Стадион: Stadion Poznan
0'
1:0
6' ГолВельде Кристоффер
64' Желтая карточкаДиуф Жюль
2:0
66' ГолИсхак Микаэль
78' Желтая карточкаNelito Da Cruz
88' Красная карточкаМилич Антонио
90'+5
Ход матча
6'
64'
66'
2:0
78'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
5 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
24
Амарал
Жоау
16
Моррен
Шарль
24
Кирш
Мехди
12
Фрере
Бруно
23
Хаджи
Самир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Моррен ШарльЗащитник
- Защитник
-
24 Кирш МехдиЗащитник
-
12 Фрере БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаджи СамирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маргату ЖоауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Агович ЭдисПолузащитник
-
99 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
-
38 Лима ЭнзоНападающий
-
-
-
-
77 Evann Mendes
-
Главный тренер: Фангейру
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|3
|0.6
|Вельде Кристоффер
|2
|0.4
|Скурась Михал
|2
|0.4
|Амарал Жоау
|2
|0.4
|Мархвиньски Филип
|1
|0.2
|Соуза Афонсу
|1
|0.2
|Червински Алан
|1
|0.2
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Шимчак Филип
|0
|0
Дюделанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|2
|0
|Перейра Жоэл III
|2
|0
|Милич Антонио
|0
|1
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|Ребошу Педру
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
Дюделанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диуф Жюль
|1
|0
|Nelito Da Cruz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
2
22%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
2
20%
0
0%
91-120
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0
Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1
Дюделанж
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Прогрес - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Мальмё 2:2 Дюделанж - Жюнесс Эш 5:0 Мальмё - Дюделанж 3:0
Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0 Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Унион Титус - Дюделанж 0:1
Прогнозы на матч Лех 2:0 Дюделанж
Исход игры
Лех
96.6% (112)
Ничья
2.6% (3)
Дюделанж
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (42)
Меньше
62.16% (69)
Обе команды забьют
Да
30.63% (34)
Нет
69.37% (77)
Популярный счёт
2:0 Лех
44% (51)
2:1 Лех
19% (22)
1:0 Лех
12.1% (14)
3:0 Лех
7.8% (9)
3:1 Лех
6% (7)
4:1 Лех
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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