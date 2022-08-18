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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Лех
2:0
Конец матча
Дюделанж
0'
1:0
6' Гол
Вельде Кристоффер
64' Желтая карточка
Диуф Жюль
2:0
66' Гол
Исхак Микаэль
78' Желтая карточка
Nelito Da Cruz
88' Красная карточка
Милич Антонио
90'+5

Ход матча

6'
Вельде Кристоффер
1:0
38'
 
Уассьеро Жан-Сильвио
Гасхи Элиот
38'
 
Nelito Da Cruz
Фрере Бруно
61'
Мархвиньски Филип
Амарал Жоау
 
61'
Квеквескири Ника
Карлстрём Йеспер
 
64'
 
Диуф Жюль
66'
Исхак Микаэль
(Ребошу Педру)
2:0
67'
Цитаишвили Георгий
Вельде Кристоффер
 
68'
Шимчак Филип
Исхак Микаэль
 
72'
 
Нинте Франсиску
Joao Magno
72'
 
Агович Эдис
Синани Дейвид
78'
 
Nelito Da Cruz
88'
Милич Антонио
 
90'
Дуглас Барри
Скурась Михал
 
90'
 
Мендеш Педру
Хаджи Самир

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 5 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 116
Лех 96.6% (112)
X 2.6% (3)
Дюделанж 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
20
Пиньот
Максимилиан
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
21
Скурась
Михал
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
23
Вельде
Кристоффер
24
Амарал
Жоау
9
Исхак
Микаэль
1
Фокс
Лукас
4
Скендерович
Алдин
5
Диуф
Жюль
16
Моррен
Шарль
7
Гасхи
Элиот
24
Кирш
Мехди
12
Фрере
Бруно
21
Синани
Дейвид
8
Боич
Филип
23
Хаджи
Самир
9
Joao
Magno
Лех
4-4-1-1
Дюделанж
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 3 0.6
Вельде Кристоффер 2 0.4
Скурась Михал 2 0.4
Амарал Жоау 2 0.4
Мархвиньски Филип 1 0.2
Соуза Афонсу 1 0.2
Червински Алан 1 0.2
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Шимчак Филип 0 0
Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 2 0
Перейра Жоэл III 2 0
Милич Антонио 0 1
Квеквескири Ника 1 0
Червински Алан 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Ребошу Педру 1 0
Скурась Михал 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диуф Жюль 1 0
Nelito Da Cruz 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
2
22%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
2
20%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0
Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1
Дюделанж
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Прогрес - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Мальмё 2:2 Дюделанж - Жюнесс Эш 5:0 Мальмё - Дюделанж 3:0
Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0 Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Унион Титус - Дюделанж 0:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 116
    Лех 96.6% (112)
    X 2.6% (3)
    Дюделанж 0.9% (1)
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    Прогнозы на матч Лех 2:0 Дюделанж

    Исход игры
    Лех
    96.6% (112)
    Ничья
    2.6% (3)
    Дюделанж
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (42)
    Меньше
    62.16% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    30.63% (34)
    Нет
    69.37% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Лех
    44% (51)
    2:1 Лех
    19% (22)
    1:0 Лех
    12.1% (14)
    3:0 Лех
    7.8% (9)
    3:1 Лех
    6% (7)
    4:1 Лех
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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