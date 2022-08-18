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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Мальмё
2:1
Второй тайм: 60'
Сивасспор
0'
1:0
18' Гол
Зейдан Мустафа
1:1
30' Гол
Джеймс Леке
36' Желтая карточка
Ялчин Робин
2:1
37' Гол
Кристиансен Андерс
38' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
52' Желтая карточка
Гутас Димитрис
52' Желтая карточка
Градель Макс-Ален

Ход матча

18'
Зейдан Мустафа
(Бирманчевич Велько)
1:0
30'
1:1
Джеймс Леке
(Чифтчи Угюр)
36'
 
Ялчин Робин
37'
Кристиансен Андерс
2:1
38'
Ракип Эрдаль
 
52'
 
Гутас Димитрис
52'
 
Градель Макс-Ален

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 121
Мальмё 84.3% (102)
X 9.1% (11)
Сивасспор 6.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Сивасспор
4.05
6.59
6.20
Все Коэффициенты
Новости
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
4
Мойсандер
Никлас
14
Беихмо
Феликс
15
Сисей
Йозеф
20
Зейдан
Мустафа
7
Ракип
Эрдаль
10
Кристиансен
Андерс
9
Телин
Исаак
19
Бирманчевич
Велько
25
Йилдирим
Муаммер
8
Ялчин
Робин
6
Гутас
Димитрис
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
23
Ульвестад
Фредрик
37
Арслан
Хакан
20
Кесгин
Керем
17
Ешильюрт
Эрдоган
90
Джеймс
Леке
7
Градель
Макс-Ален
Мальмё
5-3-2
Сивасспор
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойвонен Ола 2 0.67
Бирманчевич Велько 1 0.33
Кристиансен Андерс 1 0.33
Телин Исаак 1 0.33
Зейдан Мустафа 1 0.33
Буя Турай Мохамед 1 0.33
Сисей Йозеф 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Леке 1 1
Чифтчи Угюр 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 2 0
Далин Юхан 1 0
Телин Исаак 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ялчин Робин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0
Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0
Сивасспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Адана Демирспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Аль-Шарджа 2:0
Сивасспор - Сигма Оломоуц 1:1 Халадаш - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Shamal 2:0 Кайсериспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Сивасспор - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Гиресунспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Сивасспор 2:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Ракип Эрдаль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Кристиансен Андерс бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Ялчин Робин получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 121
Мальмё 84.3% (102)
X 9.1% (11)
Сивасспор 6.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Сивасспор
4.05
6.59
6.20
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Мальмё 2:1 Сивасспор онлайн

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Прогнозы на матч Мальмё 2:1 Сивасспор

Исход игры
Мальмё
84.3% (102)
Ничья
9.1% (11)
Сивасспор
6.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
42.34% (47)
Меньше
57.66% (64)
Обе команды забьют
Да
48.65% (54)
Нет
51.35% (57)
Популярный счёт
2:1 Мальмё
28.1% (34)
2:0 Мальмё
22.3% (27)
1:0 Мальмё
22.3% (27)
1:1 Ничья
6.6% (8)
3:1 Мальмё
4.1% (5)
1:2 Сивасспор
2.5% (3)
0:1 Сивасспор
1.7% (2)
1:3 Сивасспор
1.7% (2)
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