  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Твенте
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 116
Твенте 22.4% (26)
X 49.1% (57)
Фиорентина 28.4% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Фиорентина
2.85
3.56
3.35
Все Коэффициенты
Новости
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
2
Mees
Hilgers
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
7
Черны
Вацлав
18
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
14
Мале
Юссеф
11
Иконе
Жонатан
9
Кабрал
Артур
33
Соттиль
Рикардо
Твенте
4-2-3-1
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Фиорентина

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влап Михел 2 0.67
Цолис Христос 2 0.67
Daan Rots 1 0.33
Проппер Робин 1 0.33
Бренет Джошуа 1 0.33
Черны Вацлав 1 0.33
Мисиджан Вирджил 0 0
Ван Волфсвинкель Рикки 0 0
Смал Гийс 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 1 1
Кабрал Артур 1 1
Соттиль Рикардо 0 0
Бираги Кристиано 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смал Гийс 2 0
Проппер Робин 1 0
Черны Вацлав 1 0
Влап Михел 1 0
Садилек Михал 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 1 0
Миленкович Никола 1 0
Мале Юссеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1
Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0
Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1
Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Твенте" - "Фиорентина", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Твенте - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2022, осталось 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 116
Твенте 22.4% (26)
X 49.1% (57)
Фиорентина 28.4% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Фиорентина
2.85
3.56
3.35
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Твенте - Фиорентина онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Твенте - Фиорентина

Исход игры
Твенте
22.4% (26)
Ничья
49.1% (57)
Фиорентина
28.4% (33)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (51)
Меньше
52.78% (57)
Обе команды забьют
Да
87.96% (95)
Нет
12.04% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (44)
1:2 Фиорентина
17.2% (20)
2:1 Твенте
12.9% (15)
2:2 Ничья
8.6% (10)
0:1 Фиорентина
3.4% (4)
1:0 Твенте
2.6% (3)
2:0 Твенте
2.6% (3)
0:2 Фиорентина
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Твенте
Фиорентина
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 