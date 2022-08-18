Стадион: Рейнпарк
1:0
Первый тайм: 17'
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
29
Gabriel
Isik
28
Lars
Traber
23
Ульрих
Дарио
47
Fabio
Fehr
80
Фоссо
Райан
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
14
Пеич
Алекса
29
Байич
Анте
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Gabriel IsikЗащитник
-
28 Lars TraberЗащитник
-
23 Ульрих ДариоЗащитник
-
47 Fabio FehrЗащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
-
14 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Чанде ДжионВратарь
- Защитник
-
13 Иодис КевинЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рис ЙоэльПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Mangiarratti
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Защитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
Бомбардиры внутри турнира
Вадуц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сасере Франклин
|3
|0.6
|Чичек Тунахан
|2
|0.4
|Зуттер Мануэль
|1
|0.2
|Гассер Седрик
|1
|0.2
|Добрас Кристиан
|0
|0
|Гаич Милан II
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Fabio Fehr
|0
|0
|Elmin Rastoder
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|2 (1)
|0.4
|Кюн Николас
|1
|0.2
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0.2
|Дрёйф Ферди
|1
|0.2
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Кривак Рене
|0
|0
Карточки
Вадуц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоссо Райан
|2
|1
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Бюхель Бенджамин
|1
|0
|Хаслер Николас
|1
|0
|Добрас Кристиан
|1
|0
|Gabriel Isik
|1
|0
|Гассер Седрик
|1
|0
|Сасере Франклин
|1
|0
|Anes Omerovic
|1
|0
|Lars Traber
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеич Алекса
|3
|0
|Шик Торстен
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
1
14%
1
20%
91-120
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вадуц
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3 Вадуц - Коньяспор 1:1
Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1 Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1 Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0 Вадуц - Нёвшатель Ксамакс 2:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2
Прогнозы на матч Вадуц 1:0 Рапид Вена
Исход игры
Вадуц
7% (8)
Ничья
24.6% (28)
Рапид Вена
68.4% (78)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (54)
Меньше
50.91% (56)
Обе команды забьют
Да
67.27% (74)
Нет
32.73% (36)
Популярный счёт
1:2 Рапид Вена
39.5% (45)
1:1 Ничья
18.4% (21)
0:1 Рапид Вена
14.9% (17)
0:2 Рапид Вена
7.9% (9)
0:0 Ничья
4.4% (5)
2:1 Вадуц
3.5% (4)
1:0 Вадуц
2.6% (3)
1:3 Рапид Вена
1.8% (2)
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