Стадион: Имени Мирослава Валенты
0'
1:0
28' ГолПетржела Милан
72' Желтая карточкаТравник Михал
2:0
77' ГолСинявский Василий
3:0
81' ГолРайнберк Петр
90'+4
Ход матча
28'
72'
74'
77'
2:0
81'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
19
Калабишка
Ян
20
Гавлик
Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Калабишка ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гавлик МарекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Борек ИржиВратарь
-
27 Томич МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Когут МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Козак ЛиборНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Martin Svedik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Бауи НабильНападающий
-
18 Ахмед АмарНападающий
- Нападающий
-
-
14 Taha Ayari
-
-
Главный тренер: Гжелак Бартош
Бомбардиры внутри турнира
Словацко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петржела Милан
|1
|1
|Райнберк Петр
|1
|1
|Синявский Василий
|1
|1
|Хольцер Даниель
|0
|0
|Шашинка Ондржей
|0
|0
|Когут Михал
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Себастьян
|1
|0.2
|Мендес Юсафат
|1
|0.2
|Гвидетти Йон
|1
|0.2
|Стефанелли Николас
|1
|0.2
|Бьорнстрем Аксель
|1
|0.2
|Айяри Ясин
|1
|0.2
|Папаяннопулос Сотирис
|0
|0
|Оума Эрик
|0
|0
|Хуссейн Билаль
|0
|0
Карточки
Словацко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Травник Михал
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оума Эрик
|3
|0
|Ларссон Себастьян
|2
|0
|Коллинс Шичендже
|2
|0
|Бауи Набиль
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Милошевич Александер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Бьорнстрем Аксель
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Ахмед Амар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Словацко
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1 Словацко - Градец Кралове 1:0 Фенербахче - Словацко 3:0
Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 Словацко - МФК Вышков 2:0 Словацко - Тршинец 2:0 Словацко - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Словацко - Злате Моравце Врабле 1:0 Словацко - Тренчин 2:0 Словацко - Спарта Прага 3:1 Словацко - Градец Кралове 3:0 Спарта Прага - Словацко 1:2 Славия Прага - Словацко 3:0 Словацко - Баник Острава 3:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Словацко - Слован Либерец 2:0
АИК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1
АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0
Прогнозы на матч Словацко 3:0 АИК
Исход игры
Словацко
36.8% (43)
Ничья
45.3% (53)
АИК
17.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
22.52% (25)
Меньше
77.48% (86)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (44)
1:0 Словацко
20.5% (24)
2:1 Словацко
11.1% (13)
0:1 АИК
8.5% (10)
1:2 АИК
5.1% (6)
0:2 АИК
3.4% (4)
3:1 Словацко
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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