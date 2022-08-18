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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Шкупи
1:2
Конец матча
ФК Балкани
0'
1:0
19' Гол
Адетуньи Сандей
1:1
23' Гол
Рахмани Альбион
34' Желтая карточка
Сенгор Фостин
1:2
67' Гол
Кореница Меритон
74' Желтая карточка
Наумовски Кристиян
83' Желтая карточка
Демири Бесир
83' Желтая карточка
Хамиди Валид
90'+9

Ход матча

19'
Адетуньи Сандей
1:0
23'
1:1
Рахмани Альбион
(Тачи Арменд)
34'
Сенгор Фостин
 
46'
Адем Али
Трапановски Кристиан
 
46'
Демири Бесир
Шеи Блертон
 
67'
1:2
Кореница Меритон
68'
Данфа Мамаду
Альварес Фредди
 
71'
 
Синани Эгзон
Яшаница Байрам
74'
Наумовски Кристиян
 
78'
 
Бериша Альбин
Рахмани Альбион
78'
 
Лукас IX
Зюба Чендрим
83'
Демири Бесир
 
83'
Хамиди Валид
 
89'
Горгиев Пепи
Путита
 
90'
 
Абази Леонит
Таки Астрит

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 115
Шкупи 55.7% (64)
X 37.4% (43)
ФК Балкани 7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Наумовски
Кристиян
77
Брдаревски
Владица
4
Маргвелашвили
Гаги
6
Сенгор
Фостин
3
Шеи
Блертон
88
Путита
20
Хамиди
Валид
10
Альварес
Фредди
11
Трапановски
Кристиан
29
Сепас
Реналдо
19
Адетуньи
Сандей
92
Люлянович
Дамир
2
Тачи
Арменд
5
Делова
Люмбардх
32
Яшаница
Байрам
4
Таки
Астрит
7
Кореница
Меритон
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
10
Грипши
Назми
9
Рахмани
Альбион
17
Красники
Ермал
Шкупи
4-3-3
ФК Балкани
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шкупи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адетуньи Сандей 1 1
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 7 1.4
Кореница Меритон 3 0.6
Красники Ермал 2 0.4
Абази Леонит 2 0.4
Грипши Назми 1 0.2
Бериша Альбин 1 0.2
Тачи Арменд 0 0
Куц Эдвин 0 0
Таки Астрит 0 0
Делова Люмбардх 0 0

Карточки

Шкупи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наумовски Кристиян 1 0
Демири Бесир 1 0
Хамиди Валид 1 0
Сенгор Фостин 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куц Эдвин 1 0
Тачи Арменд 1 0
Кореница Меритон 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Эмерлаху Линдон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
16
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
1
100%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Шкупи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шкупи - Македония Джёрче Петров 2:1 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1
Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Шкупи - Академия Пандев 3:0 Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3 Шкупи - Работнички 2:0
ФК Балкани
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Клаксвик - ФК Балкани 2:1 ФК Балкани - Клаксвик 3:2 ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4
Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2 Ulpiana - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Приштина 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:0 ФК Балкани - Ферроникели 6:0 Malisheva - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 115
    Шкупи 55.7% (64)
    X 37.4% (43)
    ФК Балкани 7% (8)
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    Прогнозы на матч Шкупи 1:2 ФК Балкани

    Исход игры
    Шкупи
    55.7% (64)
    Ничья
    37.4% (43)
    ФК Балкани
    7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    13.64% (15)
    Меньше
    86.36% (95)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (50)
    Нет
    54.55% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Шкупи
    38.3% (44)
    1:1 Ничья
    31.3% (36)
    2:1 Шкупи
    9.6% (11)
    2:0 Шкупи
    4.3% (5)
    0:1 ФК Балкани
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    4.3% (5)
    1:2 ФК Балкани
    1.7% (2)
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