  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Шкупи
1:2
Второй тайм: 68'
ФК Балкани
0'
1:0
19' Гол
Адетуньи Сандей
1:1
23' Гол
Рахмани Альбион
34' Желтая карточка
Сенгор Фостин
1:2
67' Гол
Кореница Меритон

Ход матча

19'
Адетуньи Сандей
1:0
23'
1:1
Рахмани Альбион
(Тачи Арменд)
34'
Сенгор Фостин
 
46'
Адем Али
Трапановски Кристиан
 
46'
Демири Бесир
Шеи Блертон
 
67'
1:2
Кореница Меритон

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 115
Шкупи 55.7% (64)
X 37.4% (43)
ФК Балкани 7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шкупи
Ничья
ФК Балкани
2.26
3.57
3.50
Все Коэффициенты
1
Наумовски
Кристиян
77
Брдаревски
Владица
4
Маргвелашвили
Гаги
6
Сенгор
Фостин
3
Шеи
Блертон
88
Путита
20
Хамиди
Валид
10
Альварес
Фредди
11
Трапановски
Кристиан
29
Сепас
Реналдо
19
Адетуньи
Сандей
92
Люлянович
Дамир
2
Тачи
Арменд
5
Делова
Люмбардх
32
Яшаница
Байрам
4
Таки
Астрит
7
Кореница
Меритон
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
10
Грипши
Назми
9
Рахмани
Альбион
17
Красники
Ермал
Шкупи
4-3-3
ФК Балкани
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шкупи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адетуньи Сандей 1 1
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 7 1.4
Красники Ермал 2 0.4
Кореница Меритон 2 0.4
Абази Леонит 2 0.4
Грипши Назми 1 0.2
Бериша Альбин 1 0.2
Тачи Арменд 0 0
Куц Эдвин 0 0
Таки Астрит 0 0
Делова Люмбардх 0 0

Карточки

Шкупи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенгор Фостин 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куц Эдвин 1 0
Тачи Арменд 1 0
Кореница Меритон 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Эмерлаху Линдон 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
14
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шкупи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шкупи - Македония Джёрче Петров 2:1 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1
Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Шкупи - Академия Пандев 3:0 Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3 Шкупи - Работнички 2:0
ФК Балкани
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Клаксвик - ФК Балкани 2:1 ФК Балкани - Клаксвик 3:2 ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4
Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2 Ulpiana - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Приштина 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:0 ФК Балкани - Ферроникели 6:0 Malisheva - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Faustin Senghor получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Рахмани Альбион бьет в цель!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Шкупи 55.7% (64)
X 37.4% (43)
ФК Балкани 7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шкупи
Ничья
ФК Балкани
2.26
3.57
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шкупи 1:2 ФК Балкани онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Шкупи 1:2 ФК Балкани

Исход игры
Шкупи
55.7% (64)
Ничья
37.4% (43)
ФК Балкани
7% (8)
Тотал 2.5
Больше
13.64% (15)
Меньше
86.36% (95)
Обе команды забьют
Да
45.45% (50)
Нет
54.55% (60)
Популярный счёт
1:0 Шкупи
38.3% (44)
1:1 Ничья
31.3% (36)
2:1 Шкупи
9.6% (11)
2:0 Шкупи
4.3% (5)
0:1 ФК Балкани
4.3% (5)
0:0 Ничья
4.3% (5)
1:2 ФК Балкани
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Шкупи
ФК Балкани
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 