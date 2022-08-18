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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Вадуц
1:0
Первый тайм: 17'
Рапид Вена
0'
1:0
10' Гол
Ульрих Дарио

Ход матча

10'
Ульрих Дарио
(Fabio Fehr)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 114
Вадуц 7% (8)
X 24.6% (28)
Рапид Вена 68.4% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вадуц
Ничья
Рапид Вена
5.54
4.17
1.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Бюхель
Бенджамин
24
Гассер
Седрик
29
Gabriel
Isik
28
Lars
Traber
23
Ульрих
Дарио
47
Fabio
Fehr
80
Фоссо
Райан
14
Гаич
Милан
II
4
Хаслер
Николас
27
Сасере
Франклин
9
Зуттер
Мануэль
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
20
Хофманн
Максимилиан
6
Виммер
Кевин
22
Косцельник
Мартин
14
Пеич
Алекса
24
Грайль
Патрик
29
Байич
Анте
27
Грюлль
Марко
7
Кюн
Николас
9
Бургшталлер
Гвидо
Вадуц
3-4-1-2
Рапид Вена
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сасере Франклин 3 0.6
Чичек Тунахан 2 0.4
Зуттер Мануэль 1 0.2
Гассер Седрик 1 0.2
Добрас Кристиан 0 0
Гаич Милан II 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Fabio Fehr 0 0
Elmin Rastoder 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 2 (1) 0.4
Кюн Николас 1 0.2
Бургшталлер Гвидо 1 0.2
Дрёйф Ферди 1 0.2
Ауэр Йонас 0 0
Кривак Рене 0 0

Карточки

Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоссо Райан 2 1
Ульрих Дарио 2 0
Бюхель Бенджамин 1 0
Хаслер Николас 1 0
Добрас Кристиан 1 0
Gabriel Isik 1 0
Гассер Седрик 1 0
Сасере Франклин 1 0
Anes Omerovic 1 0
Lars Traber 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеич Алекса 3 0
Шик Торстен 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Грюлль Марко 2 0
Освальд Мориц 1 0
Заттльбергер Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
1
14%
1
20%
91-120

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вадуц
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3 Вадуц - Коньяспор 1:1
Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1 Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1 Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0 Вадуц - Нёвшатель Ксамакс 2:0
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Ульрих Дарио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Вадуц 7% (8)
X 24.6% (28)
Рапид Вена 68.4% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вадуц
Ничья
Рапид Вена
5.54
4.17
1.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вадуц 1:0 Рапид Вена онлайн

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Прогнозы на матч Вадуц 1:0 Рапид Вена

Исход игры
Вадуц
7% (8)
Ничья
24.6% (28)
Рапид Вена
68.4% (78)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (54)
Меньше
50.91% (56)
Обе команды забьют
Да
67.27% (74)
Нет
32.73% (36)
Популярный счёт
1:2 Рапид Вена
39.5% (45)
1:1 Ничья
18.4% (21)
0:1 Рапид Вена
14.9% (17)
0:2 Рапид Вена
7.9% (9)
0:0 Ничья
4.4% (5)
2:1 Вадуц
3.5% (4)
1:0 Вадуц
2.6% (3)
1:3 Рапид Вена
1.8% (2)
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Вадуц
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