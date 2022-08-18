С угла поля навесил Росалес в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Пихалёнок вынес мяч головой подальше.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Лопеш. Потребуется ему помощь медиков.

В медленном темпе проходит старт поединка, команды присматриваются друг к другу и не торопятся раскрываться.

Диагональ исполнял Когут на фланг, куда забегал Бланко, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Довбик и сбросил под удар Пихалёнку, но выстрел последнего накрыл Гонсалес.

На фланге Когут в подкате налетел на Гонсалеса. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

ГОЛ! 0-1! Омри Альтман! Быстрый гол удалось провести киприотам. Ушел от соперника по флангу финтом Дьюрчо и прострелил в штрафную, где после серии рикошетов мяч подхватил Альтман и вколотил его точно в дальний нижний угол.

10' После сольного прохода пробивал с дальней дистанции Дьюрчо, но мяч рикошетом от спины Танчика полетел на угловой.

9' Ушел от соперника по флангу Фараж и подал в штрафную, где с лету пробил Альман, но на пути мча оказался Сваток.

8' Отдавал проникающий пас Танчик в штрафную соперника на ход Пурите, но перехватил этот пас Росалес в подкате.

7' Со штрафного пробивал по воротам Лопеш, но грамотную позицию занял Валеф и забрал мяч в свои руки.

6' Дальний заброс исполнял Когут в штрафную соперника на ход Довбика, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

5' В центре поля Когут в подкате заехал по ногам Густаву, штрафной удар исполнять будут киприоты.

4' С фланга низом прострелил вдоль ворот Бланко, но до удара здесь дело так и не дошло. Мяч отошел под контроль гостей.