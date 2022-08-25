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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Вольфсбергер
0:4
Конец матча
Мольде
0'
0:1
6' Гол
Брейвик Эмиль
0:2
34' Гол
Sivert Heggheim Mannsverk
35' Желтая карточка
Визингер Дарио
47' Желтая карточка
Sivert Heggheim Mannsverk
0:3
72' Гол
Брюнхильдсен Ола
81' Желтая карточка
Вергос Николаос
81' Желтая карточка
Карлстрём Якоб
84' Желтая карточка
Фофана Датро
87' Желтая карточка
Грёдем Магнус
0:4
90' Гол
Брюнхильдсен Ола
90'+6

Ход матча

6'
0:1
Брейвик Эмиль
29'
 
Кнутсон Эрлинг
Линнес Мартин
34'
0:2
Sivert Heggheim Mannsverk
(Эйкрем Магнус)
35'
Визингер Дарио
 
47'
 
Sivert Heggheim Mannsverk
55'
Вергос Николаос
Визингер Дарио
 
55'
Балло Тьерно
Тафернер Маттойс
 
59'
 
Брюнхильдсен Ола
Эйкрем Магнус
72'
0:3
Брюнхильдсен Ола
76'
Верачниг Николас
Рёчер Торстен
 
76'
Augustine Boakye
Кершбаумер Константин
 
81'
Вергос Николаос
 
81'
 
Карлстрём Якоб
84'
 
Фофана Датро
84'
 
Kristian Eriksen
Фофана Датро
84'
 
Грёдем Магнус
Коса Маркус Андреас
84'
Омич Эрвин
Ляйтгеб Марио
 
87'
 
Грёдем Магнус
90'
0:4
Брюнхильдсен Ола
(Брейвик Эмиль)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 9
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 114
Вольфсбергер 36.8% (42)
X 34.2% (39)
Мольде 28.9% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Бонманн
Хендрик
24
Raphael
Schifferl
8
Писингер
Симон
27
Новак
Михаэль
97
Яшич
Адис
7
Кершбаумер
Константин
16
Ляйтгеб
Марио
9
Визингер
Дарио
30
Тафернер
Маттойс
11
Барибо
Тай
18
Рёчер
Торстен
1
Карлстрём
Якоб
21
Линнес
Мартин
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
25
Брейвик
Эмиль
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
28
Хёуген
Кристоффер
15
Коса
Маркус
Андреас
7
Эйкрем
Магнус
9
Фофана
Датро
Вольфсбергер
3-5-2
Мольде
4-3-3

История личных встреч

Вольфсбергер
Мольде

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 2 0.5
Рёчер Торстен 1 (1) 0.25
Баумгартнер Доминик 1 0.25
Augustine Boakye 1 0.25
Тафернер Маттойс 0 0
Балло Тьерно 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 3 0.5
Sivert Heggheim Mannsverk 3 (1) 0.5
Брюнхильдсен Ола 2 0.33
Фофана Датро 2 0.33
Линнес Мартин 1 0.17
Хуссейн Эцаз 1 0.17
Хёуген Кристоффер 1 0.17
Коса Маркус Андреас 1 0.17
Эйкрем Магнус 0 0
Kristian Eriksen 0 0
Хансен Беньямин 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баумгартнер Доминик 2 0
Рёчер Торстен 1 0
Писингер Симон 1 0
Вергос Николаос 1 0
Визингер Дарио 1 0
Яшич Адис 1 0
Raphael Schifferl 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 2 0
Брейвик Эмиль 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Sivert Heggheim Mannsverk 1 0
Фофана Датро 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
20%
5
36%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4
Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3
Мольде
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3
Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      47'
      Sivert Heggheim Mannsverk получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на 28 Black Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Вольфсбергер 36.8% (42)
    X 34.2% (39)
    Мольде 28.9% (33)
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    Прогнозы на матч Вольфсбергер 0:4 Мольде

    Исход игры
    Вольфсбергер
    36.8% (42)
    Ничья
    34.2% (39)
    Мольде
    28.9% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.61% (41)
    Меньше
    62.39% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    71.56% (78)
    Нет
    28.44% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (37)
    1:2 Мольде
    15.8% (18)
    2:1 Вольфсбергер
    14.9% (17)
    1:0 Вольфсбергер
    10.5% (12)
    2:0 Вольфсбергер
    8.8% (10)
    0:2 Мольде
    6.1% (7)
    2:3 Мольде
    1.8% (2)
    0:1 Мольде
    1.8% (2)
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