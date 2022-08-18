Стадион: Тодор Проески
1:2
Конец матча
0'
1:0
19' ГолАдетуньи Сандей
1:1
23' ГолРахмани Альбион
34' Желтая карточкаСенгор Фостин
1:2
67' ГолКореница Меритон
74' Желтая карточкаНаумовски Кристиян
83' Желтая карточкаДемири Бесир
83' Желтая карточкаХамиди Валид
90'+9
Ход матча
19'
1:0
23'
1:1
34'
67'
1:2
78'
83'
83'
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 5
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
88
Путита
20
Хамиди
Валид
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
10
Грипши
Назми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 ПутитаПолузащитник
-
20 Хамиди ВалидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илязи АртанВратарь
- Защитник
-
23 Демири БесирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Адем АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Горгиев ПепиНападающий
- Нападающий
-
80 Данфа МамадуНападающий
-
-
Главный тренер: Седлоски Гоце
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
10 Грипши НазмиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Синани ЭгзонЗащитник
-
23 Абази ЛеонитЗащитник
-
21 Капра АльбинЗащитник
- Защитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
- Нападающий
-
27 Макшутай ЭдиНападающий
-
99 Лукас IXНападающий
-
Главный тренер: Дайя Илир
Бомбардиры внутри турнира
Шкупи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адетуньи Сандей
|1
|1
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|7
|1.4
|Кореница Меритон
|3
|0.6
|Красники Ермал
|2
|0.4
|Абази Леонит
|2
|0.4
|Грипши Назми
|1
|0.2
|Бериша Альбин
|1
|0.2
|Тачи Арменд
|0
|0
|Куц Эдвин
|0
|0
|Таки Астрит
|0
|0
|Делова Люмбардх
|0
|0
Карточки
Шкупи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наумовски Кристиян
|1
|0
|Демири Бесир
|1
|0
|Хамиди Валид
|1
|0
|Сенгор Фостин
|1
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куц Эдвин
|1
|0
|Тачи Арменд
|1
|0
|Кореница Меритон
|1
|0
|Зюба Чендрим
|1
|0
|Эмерлаху Линдон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
16
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
1
100%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Шкупи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шкупи - Македония Джёрче Петров 2:1 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1
Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Шкупи - Академия Пандев 3:0 Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3 Шкупи - Работнички 2:0
ФК Балкани
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Клаксвик - ФК Балкани 2:1 ФК Балкани - Клаксвик 3:2 ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4
Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2 Ulpiana - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Приштина 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:0 ФК Балкани - Ферроникели 6:0 Malisheva - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0
Прогнозы на матч Шкупи 1:2 ФК Балкани
Исход игры
Шкупи
55.7% (64)
Ничья
37.4% (43)
ФК Балкани
7% (8)
Тотал 2.5
Больше
13.64% (15)
Меньше
86.36% (95)
Обе команды забьют
Да
45.45% (50)
Нет
54.55% (60)
Популярный счёт
1:0 Шкупи
38.3% (44)
1:1 Ничья
31.3% (36)
2:1 Шкупи
9.6% (11)
2:0 Шкупи
4.3% (5)
0:1 ФК Балкани
4.3% (5)
0:0 Ничья
4.3% (5)
1:2 ФК Балкани
1.7% (2)
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