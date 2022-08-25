Стадион: Босуил
1:3
Конец матча
0'
0:1
8' ГолОзджан Беркай
19' Желтая карточкаТекдемир Махмут
42' Желтая карточкаБабаджан Волкан
1:1
56' ПенальтиФрай Микаэль
1:2
58' ГолОкака Стефано
59' Желтая карточкаОкака Стефано
65' Желтая карточкаБилья Лукас
80' Желтая карточкаВерстрате Биргер
82' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
82' Желтая карточкаЮсуф Альхассан
1:3
83' ГолАлексич Даниел
84' Желтая карточкаАлексич Даниел
90'+7
Ход матча
8'
0:1
19'
42'
56'
1:1
58'
1:2
59'
65'
80'
82'
82'
83'
1:3
84'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Батай ЙеллеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Шуиар МунирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Озил МесутПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шиш ПатрикНападающий
- Нападающий
-
60 Лима ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Erdinc Sozer
История личных встреч
Антверпен
Истанбул Башакшехир
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наингголан Раджа
|2
|0.33
|Алмейда Динис
|2
|0.33
|Верстрате Биргер
|1
|0.17
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.17
|Валенсия Энтони
|1
|0.17
|Красники Лаурит
|1
|0.17
|Фрай Микаэль
|1 (1)
|0.17
|Миёши Коджи
|0
|0
|Янссен Винсент
|0
|0
|Бенсон Манюэль
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Даниел
|4
|0.67
|Окака Стефано
|2
|0.33
|Шуиар Мунир
|1
|0.17
|Тюрюдж Дениз
|1
|0.17
|Шиш Патрик
|1
|0.17
|Озджан Беркай
|1
|0.17
|Тоуба Ахмед
|1
|0.17
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.17
|Лима Лукас
|0
|0
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геркенс Питер
|3
|0
|Верстрате Биргер
|3
|0
|Янссен Винсент
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Фрай Микаэль
|1
|0
|Пачо Вильям
|1
|0
|Валенсия Энтони
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабаджан Волкан
|2
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Билья Лукас
|1
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
22%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
33%
3
25%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
4
33%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2
Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0
Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Брейдаблик - Истанбул Башакшехир 1:3 Маккаби Нетания - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 0:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2
Прогнозы на матч Антверпен 1:3 Истанбул Башакшехир
Исход игры
Антверпен
78.6% (92)
Ничья
16.2% (19)
Истанбул Башакшехир
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.82% (67)
Меньше
40.18% (45)
Обе команды забьют
Да
72.32% (81)
Нет
27.68% (31)
Популярный счёт
2:1 Антверпен
43.6% (51)
1:0 Антверпен
17.1% (20)
1:1 Ничья
12% (14)
2:0 Антверпен
8.5% (10)
3:1 Антверпен
5.1% (6)
1:2 Истанбул Башакшехир
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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