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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Фехервар
0:3
Конец матча
Кёльн
0'
0:1
10' Гол
Хюберс Тимо
45' Желтая карточка
Любичич Деян
0:2
46' Гол
Скири Эйе
59' Желтая карточка
Килиан Лука
65' Желтая карточка
Зивзивадзе Буду
68' Желтая карточка
Хайстер Марсель
87' Желтая карточка
Леднёв Богдан
89' Желтая карточка
Хектор Йонас
0:3
90' Гол
Шиндлер Кингсли
90' Желтая карточка
Шиндлер Кингсли
90'+6

Ход матча

10'
0:1
Хюберс Тимо
(Кайнц Флориан)
45'
 
Любичич Деян
46'
Хайстер Марсель
Хандья Силвестер
 
46'
0:2
Скири Эйе
(Педерсен Кристиан)
54'
 
Олесен Матиас
Любичич Деян
59'
 
Килиан Лука
63'
Кодро Кенан
Бамгбойе Фуншо
 
63'
Бумба Клаудиу
Пинту Рубен
 
65'
Зивзивадзе Буду
 
66'
 
Хектор Йонас
Кайнц Флориан
66'
 
Тилманн Ян
Майна Линтон
66'
 
Эхизибуэ Кингсли
Шмиц Бенно
68'
Хайстер Марсель
 
81'
 
Шиндлер Кингсли
Педерсен Кристиан
82'
Леднёв Богдан
Шабанов Артём
 
87'
Леднёв Богдан
 
89'
 
Хектор Йонас
90'
0:3
Шиндлер Кингсли
(Тилманн Ян)
90'
 
Шиндлер Кингсли

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Новости матча
Прогнозы 113
Фехервар 15.9% (18)
X 15% (17)
Кёльн 69% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ковач
Даниэль
3
Ларсен
Каспер
22
Стопира
Тавареш
13
Шабанов
Артём
11
Него
Лоик
65
Хандья
Силвестер
70
Бамгбойе
Фуншо
21
Пинту
Рубен
5
Фиоло
Оттила
23
Дардаи
Палко
9
Зивзивадзе
Буду
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
3
Педерсен
Кристиан
6
Мартель
Эрик
28
Скири
Эйе
37
Майна
Линтон
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
33
Дитц
Флориан
Фехервар
5-4-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Фехервар
Кёльн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Фехервар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 6 (1) 1
Кодро Кенан 3 (1) 0.5
Дардаи Палко 2 0.33
Стопира Тавареш 1 0.17
Петряк Иван 1 0.17
Рус Адриан 1 0.17
Него Лоик 0 0
Бумба Клаудиу 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиндлер Кингсли 1 0.5
Скири Эйе 1 0.5
Хюберс Тимо 1 0.5
Дитц Флориан 1 0.5
Кайнц Флориан 0 0
Педерсен Кристиан 0 0
Любичич Деян 0 0
Тилманн Ян 0 0

Карточки

Фехервар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабанов Артём 2 0
Петряк Иван 2 0
Фиоло Оттила 2 0
Зивзивадзе Буду 2 0
Стопира Тавареш 1 0
Него Лоик 1 0
Хайстер Марсель 1 0
Ларсен Каспер 1 0
Хандья Силвестер 1 0
Дардаи Палко 1 0
Леднёв Богдан 1 0
Покорны Петер 1 0
Койнок Жолт 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хектор Йонас 2 0
Шабо Юлиан 0 1
Шиндлер Кингсли 1 0
Скири Эйе 1 0
Любичич Деян 1 0
Килиан Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
1
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
4
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
1
25%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фехервар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кёльн - Фехервар 1:2 Ференцварош - Фехервар 4:0 Петрокуб - Фехервар 1:2 Фехервар - Гонвед 4:0
Фехервар - Петрокуб 5:0 Пакш - Фехервар 2:0 Габала - Фехервар 2:1 Фехервар - Габала 4:1 Фехервар - Галатасарай 1:0 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Фенербахче - Фехервар 3:0 Дунайварош ПАСЕ - Фехервар 0:5 Фехервар - Пакш 2:2 Уйпешт - Фехервар 1:1 Фехервар - Гонвед 2:0 Дебрецен - Фехервар 0:3 Фехервар - Пушкаш-Академия 2:2 Мезёкёвешд - Фехервар 1:2 МТК - Фехервар 1:1 Фехервар - Кишварда 5:3
Кёльн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1
Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1
Новости матча
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Любичич Деян получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Хюберс Тимо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MOL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Фехервар 15.9% (18)
    X 15% (17)
    Кёльн 69% (78)
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    Прогнозы на матч Фехервар 0:3 Кёльн

    Исход игры
    Фехервар
    15.9% (18)
    Ничья
    15% (17)
    Кёльн
    69% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (64)
    Меньше
    40.74% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    70.37% (76)
    Нет
    29.63% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Кёльн
    32.7% (37)
    0:2 Кёльн
    15.9% (18)
    1:1 Ничья
    12.4% (14)
    1:3 Кёльн
    8.8% (10)
    2:1 Фехервар
    6.2% (7)
    1:0 Фехервар
    3.5% (4)
    0:1 Кёльн
    3.5% (4)
    2:0 Фехервар
    2.7% (3)
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