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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Словацко
1:0
Второй тайм: 61'
АИК
0'
1:0
28' Гол
Петржела Милан

Ход матча

28'
Петржела Милан
(Хольцер Даниель)
1:0
46'
 
Мендес Юсафат
Коллинс Шичендже
57'
 
Эльбузеди Закари
Айяри Ясин

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 117
Словацко 36.8% (43)
X 45.3% (53)
АИК 17.9% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словацко
Ничья
АИК
3.50
7.28
5.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Нгуиэн
Филип
23
Райнберк
Петр
6
Хофманн
Станислав
3
Кадлец
Михал
19
Калабишка
Ян
10
Травник
Михал
28
Даничек
Властимил
20
Гавлик
Марек
11
Петржела
Милан
17
Мигалик
Ондржей
7
Хольцер
Даниель
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
29
Коллинс
Шичендже
34
Ринг
Эрик
12
Бьорнстрем
Аксель
7
Ларссон
Себастьян
26
Айяри
Ясин
8
Хуссейн
Билаль
11
Гвидетти
Йон
9
Стефанелли
Николас
Словацко
4-3-3
АИК
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Словацко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петржела Милан 1 1
Хольцер Даниель 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Себастьян 1 0.2
Мендес Юсафат 1 0.2
Гвидетти Йон 1 0.2
Стефанелли Николас 1 0.2
Бьорнстрем Аксель 1 0.2
Айяри Ясин 1 0.2
Папаяннопулос Сотирис 0 0
Оума Эрик 0 0
Хуссейн Билаль 0 0

Карточки

Словацко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оума Эрик 3 0
Ларссон Себастьян 2 0
Коллинс Шичендже 2 0
Бауи Набиль 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Милошевич Александер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Бьорнстрем Аксель 1 0
Ринг Эрик 1 0
Ахмед Амар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словацко
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1 Словацко - Градец Кралове 1:0 Фенербахче - Словацко 3:0
Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 Словацко - МФК Вышков 2:0 Словацко - Тршинец 2:0 Словацко - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Словацко - Злате Моравце Врабле 1:0 Словацко - Тренчин 2:0 Словацко - Спарта Прага 3:1 Словацко - Градец Кралове 3:0 Спарта Прага - Словацко 1:2 Славия Прага - Словацко 3:0 Словацко - Баник Острава 3:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Словацко - Слован Либерец 2:0
АИК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1
АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Петржела Милан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Словацко 36.8% (43)
X 45.3% (53)
АИК 17.9% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словацко
Ничья
АИК
3.50
7.28
5.00
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Новости
Где смотреть матч Словацко 1:0 АИК онлайн

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Прогнозы на матч Словацко 1:0 АИК

Исход игры
Словацко
36.8% (43)
Ничья
45.3% (53)
АИК
17.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
22.52% (25)
Меньше
77.48% (86)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (44)
1:0 Словацко
20.5% (24)
2:1 Словацко
11.1% (13)
0:1 АИК
8.5% (10)
1:2 АИК
5.1% (6)
0:2 АИК
3.4% (4)
3:1 Словацко
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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