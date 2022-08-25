Стадион: MOL Arena
0'
0:1
10' ГолХюберс Тимо
45' Желтая карточкаЛюбичич Деян
0:2
46' ГолСкири Эйе
59' Желтая карточкаКилиан Лука
65' Желтая карточкаЗивзивадзе Буду
68' Желтая карточкаХайстер Марсель
87' Желтая карточкаЛеднёв Богдан
89' Желтая карточкаХектор Йонас
0:3
90' ГолШиндлер Кингсли
90' Желтая карточкаШиндлер Кингсли
90'+6
Ход матча
10'
0:1
45'
46'
0:2
59'
65'
68'
87'
89'
90'
0:3
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 9
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
11
Него
Лоик
21
Пинту
Рубен
23
Дардаи
Палко
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
28
Скири
Эйе
37
Майна
Линтон
33
Дитц
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Него ЛоикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Пинту РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
57 Дала МартинВратарь
-
42 Роков ЭмилВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Койнок ЖолтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
-
Главный тренер: Борис Микаэль
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дитц ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Дуда ОндрейНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Фехервар
Кёльн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фехервар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|1
|Кодро Кенан
|3 (1)
|0.5
|Дардаи Палко
|2
|0.33
|Стопира Тавареш
|1
|0.17
|Петряк Иван
|1
|0.17
|Рус Адриан
|1
|0.17
|Него Лоик
|0
|0
|Бумба Клаудиу
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.5
|Скири Эйе
|1
|0.5
|Хюберс Тимо
|1
|0.5
|Дитц Флориан
|1
|0.5
|Кайнц Флориан
|0
|0
|Педерсен Кристиан
|0
|0
|Любичич Деян
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
Фехервар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабанов Артём
|2
|0
|Петряк Иван
|2
|0
|Фиоло Оттила
|2
|0
|Зивзивадзе Буду
|2
|0
|Стопира Тавареш
|1
|0
|Него Лоик
|1
|0
|Хайстер Марсель
|1
|0
|Ларсен Каспер
|1
|0
|Хандья Силвестер
|1
|0
|Дардаи Палко
|1
|0
|Леднёв Богдан
|1
|0
|Покорны Петер
|1
|0
|Койнок Жолт
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хектор Йонас
|2
|0
|Шабо Юлиан
|0
|1
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
1
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
4
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
1
25%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фехервар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кёльн - Фехервар 1:2 Ференцварош - Фехервар 4:0 Петрокуб - Фехервар 1:2 Фехервар - Гонвед 4:0
Фехервар - Петрокуб 5:0 Пакш - Фехервар 2:0 Габала - Фехервар 2:1 Фехервар - Габала 4:1 Фехервар - Галатасарай 1:0 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Фенербахче - Фехервар 3:0 Дунайварош ПАСЕ - Фехервар 0:5 Фехервар - Пакш 2:2 Уйпешт - Фехервар 1:1 Фехервар - Гонвед 2:0 Дебрецен - Фехервар 0:3 Фехервар - Пушкаш-Академия 2:2 Мезёкёвешд - Фехервар 1:2 МТК - Фехервар 1:1 Фехервар - Кишварда 5:3
Кёльн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1
Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1
Прогнозы на матч Фехервар 0:3 Кёльн
Исход игры
Фехервар
15.9% (18)
Ничья
15% (17)
Кёльн
69% (78)
Тотал 2.5
Больше
59.26% (64)
Меньше
40.74% (44)
Обе команды забьют
Да
70.37% (76)
Нет
29.63% (32)
Популярный счёт
1:2 Кёльн
32.7% (37)
0:2 Кёльн
15.9% (18)
1:1 Ничья
12.4% (14)
1:3 Кёльн
8.8% (10)
2:1 Фехервар
6.2% (7)
1:0 Фехервар
3.5% (4)
0:1 Кёльн
3.5% (4)
2:0 Фехервар
2.7% (3)
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