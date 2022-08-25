Стадион: Яаков Тернер
0:0
Доп. время (1 тайм)
0'
15' Желтая карточкаБарейро Лукас
16' Желтая карточкаЭлиас Шай
55' Желтая карточкаКрецу Александру
79' Желтая карточкаАнса Юджин
88' Желтая карточкаКельтенс Давид
90' Желтая карточкаАбу-Абайд Ияд
Ход матча
15'
16'
55'
77'
79'
88'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
55
Глазер
Омри
18
Тиби
Эйтан
22
Лопеш
Элдер
15
Йосефи
Томер
19
Элиас
Шай
13
Анса
Юджин
27
Мартич
Иван
34
Раул
Силва
33
Ханка
Серджу
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
-
55 Глазер ОмриВратарь
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопеш ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
-
15 Йосефи ТомерПолузащитник
-
19 Элиас ШайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Анса ЮджинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Миха ДорПолузащитник
-
14 Мадмон ИлайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
-
30 Дадья Ор
-
Главный тренер: Барда Эльянив
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
-
33 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Русу ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
30 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
-
17 РивалдиньоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
История личных встреч
Хапоэль Беэр-Шева
Университатя Крайова
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хатуэль Ротем
|4
|0.67
|Йосефи Томер
|1
|0.17
|Витор Мигел
|1
|0.17
|Джехезкель Сагив
|1
|0.17
|Сельмани Астрит
|1
|0.17
|Миха Дор
|0
|0
|Лопеш Элдер
|0
|0
|Анса Юджин
|0
|0
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Эль-Хамид Хатем Абд
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Силва
|2
|0.33
|Иван Андрей
|2 (2)
|0.33
|Баярам Штефан
|1
|0.17
|Гэман Валеричэ
|1
|0.17
|Матею Александру
|1
|0.17
|Банку Никусор
|1
|0.17
|Густаво Важенин
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
Карточки
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Хамид Хатем Абд
|2
|1
|Барейро Лукас
|3
|0
|Анса Юджин
|2
|0
|Кельтенс Давид
|2
|0
|Хатуэль Ротем
|2
|0
|Витор Мигел
|1
|0
|Миха Дор
|1
|0
|Лопеш Элдер
|1
|0
|Тиби Эйтан
|1
|0
|Абу-Абайд Ияд
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Элиас Шай
|1
|0
|Йосефи Томер
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Александру
|3
|0
|Густаво Важенин
|2
|0
|Раул Силва
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Папп Пол
|0
|1
|Матею Александру
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
3
75%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1
Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2
Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1
Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Университатя Крайова
Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
72.7% (80)
Ничья
18.2% (20)
Университатя Крайова
9.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (44)
Меньше
59.26% (64)
Обе команды забьют
Да
58.33% (63)
Нет
41.67% (45)
Популярный счёт
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
33.6% (37)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
28.2% (31)
1:1 Ничья
17.3% (19)
2:0 Хапоэль Беэр-Шева
9.1% (10)
1:2 Университатя Крайова
3.6% (4)
0:1 Университатя Крайова
2.7% (3)
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