Стадион: Дженерали Арена
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Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линкольн II
|2
|1
|Дурсун Сердар
|1
|0.5
|Мор Эмре
|1
|0.5
|Брума Арминду
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мор Эмре
|2
|0
|Перес Луан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0
Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1
Фенербахче
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0
Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0
Прогнозы на матч Аустрия Вена - Фенербахче
Исход игры
Аустрия Вена
32.6% (14)
Ничья
39.5% (17)
Фенербахче
27.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (23)
Меньше
43.9% (18)
Обе команды забьют
Да
87.8% (36)
Нет
12.2% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (13)
2:1 Аустрия Вена
25.6% (11)
1:2 Фенербахче
11.6% (5)
2:2 Ничья
9.3% (4)
1:0 Аустрия Вена
7% (3)
1:3 Фенербахче
4.7% (2)
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