Стадион: SR-Bank Arena
0'
0:1
2' ГолЭджума Малком
16' Желтая карточкаЭджума Малком
24' Желтая карточкаПопеску Октавиан
1:1
26' ПенальтиТрипич Златко
28' Желтая карточкаКоман Флоринел
31' Желтая карточкаПаттинама Шейн
45' Желтая карточкаТамм Йоонас
45' Желтая карточкаТрипич Златко
1:2
54' ГолКордя Андрей
86' Желтая карточкаВеватне Вильяр
90' Желтая карточкаБьёрсхоль Сондре
1:3
90' ПенальтиРадунович Ристо
90'+6
Ход матча
2'
0:1
16'
24'
26'
1:1
28'
31'
45'
45'
54'
1:2
86'
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
16
Тамм
Йоонас
98
Кордя
Андрей
90
Bogdan
Rusu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
21 Аким ФлоринЗащитник
-
22 Раду БобокЗащитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
-
24 Раца ВадимПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
История личных встреч
Викинг
ФКСБ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|2 (1)
|0.33
|Траоре Маи
|2
|0.33
|Сандберг Никлас
|1
|0.17
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.17
|Веватне Вильяр
|1
|0.17
|Кабран Кевин
|1
|0.17
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0.17
|Edvin Austboe
|1
|0.17
|Сольбаккен Маркус
|0
|0
|Паттинама Шейн
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|2
|0.33
|Радунович Ристо
|2 (2)
|0.33
|Коман Флоринел
|2
|0.33
|Эджума Малком
|2
|0.33
|Тамм Йоонас
|1
|0.17
|Дава Джойским
|1
|0.17
|Bogdan Rusu
|0
|0
|Попеску Овидиу
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|2
|0
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Паттинама Шейн
|2
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Кабран Кевин
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамм Йоонас
|3
|0
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Кордя Андрей
|0
|1
|Радунович Ристо
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
30%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1
Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2
ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1
Прогнозы на матч Викинг 1:3 ФКСБ
Исход игры
Викинг
65.2% (73)
Ничья
25.9% (29)
ФКСБ
8.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
37.38% (40)
Меньше
62.62% (67)
Обе команды забьют
Да
60.75% (65)
Нет
39.25% (42)
Популярный счёт
2:1 Викинг
26.8% (30)
1:1 Ничья
23.2% (26)
1:0 Викинг
18.8% (21)
2:0 Викинг
14.3% (16)
1:2 ФКСБ
3.6% (4)
0:1 ФКСБ
1.8% (2)
0:2 ФКСБ
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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