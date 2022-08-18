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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Днепр-1
0:0
Первый тайм: 17'
АЕК Ларнака
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 124
Днепр-1 33.9% (42)
X 36.3% (45)
АЕК Ларнака 29.8% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
АЕК Ларнака
2.87
3.42
2.85
Все Коэффициенты
Новости
93
Max
Walef
34
Танчик
Владимир
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
6
Gabriel
Dal
Toe
Busanello
25
Когут
Игорь
5
Eduard
Sarapiy
4
Emiliano
Purita
8
Пихалёнок
Александр
23
Бланко
Доминго
7
Довбик
Артём
38
Тумбас
Йоакейм
16
Росалес
Роберто
15
Миличевич
Хрвое
3
Микель
Гонсалес
21
Энглезу
Никос
6
Ойер
Санхурхо
7
Густаву
Луиш
51
Альтман
Омри
11
Фараж
Имад
12
Лопеш
Рафаэл
45
Дьюрчо
Адам
Днепр-1
4-2-3-1
АЕК Ларнака
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьюрчо Адам 1 0.33
Гарсия Анхель 1 0.33
Фараж Имад 1 0.33
Миличевич Хрвое 1 0.33
Томович Ненад 0 0
Лопеш Рафаэл 0 0
Бруну Гама 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томович Ненад 1 0
Ойер Санхурхо 1 0
Мамас Рафаил 1 0
Касас Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2
Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Онисилос Сотира - АЕК Ларнака 1:5 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Пафос - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Онисилос Сотира 8:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    ГОЛ! 0-1! Омри Альтман! Быстрый гол удалось провести киприотам. Ушел от соперника по флангу финтом Дьюрчо и прострелил в штрафную, где после серии рикошетов мяч подхватил Альтман и вколотил его точно в дальний нижний угол.
  • 16'
    На фланге Когут в подкате налетел на Гонсалеса. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 15'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Довбик и сбросил под удар Пихалёнку, но выстрел последнего накрыл Гонсалес.
  • 14'
    Диагональ исполнял Когут на фланг, куда забегал Бланко, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • 13'
    В медленном темпе проходит старт поединка, команды присматриваются друг к другу и не торопятся раскрываться. 
  • 12'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Лопеш. Потребуется ему помощь медиков.
  • 11'
    С угла поля навесил Росалес в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Пихалёнок вынес мяч головой подальше.
  • Угловой
    10'
    После сольного прохода пробивал с дальней дистанции Дьюрчо, но мяч рикошетом от спины Танчика полетел на угловой.
  • 9'
    Ушел от соперника по флангу Фараж и подал в штрафную, где с лету пробил Альман, но на пути мча оказался Сваток.
  • 8'
    Отдавал проникающий пас Танчик в штрафную соперника на ход Пурите, но перехватил этот пас Росалес в подкате.
  • 7'
    Со штрафного пробивал по воротам Лопеш, но грамотную позицию занял Валеф и забрал мяч в свои руки.
  • 6'
    Дальний заброс исполнял Когут в штрафную соперника на ход Довбика, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 5'
    В центре поля Когут в подкате заехал по ногам Густаву, штрафной удар исполнять будут киприоты.
  • 4'
    С фланга низом прострелил вдоль ворот Бланко, но до удара здесь дело так и не дошло. Мяч отошел под контроль гостей. 
  • 3'
    Прорвался по правой бровке Росалес и навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу подальше Сваток.
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    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе желто-зеленый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 АЕК Ларнака

    Исход игры
    Днепр-1
    33.9% (42)
    Ничья
    36.3% (45)
    АЕК Ларнака
    29.8% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.12% (25)
    Меньше
    77.88% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    58.41% (66)
    Нет
    41.59% (47)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.1% (41)
    1:0 Днепр-1
    17.7% (22)
    0:1 АЕК Ларнака
    12.1% (15)
    2:1 Днепр-1
    8.9% (11)
    1:2 АЕК Ларнака
    8.9% (11)
    0:2 АЕК Ларнака
    4% (5)
    2:0 Днепр-1
    4% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    АЕК Ларнака
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