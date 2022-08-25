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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Антверпен
1:3
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
8' Гол
Озджан Беркай
19' Желтая карточка
Текдемир Махмут
42' Желтая карточка
Бабаджан Волкан
1:1
56' Пенальти
Фрай Микаэль
1:2
58' Гол
Окака Стефано
59' Желтая карточка
Окака Стефано
65' Желтая карточка
Билья Лукас
80' Желтая карточка
Верстрате Биргер
82' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
82' Желтая карточка
Юсуф Альхассан
1:3
83' Гол
Алексич Даниел
84' Желтая карточка
Алексич Даниел
90'+7

Ход матча

8'
0:1
Озджан Беркай
(Окака Стефано)
19'
 
Текдемир Махмут
42'
 
Бабаджан Волкан
56'
Фрай Микаэль
1:1
58'
1:2
Окака Стефано
(Шуиар Мунир)
59'
 
Окака Стефано
60'
Валенсия Энтони
Миёши Коджи
 
60'
Янссен Винсент
Фрай Микаэль
 
65'
 
Билья Лукас
69'
 
Алексич Даниел
Озджан Беркай
69'
 
Лима Лукас
Калдырым Хасан Али
76'
 
Шиш Патрик
Гюрлер Сердар
80'
Верстрате Биргер
 
82'
 
Тюрюдж Дениз
82'
Юсуф Альхассан
 
82'
Фишер Виктор
Верстрате Биргер
 
82'
Скотт Кристофер
Эккеленкамп Юрген
 
82'
Arthur Vermeeren
Наингголан Раджа
 
83'
1:3
Алексич Даниел
(Лима Лукас)
84'
 
Алексич Даниел
87'
 
Тоуба Ахмед
Шуиар Мунир
87'
 
Озил Месут
Билья Лукас

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 117
Антверпен 78.6% (92)
X 16.2% (19)
Истанбул Башакшехир 5.1% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
6
Верстрате
Биргер
19
Миёши
Коджи
4
Наингголан
Раджа
8
Юсуф
Альхассан
24
Эккеленкамп
Юрген
99
Фрай
Микаэль
1
Бабаджан
Волкан
2
Озбайракли
Шенер
5
Дуарте
Леонардо
55
Ндайишимийе
Юссуф
3
Калдырым
Хасан
Али
21
Текдемир
Махмут
20
Билья
Лукас
19
Озджан
Беркай
7
Гюрлер
Сердар
77
Окака
Стефано
11
Шуиар
Мунир
Антверпен
4-1-4-1
Истанбул Башакшехир
4-3-3

История личных встреч

Антверпен
Истанбул Башакшехир

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наингголан Раджа 2 0.33
Алмейда Динис 2 0.33
Верстрате Биргер 1 0.17
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.17
Валенсия Энтони 1 0.17
Красники Лаурит 1 0.17
Фрай Микаэль 1 (1) 0.17
Миёши Коджи 0 0
Янссен Винсент 0 0
Бенсон Манюэль 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Даниел 4 0.67
Окака Стефано 2 0.33
Шуиар Мунир 1 0.17
Тюрюдж Дениз 1 0.17
Шиш Патрик 1 0.17
Озджан Беркай 1 0.17
Тоуба Ахмед 1 0.17
Ндайишимийе Юссуф 1 0.17
Лима Лукас 0 0
Шахинер Омер Али 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геркенс Питер 3 0
Верстрате Биргер 3 0
Янссен Винсент 3 0
Юсуф Альхассан 2 0
Фрай Микаэль 1 0
Пачо Вильям 1 0
Валенсия Энтони 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабаджан Волкан 2 0
Гюрлер Сердар 2 0
Окака Стефано 1 0
Билья Лукас 1 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Ндайишимийе Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
22%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
33%
3
25%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
4
33%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2
Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0
Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Брейдаблик - Истанбул Башакшехир 1:3 Маккаби Нетания - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 0:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Бабаджан Волкан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Текдемир Махмут получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Озджан Беркай бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Антверпен 78.6% (92)
    X 16.2% (19)
    Истанбул Башакшехир 5.1% (6)
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    Прогнозы на матч Антверпен 1:3 Истанбул Башакшехир

    Исход игры
    Антверпен
    78.6% (92)
    Ничья
    16.2% (19)
    Истанбул Башакшехир
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.82% (67)
    Меньше
    40.18% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    72.32% (81)
    Нет
    27.68% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Антверпен
    43.6% (51)
    1:0 Антверпен
    17.1% (20)
    1:1 Ничья
    12% (14)
    2:0 Антверпен
    8.5% (10)
    3:1 Антверпен
    5.1% (6)
    1:2 Истанбул Башакшехир
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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