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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Хапоэль Беэр-Шева
0:0
Доп. время (1 тайм)
Университатя Крайова
0'
15' Желтая карточка
Барейро Лукас
16' Желтая карточка
Элиас Шай
55' Желтая карточка
Крецу Александру
79' Желтая карточка
Анса Юджин
88' Желтая карточка
Кельтенс Давид
90' Желтая карточка
Абу-Абайд Ияд

Ход матча

15'
Барейро Лукас
 
16'
Элиас Шай
 
55'
 
Крецу Александру
61'
Хемед Томер
Сельмани Астрит
 
61'
Хатуэль Ротем
Йосефи Томер
 
71'
 
Кэпэцынэ Михай
Ханка Серджу
73'
Сулейманов Магомед-Шапи
Анса Юджин
 
77'
Миха Дор
Сафури Рамиз
 
77'
Кельтенс Давид
Элиас Шай
 
79'
Анса Юджин
 
88'
Кельтенс Давид
 
90'
Абу-Абайд Ияд
 
91'
 
Рогульич Анте
Баярам Штефан
91'
 
Гэман Валеричэ
Мартич Иван
97'
Дадья Ор
Абу-Абайд Ияд
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 18
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 110
Хапоэль Беэр-Шева 72.7% (80)
X 18.2% (20)
Университатя Крайова 9.1% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хапоэль Беэр-Шева
Ничья
Университатя Крайова
4.54
3.61
9.24
Все Коэффициенты
Новости
55
Глазер
Омри
18
Тиби
Эйтан
5
Абу-Абайд
Ияд
4
Витор
Мигел
22
Лопеш
Элдер
35
Барейро
Лукас
15
Йосефи
Томер
19
Элиас
Шай
7
Сафури
Рамиз
21
Сельмани
Астрит
13
Анса
Юджин
1
Лазар
Давид
27
Мартич
Иван
34
Раул
Силва
6
Скречу
Владимир
33
Ханка
Серджу
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
11
Банку
Никусор
10
Баярам
Штефан
19
Кольич
Элвир
9
Иван
Андрей
Хапоэль Беэр-Шева
4-3-3
Университатя Крайова
3-4-3

История личных встреч

Хапоэль Беэр-Шева
Университатя Крайова

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛК
1:1
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хатуэль Ротем 4 0.67
Йосефи Томер 1 0.17
Витор Мигел 1 0.17
Джехезкель Сагив 1 0.17
Сельмани Астрит 1 0.17
Миха Дор 0 0
Лопеш Элдер 0 0
Анса Юджин 0 0
Сафури Рамиз 0 0
Эль-Хамид Хатем Абд 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Силва 2 0.33
Иван Андрей 2 (2) 0.33
Баярам Штефан 1 0.17
Гэман Валеричэ 1 0.17
Матею Александру 1 0.17
Банку Никусор 1 0.17
Густаво Важенин 0 0
Скречу Владимир 0 0

Карточки

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Хамид Хатем Абд 2 1
Барейро Лукас 3 0
Анса Юджин 2 0
Кельтенс Давид 2 0
Хатуэль Ротем 2 0
Витор Мигел 1 0
Миха Дор 1 0
Лопеш Элдер 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Абу-Абайд Ияд 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Элиас Шай 1 0
Йосефи Томер 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Александру 3 0
Густаво Важенин 2 0
Раул Силва 2 0
Банку Никусор 2 0
Папп Пол 0 1
Матею Александру 1 0
Ханка Серджу 1 0
Кольич Элвир 1 0
Иван Андрей 1 0
Баярам Штефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
3
75%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1
Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2
Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      16'
      Элиас Шай получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Барейро Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turner Stadium Be'er Sheva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Хапоэль Беэр-Шева 72.7% (80)
    X 18.2% (20)
    Университатя Крайова 9.1% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хапоэль Беэр-Шева
    Ничья
    Университатя Крайова
    4.54
    3.61
    9.24
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Университатя Крайова онлайн

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    Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Университатя Крайова

    Исход игры
    Хапоэль Беэр-Шева
    72.7% (80)
    Ничья
    18.2% (20)
    Университатя Крайова
    9.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.74% (44)
    Меньше
    59.26% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (63)
    Нет
    41.67% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Хапоэль Беэр-Шева
    33.6% (37)
    1:0 Хапоэль Беэр-Шева
    28.2% (31)
    1:1 Ничья
    17.3% (19)
    2:0 Хапоэль Беэр-Шева
    9.1% (10)
    1:2 Университатя Крайова
    3.6% (4)
    0:1 Университатя Крайова
    2.7% (3)
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    Хапоэль Беэр-Шева
    Университатя Крайова
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