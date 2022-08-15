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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Аустрия Вена
 
Позже
Фенербахче
Прогнозы 44
Аустрия Вена 31.8% (14)
X 40.9% (18)
Фенербахче 27.3% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Фенербахче
3.35
3.40
2.35
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линкольн II 2 1
Дурсун Сердар 1 0.5
Мор Эмре 1 0.5
Брума Арминду 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мор Эмре 2 0
Перес Луан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0
Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1
Фенербахче
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0
Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аустрия Вена - Фенербахче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Аустрия Вена 31.8% (14)
    X 40.9% (18)
    Фенербахче 27.3% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аустрия Вена
    Ничья
    Фенербахче
    3.35
    3.40
    2.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аустрия Вена - Фенербахче онлайн

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    Прогнозы на матч Аустрия Вена - Фенербахче

    Исход игры
    Аустрия Вена
    32.6% (14)
    Ничья
    39.5% (17)
    Фенербахче
    27.9% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    87.8% (36)
    Нет
    12.2% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.2% (13)
    2:1 Аустрия Вена
    25.6% (11)
    1:2 Фенербахче
    11.6% (5)
    2:2 Ничья
    9.3% (4)
    1:0 Аустрия Вена
    7% (3)
    1:3 Фенербахче
    4.7% (2)
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    Аустрия Вена
    Фенербахче
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