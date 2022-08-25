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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Антверпен
0:1
Первый тайм: 24'
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
8' Гол
Озджан Беркай
19' Желтая карточка
Текдемир Махмут

Ход матча

8'
0:1
Озджан Беркай
19'
 
Текдемир Махмут

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 115
Антверпен 78.3% (90)
X 16.5% (19)
Истанбул Башакшехир 5.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Истанбул Башакшехир
3.05
3.30
3.47
Все Коэффициенты
Новости
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
6
Верстрате
Биргер
19
Миёши
Коджи
4
Наингголан
Раджа
8
Юсуф
Альхассан
24
Эккеленкамп
Юрген
99
Фрай
Микаэль
1
Бабаджан
Волкан
2
Озбайракли
Шенер
5
Дуарте
Леонардо
55
Ндайишимийе
Юссуф
3
Калдырым
Хасан
Али
21
Текдемир
Махмут
20
Билья
Лукас
19
Озджан
Беркай
7
Гюрлер
Сердар
77
Окака
Стефано
11
Шуиар
Мунир
Антверпен
4-1-4-1
Истанбул Башакшехир
4-3-3

История личных встреч

Антверпен
Истанбул Башакшехир

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наингголан Раджа 2 0.33
Алмейда Динис 2 0.33
Верстрате Биргер 1 0.17
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.17
Валенсия Энтони 1 0.17
Красники Лаурит 1 0.17
Миёши Коджи 0 0
Янссен Винсент 0 0
Бенсон Манюэль 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Даниел 3 0.5
Шуиар Мунир 1 0.17
Окака Стефано 1 0.17
Тюрюдж Дениз 1 0.17
Шиш Патрик 1 0.17
Озджан Беркай 1 0.17
Тоуба Ахмед 1 0.17
Ндайишимийе Юссуф 1 0.17
Шахинер Омер Али 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Лима Лукас 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геркенс Питер 3 0
Янссен Винсент 3 0
Верстрате Биргер 2 0
Фрай Микаэль 1 0
Юсуф Альхассан 1 0
Пачо Вильям 1 0
Валенсия Энтони 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюрлер Сердар 2 0
Бабаджан Волкан 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Ндайишимийе Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2
Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0
Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Брейдаблик - Истанбул Башакшехир 1:3 Маккаби Нетания - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 0:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Антверпен 78.3% (90)
X 16.5% (19)
Истанбул Башакшехир 5.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Истанбул Башакшехир
3.05
3.30
3.47
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Антверпен 0:1 Истанбул Башакшехир онлайн

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Прогнозы на матч Антверпен 0:1 Истанбул Башакшехир

Исход игры
Антверпен
78.6% (92)
Ничья
16.2% (19)
Истанбул Башакшехир
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.82% (67)
Меньше
40.18% (45)
Обе команды забьют
Да
72.32% (81)
Нет
27.68% (31)
Популярный счёт
2:1 Антверпен
43.6% (51)
1:0 Антверпен
17.1% (20)
1:1 Ничья
12% (14)
2:0 Антверпен
8.5% (10)
3:1 Антверпен
5.1% (6)
1:2 Истанбул Башакшехир
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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