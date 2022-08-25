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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Викинг
1:3
Конец матча
ФКСБ
0'
0:1
2' Гол
Эджума Малком
16' Желтая карточка
Эджума Малком
24' Желтая карточка
Попеску Октавиан
1:1
26' Пенальти
Трипич Златко
28' Желтая карточка
Коман Флоринел
31' Желтая карточка
Паттинама Шейн
45' Желтая карточка
Тамм Йоонас
45' Желтая карточка
Трипич Златко
1:2
54' Гол
Кордя Андрей
86' Желтая карточка
Веватне Вильяр
90' Желтая карточка
Бьёрсхоль Сондре
1:3
90' Пенальти
Радунович Ристо
90'+6

Ход матча

2'
0:1
Эджума Малком
(Кордя Андрей)
16'
 
Эджума Малком
24'
 
Попеску Октавиан
26'
Трипич Златко
1:1
28'
 
Коман Флоринел
31'
Паттинама Шейн
 
45'
 
Тамм Йоонас
45'
Трипич Златко
 
46'
 
Раду Бобок
Пантя Александру
46'
 
Оайдэ Рэзван
Bogdan Rusu
46'
Торстейнбё Фредерик
Паттинама Шейн
 
46'
Сандберг Никлас
Лёкберг Кристоффер
 
54'
1:2
Кордя Андрей
59'
 
Дулка Марко
Эджума Малком
70'
Траоре Маи
Daniel Seland Karlsbakk
 
86'
Веватне Вильяр
 
90'
 
Стойка Янис
Попеску Октавиан
90'
Танген Харальд
Трипич Златко
 
90'
Бьёрсхоль Сондре
 
90'
1:3
Радунович Ристо
90'
Викстёль Рольф
Фридйонссон Самуэль
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 112
Викинг 65.2% (73)
X 25.9% (29)
ФКСБ 8.9% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
9
Кабран
Кевин
20
Паттинама
Шейн
16
Лёкберг
Кристоффер
8
Сольбаккен
Маркус
27
Фридйонссон
Самуэль
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
10
Трипич
Златко
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
18
Эджума
Малком
10
Попеску
Октавиан
98
Кордя
Андрей
11
Микулеску
Давид
7
Коман
Флоринел
90
Bogdan
Rusu
Викинг
3-5-2
ФКСБ
4-2-3-1

История личных встреч

Викинг
ФКСБ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 2 (1) 0.33
Траоре Маи 2 0.33
Сандберг Никлас 1 0.17
Фридйонссон Самуэль 1 0.17
Веватне Вильяр 1 0.17
Кабран Кевин 1 0.17
Бьёрсхоль Сондре 1 0.17
Edvin Austboe 1 0.17
Сольбаккен Маркус 0 0
Паттинама Шейн 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 2 0.33
Радунович Ристо 2 (2) 0.33
Коман Флоринел 2 0.33
Эджума Малком 2 0.33
Тамм Йоонас 1 0.17
Дава Джойским 1 0.17
Bogdan Rusu 0 0
Попеску Овидиу 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трипич Златко 2 0
Веватне Вильяр 2 0
Фридйонссон Самуэль 2 0
Паттинама Шейн 2 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Кабран Кевин 1 0
Брекало Давид 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамм Йоонас 3 0
Попеску Октавиан 3 0
Олару Дариус 3 0
Коман Флоринел 2 0
Эджума Малком 2 0
Кордя Андрей 0 1
Радунович Ристо 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Харуц Денис 1 0
Дава Джойским 1 0
Стойка Янис 1 0
Шут Адриан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
30%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1
Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2
ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Тамм Йоонас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      Трипич Златко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Shayne Pattynama получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Коман Флоринел получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Трипич Златко из команды Викинг забивает с точки!
    • Желтая карточка
      24'
      Octavian Popescu получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Эджума Малком получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Эджума Малком бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Викинг 65.2% (73)
    X 25.9% (29)
    ФКСБ 8.9% (10)
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    Прогнозы на матч Викинг 1:3 ФКСБ

    Исход игры
    Викинг
    65.2% (73)
    Ничья
    25.9% (29)
    ФКСБ
    8.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.38% (40)
    Меньше
    62.62% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    60.75% (65)
    Нет
    39.25% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Викинг
    26.8% (30)
    1:1 Ничья
    23.2% (26)
    1:0 Викинг
    18.8% (21)
    2:0 Викинг
    14.3% (16)
    1:2 ФКСБ
    3.6% (4)
    0:1 ФКСБ
    1.8% (2)
    0:2 ФКСБ
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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