Стадион: Эледа
0'
1:0
18' ГолЗейдан Мустафа
1:1
30' ГолДжеймс Леке
36' Желтая карточкаЯлчин Робин
2:1
37' ГолКристиансен Андерс
38' Желтая карточкаРакип Эрдаль
52' Желтая карточкаГутас Димитрис
52' Желтая карточкаГрадель Макс-Ален
3:1
68' ГолМойсандер Никлас
78' Желтая карточкаЯтабаре Мустафа
83' Желтая карточкаЭммануэль Ломотей
86' Желтая карточкаМойсандер Никлас
90'+3
Ход матча
18'
30'
1:1
36'
37'
38'
52'
68'
3:1
78'
86'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
27
Далин
Юхан
15
Сисей
Йозеф
37
Арслан
Хакан
20
Кесгин
Керем
90
Джеймс
Леке
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
-
20 Кесгин КеремПолузащитник
- Нападающий
-
90 Джеймс ЛекеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойвонен Ола
|2
|0.67
|Бирманчевич Велько
|1
|0.33
|Мойсандер Никлас
|1
|0.33
|Кристиансен Андерс
|1
|0.33
|Телин Исаак
|1
|0.33
|Зейдан Мустафа
|1
|0.33
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.33
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеймс Леке
|1
|1
|Чифтчи Угюр
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|2
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
|Эммануэль Ломотей
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ятабаре Мустафа
|1
|0
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|Ялчин Робин
|1
|0
|Гутас Димитрис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0
Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0
Сивасспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Адана Демирспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Аль-Шарджа 2:0
Сивасспор - Сигма Оломоуц 1:1 Халадаш - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Shamal 2:0 Кайсериспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Сивасспор - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Гиресунспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Сивасспор 2:3
Прогнозы на матч Мальмё 3:1 Сивасспор
Исход игры
Мальмё
84.3% (102)
Ничья
9.1% (11)
Сивасспор
6.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
42.34% (47)
Меньше
57.66% (64)
Обе команды забьют
Да
48.65% (54)
Нет
51.35% (57)
Популярный счёт
2:1 Мальмё
28.1% (34)
2:0 Мальмё
22.3% (27)
1:0 Мальмё
22.3% (27)
1:1 Ничья
6.6% (8)
3:1 Мальмё
4.1% (5)
1:2 Сивасспор
2.5% (3)
0:1 Сивасспор
1.7% (2)
1:3 Сивасспор
1.7% (2)
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