя вышел из ворот. 
    • 20'
      Голкиперы сегодня хороши на выходах. Сейчас Алтай Байиндыр чуть ли не впервые вступил в игру, выбив мяч кулаками из штрафной. 
    • Угловой
      19'
      Ранфтль прорвался по правому флангу и выполнил прострел, после чего мяч попал в Салаи и пересёк лицевую линию. 
    • 17'
      Росси уже в игре, а вот Мартинс был вынужден покинуть пределы поля, чтобы пообщаться с медиками. Повреждение оказалось несерьёзным, поэтому он продолжит поединок. 
    • Травма, повреждение
      16'
      Диего Росси и Мартинс получили повреждение после столкновения. Арбитр назначил стандарт в пользу "Аустрии". 
    • Угловой
      15'
      С левого фланга турецкий клуб исполнил угловой, который легко ликвидировал Кристиан Фрюхтль, успешно сыграв на выходе кулаками. 
    • 14'
      Эгзиян Алиоски заработал аут на левом фланге, но не торопится вводить мяч в игру. Сейчас важно сбить атакующий порыв оппонента. 
    • 13'
      Ещё одно наступление попытались провести хозяева левым флангом, но брак в передаче всё испортил. Куметио отправил мяч в аут. 
    • Судья
      12'
      Фишер поддержал атаку левым флангом, а потом упал около угла штрафной после контакта с Кадыоглу - арбитр фола не заметил. 
    • 11'
      Взорвался Диего Росси, разогнав наступление через центр, а потом и нашёл передачей Кинга. Не ожидала "Аустрия" такого рывка от соперника. 
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! КИНГ!!! Джошуа Кинг принял мяч перед штрафной площадкой, затем ворвался в неё левым краем и переиграл Кристиана Фрюхтля. 
    • 9'
      Браунёдер перехватил мяч в центральном круге и выполнил передачу на Хусковича, который поздно совершил рывок. 
    • 8'
      В спокойном темпе проходят первые минуты поединка. "Фенербахче" больше работает с игровым снарядом, но не торопится идти в атаку. 
    • 6'
      Манфред Фишер набрал скорость на левом фланге и ушёл от Диего Росси, но затем сработала подстраховка в лице Ферди Кадыоглу. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Марвин Мартинс совершил тактический фол около средней линии на правом фланге, уложив на газон Луана Переса. 
    • 4'
      Гостям удаётся закрепиться на чужой половине поля, но пока не получается проникнуть в штрафную площадку и нанести удар, компактно располагается "Аустрия". 
    • 3'
      "Фенербахче" отправляется в первое наступление, выбирая левый фланг, и добивается права на вбрасывание мяча из-за боковой линии. 
    • 2'
      Лукас Галвао выполнил верховую передачу на правый угол штрафной площадки на Доминика Фитца, который проиграл борьбу Луану Пересу. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Аустрия Вена 0:1 Фенербахче

    Исход игры
    Аустрия Вена
    20.3% (25)
    Ничья
    36.6% (45)
    Фенербахче
    43.1% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.64% (64)
    Меньше
    43.36% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    87.61% (99)
    Нет
    12.39% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.5% (35)
    1:2 Фенербахче
    27.6% (34)
    2:1 Аустрия Вена
    12.2% (15)
    2:2 Ничья
    6.5% (8)
    1:0 Аустрия Вена
    4.9% (6)
    1:3 Фенербахче
    4.1% (5)
    0:1 Фенербахче
    4.1% (5)
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    Аустрия Вена
    Фенербахче
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