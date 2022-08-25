Стадион: Синобо
1:0
Доп. время (1 тайм)
0'
53' Желтая карточкаШевчик Петр
1:0
62' ГолУсор Мозес
65' Желтая карточкаРундич Милан
82' Желтая карточкаДорли Оскар
90' Желтая карточкаАрсенич Зоран
93' Желтая карточкаПровод Лукас
Ход матча
53'
62'
1:0
65'
82'
90'
93'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 1
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
28
Мандоус
Алеш
23
Шевчик
Петр
16
Усор
Мозес
23
Кун
Патрик
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
- Основной состав
-
28 Мандоус АлешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Усор МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Сиротник ЯнВратарь
-
19 Дорли ОскарЗащитник
-
26 Шранц ИванЗащитник
- Защитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Юрасек МатейПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кшижак ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Славия Прага
Ракув
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юречка Вацлав
|2
|0.33
|Усор Мозес
|2
|0.33
|Алмейда Эвертон
|2
|0.33
|Олайинка Питер
|2
|0.33
|Сор Коллинс
|2
|0.33
|Шранц Иван
|1
|0.17
|Траоре Ибрагим
|1
|0.17
|Тьехи Христ
|1
|0.17
|Голеш Томаш
|1
|0.17
|Лингр Ондржей
|1
|0.17
|Фила Даниэль
|1
|0.17
|Плавшич Срджан
|0
|0
|Юрасек Матей
|0
|0
|David Jurasek
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|4 (1)
|0.67
|Кочергин Владислав
|3
|0.5
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.33
|Гутковский Владислав
|1
|0.17
|Вдовяк Матеуш
|1
|0.17
|Рундич Милан
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандоус Алеш
|2
|0
|Лингр Ондржей
|2
|0
|Дорли Оскар
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|0
|1
|Шранц Иван
|1
|0
|Шевчик Петр
|1
|0
|Тьехи Христ
|1
|0
|Доудера Давид
|1
|0
|Оусоу Айхам
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сореску Деян
|1
|1
|Арсенич Зоран
|2
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Гутковский Владислав
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
67%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
4
27%
3
27%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Славия Прага - Пардубице 7:0 Тршинец - Славия Прага 4:2 Ракув - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 2:3
Славия Прага - Спарта-2 Прага 4:2 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Фастав Злин 4:1 Таборско - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:0 Славия Прага - Простейов 0:1 Славия Прага - Сент-Джозефс 7:0 Славия Прага - Лисен 2:4 Славия Прага - Квитковице 2:0 Сент-Джозефс - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Виктория Жижков 2:2 Славия Прага - Либерец B 5:0 Славия Прага - Пушкаш-Академия 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1
Ракув
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0
Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1
Прогнозы на матч Славия Прага 1:0 Ракув
Исход игры
Славия Прага
93.8% (105)
Ничья
5.4% (6)
Ракув
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.87% (50)
Меньше
54.13% (59)
Обе команды забьют
Да
47.71% (52)
Нет
52.29% (57)
Популярный счёт
2:0 Славия Прага
31.3% (35)
2:1 Славия Прага
29.5% (33)
1:0 Славия Прага
16.1% (18)
3:1 Славия Прага
9.8% (11)
1:1 Ничья
5.4% (6)
3:0 Славия Прага
3.6% (4)
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