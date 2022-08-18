Стадион: Днепр-Арена
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
93
Max
Walef
25
Когут
Игорь
51
Альтман
Омри
11
Фараж
Имад
12
Лопеш
Рафаэл
45
Дьюрчо
Адам
- Основной состав
-
93 Max WalefВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Oleksandr Kucher
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Альтман ОмриПолузащитник
-
11 Фараж ИмадНападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
45 Дьюрчо АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьюрчо Адам
|1
|0.33
|Гарсия Анхель
|1
|0.33
|Фараж Имад
|1
|0.33
|Миличевич Хрвое
|1
|0.33
|Томович Ненад
|0
|0
|Лопеш Рафаэл
|0
|0
|Бруну Гама
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томович Ненад
|1
|0
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|Мамас Рафаил
|1
|0
|Касас Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2
Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Онисилос Сотира - АЕК Ларнака 1:5 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Пафос - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Онисилос Сотира 8:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2
Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 АЕК Ларнака
Исход игры
Днепр-1
33.9% (42)
Ничья
36.3% (45)
АЕК Ларнака
29.8% (37)
Тотал 2.5
Больше
22.12% (25)
Меньше
77.88% (88)
Обе команды забьют
Да
58.41% (66)
Нет
41.59% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (41)
1:0 Днепр-1
17.7% (22)
0:1 АЕК Ларнака
12.1% (15)
2:1 Днепр-1
8.9% (11)
1:2 АЕК Ларнака
8.9% (11)
0:2 АЕК Ларнака
4% (5)
2:0 Днепр-1
4% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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