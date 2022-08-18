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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Мальмё
3:1
Конец матча
Сивасспор
0'
1:0
18' Гол
Зейдан Мустафа
1:1
30' Гол
Джеймс Леке
36' Желтая карточка
Ялчин Робин
2:1
37' Гол
Кристиансен Андерс
38' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
52' Желтая карточка
Гутас Димитрис
52' Желтая карточка
Градель Макс-Ален
3:1
68' Гол
Мойсандер Никлас
78' Желтая карточка
Ятабаре Мустафа
83' Желтая карточка
Эммануэль Ломотей
86' Желтая карточка
Мойсандер Никлас
90'+3

Ход матча

18'
Зейдан Мустафа
(Бирманчевич Велько)
1:0
30'
1:1
Джеймс Леке
(Чифтчи Угюр)
36'
 
Ялчин Робин
37'
Кристиансен Андерс
2:1
38'
Ракип Эрдаль
 
52'
 
Гутас Димитрис
52'
 
Градель Макс-Ален
61'
 
Харисис Харилаос
Кесгин Керем
68'
Мойсандер Никлас
3:1
70'
Пенья Серхио
Ракип Эрдаль
 
70'
Эммануэль Ломотей
Зейдан Мустафа
 
78'
 
Ятабаре Мустафа
83'
Эммануэль Ломотей
 
83'
 
Abdulkader Keita2
Арслан Хакан
84'
Ларссон Хуго
Кристиансен Андерс
 
86'
Мойсандер Никлас
 
89'
Бергет Йо Инге
Телин Исаак
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 121
Мальмё 84.3% (102)
X 9.1% (11)
Сивасспор 6.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
4
Мойсандер
Никлас
14
Беихмо
Феликс
15
Сисей
Йозеф
20
Зейдан
Мустафа
7
Ракип
Эрдаль
10
Кристиансен
Андерс
9
Телин
Исаак
19
Бирманчевич
Велько
25
Йилдирим
Муаммер
8
Ялчин
Робин
6
Гутас
Димитрис
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
23
Ульвестад
Фредрик
37
Арслан
Хакан
20
Кесгин
Керем
17
Ешильюрт
Эрдоган
90
Джеймс
Леке
7
Градель
Макс-Ален
Мальмё
5-3-2
Сивасспор
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойвонен Ола 2 0.67
Бирманчевич Велько 1 0.33
Мойсандер Никлас 1 0.33
Кристиансен Андерс 1 0.33
Телин Исаак 1 0.33
Зейдан Мустафа 1 0.33
Буя Турай Мохамед 1 0.33
Сисей Йозеф 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Леке 1 1
Чифтчи Угюр 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 2 0
Мойсандер Никлас 1 0
Далин Юхан 1 0
Телин Исаак 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Эммануэль Ломотей 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ятабаре Мустафа 1 0
Градель Макс-Ален 1 0
Ялчин Робин 1 0
Гутас Димитрис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0
Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0
Сивасспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Адана Демирспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Аль-Шарджа 2:0
Сивасспор - Сигма Оломоуц 1:1 Халадаш - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Shamal 2:0 Кайсериспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Сивасспор - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Гиресунспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Сивасспор 2:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • До матча
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    Прогнозы 121
    Мальмё 84.3% (102)
    X 9.1% (11)
    Сивасспор 6.6% (8)
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    Прогнозы на матч Мальмё 3:1 Сивасспор

    Исход игры
    Мальмё
    84.3% (102)
    Ничья
    9.1% (11)
    Сивасспор
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.34% (47)
    Меньше
    57.66% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    48.65% (54)
    Нет
    51.35% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Мальмё
    28.1% (34)
    2:0 Мальмё
    22.3% (27)
    1:0 Мальмё
    22.3% (27)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    3:1 Мальмё
    4.1% (5)
    1:2 Сивасспор
    2.5% (3)
    0:1 Сивасспор
    1.7% (2)
    1:3 Сивасспор
    1.7% (2)
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