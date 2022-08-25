Стадион: 28 Black Arena
0:4
Конец матча
0'
0:1
6' ГолБрейвик Эмиль
0:2
34' ГолSivert Heggheim Mannsverk
35' Желтая карточкаВизингер Дарио
47' Желтая карточкаSivert Heggheim Mannsverk
0:3
72' ГолБрюнхильдсен Ола
81' Желтая карточкаВергос Николаос
81' Желтая карточкаКарлстрём Якоб
84' Желтая карточкаФофана Датро
87' Желтая карточкаГрёдем Магнус
0:4
90' ГолБрюнхильдсен Ола
90'+6
Ход матча
6'
0:1
34'
35'
72'
0:3
81'
81'
84'
87'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 6
-
6 Угловые 9
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
97
Яшич
Адис
11
Барибо
Тай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
30 Болли МатисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Johan Bakke
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Вольфсбергер
Мольде
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|2
|0.5
|Рёчер Торстен
|1 (1)
|0.25
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.25
|Augustine Boakye
|1
|0.25
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Балло Тьерно
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|3
|0.5
|Sivert Heggheim Mannsverk
|3 (1)
|0.5
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.33
|Фофана Датро
|2
|0.33
|Линнес Мартин
|1
|0.17
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.17
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.17
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.17
|Эйкрем Магнус
|0
|0
|Kristian Eriksen
|0
|0
|Хансен Беньямин
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Рёчер Торстен
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|2
|0
|Брейвик Эмиль
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
14
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
20%
5
36%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4
Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3
Мольде
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3
Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1
Прогнозы на матч Вольфсбергер 0:4 Мольде
Исход игры
Вольфсбергер
36.8% (42)
Ничья
34.2% (39)
Мольде
28.9% (33)
Тотал 2.5
Больше
37.61% (41)
Меньше
62.39% (68)
Обе команды забьют
Да
71.56% (78)
Нет
28.44% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (37)
1:2 Мольде
15.8% (18)
2:1 Вольфсбергер
14.9% (17)
1:0 Вольфсбергер
10.5% (12)
2:0 Вольфсбергер
8.8% (10)
0:2 Мольде
6.1% (7)
2:3 Мольде
1.8% (2)
0:1 Мольде
1.8% (2)
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