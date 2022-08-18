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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Словацко
3:0
Конец матча
АИК
0'
1:0
28' Гол
Петржела Милан
72' Желтая карточка
Травник Михал
2:0
77' Гол
Синявский Василий
3:0
81' Гол
Райнберк Петр
90'+4

Ход матча

28'
Петржела Милан
(Хольцер Даниель)
1:0
46'
 
Мендес Юсафат
Коллинс Шичендже
57'
 
Эльбузеди Закари
Айяри Ясин
70'
Синявский Василий
Хольцер Даниель
 
72'
Травник Михал
 
74'
 
Бауи Набиль
Ринг Эрик
76'
Когут Михал
Травник Михал
 
76'
Шашинка Ондржей
Мигалик Ондржей
 
77'
Синявский Василий
(Когут Михал)
2:0
81'
Райнберк Петр
(Шашинка Ондржей)
3:0
82'
 
Ахмед Амар
Стефанелли Николас
85'
Merchas Doski
Калабишка Ян
 
85'
Томич Михал
Петржела Милан
 
85'
 
Мбунга-Кимпиока Бенджамин
Люстиг Микаэль

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 117
Словацко 36.8% (43)
X 45.3% (53)
АИК 17.9% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Нгуиэн
Филип
23
Райнберк
Петр
6
Хофманн
Станислав
3
Кадлец
Михал
19
Калабишка
Ян
10
Травник
Михал
28
Даничек
Властимил
20
Гавлик
Марек
11
Петржела
Милан
17
Мигалик
Ондржей
7
Хольцер
Даниель
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
29
Коллинс
Шичендже
34
Ринг
Эрик
12
Бьорнстрем
Аксель
7
Ларссон
Себастьян
26
Айяри
Ясин
8
Хуссейн
Билаль
11
Гвидетти
Йон
9
Стефанелли
Николас
Словацко
4-3-3
АИК
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Словацко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петржела Милан 1 1
Райнберк Петр 1 1
Синявский Василий 1 1
Хольцер Даниель 0 0
Шашинка Ондржей 0 0
Когут Михал 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Себастьян 1 0.2
Мендес Юсафат 1 0.2
Гвидетти Йон 1 0.2
Стефанелли Николас 1 0.2
Бьорнстрем Аксель 1 0.2
Айяри Ясин 1 0.2
Папаяннопулос Сотирис 0 0
Оума Эрик 0 0
Хуссейн Билаль 0 0

Карточки

Словацко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Травник Михал 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оума Эрик 3 0
Ларссон Себастьян 2 0
Коллинс Шичендже 2 0
Бауи Набиль 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Милошевич Александер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Бьорнстрем Аксель 1 0
Ринг Эрик 1 0
Ахмед Амар 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Словацко
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1 Словацко - Градец Кралове 1:0 Фенербахче - Словацко 3:0
Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 Словацко - МФК Вышков 2:0 Словацко - Тршинец 2:0 Словацко - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Словацко - Злате Моравце Врабле 1:0 Словацко - Тренчин 2:0 Словацко - Спарта Прага 3:1 Словацко - Градец Кралове 3:0 Спарта Прага - Словацко 1:2 Славия Прага - Словацко 3:0 Словацко - Баник Острава 3:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Словацко - Слован Либерец 2:0
АИК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1
АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Петржела Милан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Словацко 36.8% (43)
    X 45.3% (53)
    АИК 17.9% (21)
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    Прогнозы на матч Словацко 3:0 АИК

    Исход игры
    Словацко
    36.8% (43)
    Ничья
    45.3% (53)
    АИК
    17.9% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.52% (25)
    Меньше
    77.48% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (69)
    Нет
    37.84% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.6% (44)
    1:0 Словацко
    20.5% (24)
    2:1 Словацко
    11.1% (13)
    0:1 АИК
    8.5% (10)
    1:2 АИК
    5.1% (6)
    0:2 АИК
    3.4% (4)
    3:1 Словацко
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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