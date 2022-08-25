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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Славия Прага
1:0
Доп. время (1 тайм)
Ракув
0'
53' Желтая карточка
Шевчик Петр
1:0
62' Гол
Усор Мозес
65' Желтая карточка
Рундич Милан
82' Желтая карточка
Дорли Оскар
90' Желтая карточка
Арсенич Зоран
93' Желтая карточка
Провод Лукас

Ход матча

46'
 
Вдовяк Матеуш
Новак Бартош
46'
 
Гутковский Владислав
Мусёлик Себастьян
53'
Шевчик Петр
 
55'
Олайинка Питер
Тецл Станислав
 
55'
Лингр Ондржей
Масопуст Лукаш
 
56'
Шранц Иван
Доудера Давид
 
62'
Усор Мозес
(Шранц Иван)
1:0
65'
 
Рундич Милан
77'
Провод Лукас
Усор Мозес
 
80'
Дорли Оскар
David Jurasek
 
82'
Дорли Оскар
 
90'
 
Арсенич Зоран
90'
 
Чиж Шимон
Гвилия Валериане
93'
Провод Лукас
 
94'
Тьехи Христ
Шевчик Петр
 
96'
 
Кочергин Владислав
Кун Патрик

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 22 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 112
Славия Прага 93.8% (105)
X 5.4% (6)
Ракув 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Ракув
1.63
4.31
6.50
Все Коэффициенты
Новости
28
Мандоус
Алеш
21
Доудера
Давид
4
Оусоу
Айхам
12
Сантос
Эдуардо
33
David
Jurasek
23
Шевчик
Петр
3
Голеш
Томаш
8
Масопуст
Лукаш
27
Траоре
Ибрагим
16
Усор
Мозес
11
Тецл
Станислав
1
Ковачевич
Владан
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
88
Гвилия
Валериане
23
Кун
Патрик
27
Новак
Бартош
9
Мусёлик
Себастьян
11
Иви
Лопес
Славия Прага
4-2-3-1
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Славия Прага
Ракув

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юречка Вацлав 2 0.33
Усор Мозес 2 0.33
Алмейда Эвертон 2 0.33
Олайинка Питер 2 0.33
Сор Коллинс 2 0.33
Шранц Иван 1 0.17
Траоре Ибрагим 1 0.17
Тьехи Христ 1 0.17
Голеш Томаш 1 0.17
Лингр Ондржей 1 0.17
Фила Даниэль 1 0.17
Плавшич Срджан 0 0
Юрасек Матей 0 0
David Jurasek 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 4 (1) 0.67
Кочергин Владислав 3 0.5
Тудор Фран 2 (1) 0.33
Гутковский Владислав 1 0.17
Вдовяк Матеуш 1 0.17
Рундич Милан 0 0
Лидерман Бен 0 0

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандоус Алеш 2 0
Лингр Ондржей 2 0
Дорли Оскар 2 0
Сантос Эдуардо 0 1
Шранц Иван 1 0
Шевчик Петр 1 0
Тьехи Христ 1 0
Доудера Давид 1 0
Оусоу Айхам 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сореску Деян 1 1
Арсенич Зоран 2 0
Рундич Милан 1 0
Гутковский Владислав 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
67%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
4
27%
3
27%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Славия Прага - Пардубице 7:0 Тршинец - Славия Прага 4:2 Ракув - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 2:3
Славия Прага - Спарта-2 Прага 4:2 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Фастав Злин 4:1 Таборско - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:0 Славия Прага - Простейов 0:1 Славия Прага - Сент-Джозефс 7:0 Славия Прага - Лисен 2:4 Славия Прага - Квитковице 2:0 Сент-Джозефс - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Виктория Жижков 2:2 Славия Прага - Либерец B 5:0 Славия Прага - Пушкаш-Академия 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1
Ракув
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0
Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sinobo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Славия Прага 93.8% (105)
    X 5.4% (6)
    Ракув 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Славия Прага
    Ничья
    Ракув
    1.63
    4.31
    6.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Славия Прага 1:0 Ракув

    Исход игры
    Славия Прага
    93.8% (105)
    Ничья
    5.4% (6)
    Ракув
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.87% (50)
    Меньше
    54.13% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    47.71% (52)
    Нет
    52.29% (57)
    Популярный счёт
    2:0 Славия Прага
    31.3% (35)
    2:1 Славия Прага
    29.5% (33)
    1:0 Славия Прага
    16.1% (18)
    3:1 Славия Прага
    9.8% (11)
    1:1 Ничья
    5.4% (6)
    3:0 Славия Прага
    3.6% (4)
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    Славия Прага
    Ракув
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