Стадион: Дженерали Арена
0:1
Второй тайм: 62'
Ход матча
8'
0:1
32'
49'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
41
Салаи
Аттила
28
Перес
Луан
80
Юксек
Исмаил
15
Кинг
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Lukas WedlВратарь
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
-
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
28 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
18 ЛинкольнПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
10 Гюлер АрдаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линкольн II
|2
|0.67
|Кинг Джошуа
|1
|0.33
|Дурсун Сердар
|1
|0.33
|Мор Эмре
|1
|0.33
|Брума Арминду
|0
|0
|Росси Диего
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мор Эмре
|2
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0
Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1
Фенербахче
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0
Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0
Прогнозы на матч Аустрия Вена 0:1 Фенербахче
Исход игры
Аустрия Вена
20.3% (25)
Ничья
36.6% (45)
Фенербахче
43.1% (53)
Тотал 2.5
Больше
56.64% (64)
Меньше
43.36% (49)
Обе команды забьют
Да
87.61% (99)
Нет
12.39% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.5% (35)
1:2 Фенербахче
27.6% (34)
2:1 Аустрия Вена
12.2% (15)
2:2 Ничья
6.5% (8)
1:0 Аустрия Вена
4.9% (6)
1:3 Фенербахче
4.1% (5)
0:1 Фенербахче
4.1% (5)
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