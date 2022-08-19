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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Твенте
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 45
Твенте 24.4% (11)
X 48.9% (22)
Фиорентина 26.7% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Фиорентина
2.77
3.50
3.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Твенте
Фиорентина

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влап Михел 2 0.67
Цолис Христос 2 0.67
Daan Rots 1 0.33
Проппер Робин 1 0.33
Бренет Джошуа 1 0.33
Черны Вацлав 1 0.33
Мисиджан Вирджил 0 0
Ван Волфсвинкель Рикки 0 0
Смал Гийс 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 1 1
Кабрал Артур 1 1
Соттиль Рикардо 0 0
Бираги Кристиано 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смал Гийс 2 0
Проппер Робин 1 0
Черны Вацлав 1 0
Влап Михел 1 0
Садилек Михал 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 1 0
Миленкович Никола 1 0
Мале Юссеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1
Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0
Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1
Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Твенте - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2022, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Твенте 24.4% (11)
    X 48.9% (22)
    Фиорентина 26.7% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Фиорентина
    2.77
    3.50
    3.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Твенте - Фиорентина онлайн

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    Прогнозы на матч Твенте - Фиорентина

    Исход игры
    Твенте
    24.4% (11)
    Ничья
    48.9% (22)
    Фиорентина
    26.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.16% (22)
    Меньше
    48.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    86.05% (37)
    Нет
    13.95% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (15)
    1:2 Фиорентина
    17.8% (8)
    2:1 Твенте
    13.3% (6)
    2:2 Ничья
    11.1% (5)
    1:0 Твенте
    6.7% (3)
    2:0 Твенте
    4.4% (2)
    1:3 Фиорентина
    4.4% (2)
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    Твенте
    Фиорентина
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