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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Андерлехт
0:1
Второй тайм: 54'
Янг Бойз
0'
0:1
26' Гол
Элиа Мешак
39' Желтая карточка
Али Мохамед

Ход матча

26'
0:1
Элиа Мешак
(Иттен Седрик)
39'
 
Али Мохамед
46'
Эспозито Себастьяно
Арнстад Кристиан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 115
Андерлехт 81.7% (94)
X 15.7% (18)
Янг Бойз 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Янг Бойз
8.42
3.71
3.40
Все Коэффициенты
Новости
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Zeno
Debast
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
62
Мурильо
Микаэль
7
Амузу
Френсис
10
Версхарен
Яри
55
Кана
Марко
61
Арнстад
Кристиан
99
Силва
Фабио
11
Рафаэлов
Лиор
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Рюэгг
Кевин
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
15
Элиа
Мешак
20
Ниассе
Шейх
7
Угриниц
Филип
32
Ридер
Фабиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
11
Иттен
Седрик
Андерлехт
3-5-2
Янг Бойз
4-3-1-2

История личных встреч

Андерлехт
Янг Бойз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 2 0.5
Мурильо Микаэль 2 0.5
Рафаэлов Лиор 1 0.25
Делькруа Ханнес 1 0.25
Олссон Кристоффер 0 0
Амузу Френсис 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 4 (2) 0.67
Элиа Мешак 2 0.33
Фасснахт Кристиан 1 0.17
Сьерро Венсан 1 0.17
Ниассе Шейх 1 0.17
Ррудхани Донат 1 0.17
Иттен Седрик 0 0
Ридер Фабиан 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнстад Кристиан 2 0
Олссон Кристоффер 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Кана Марко 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lewin Blum 2 0
Иттен Седрик 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Зесигер Седрик 1 0
Али Мохамед 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Ридер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
3
50%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1
Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0
Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Али Мохамед получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Элиа Мешак бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Андерлехт 81.7% (94)
X 15.7% (18)
Янг Бойз 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Янг Бойз
8.42
3.71
3.40
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Андерлехт 0:1 Янг Бойз онлайн

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Прогнозы на матч Андерлехт 0:1 Янг Бойз

Исход игры
Андерлехт
81.7% (94)
Ничья
15.7% (18)
Янг Бойз
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.96% (71)
Меньше
36.04% (40)
Обе команды забьют
Да
76.58% (85)
Нет
23.42% (26)
Популярный счёт
2:1 Андерлехт
49.6% (57)
1:1 Ничья
12.2% (14)
2:0 Андерлехт
11.3% (13)
1:0 Андерлехт
11.3% (13)
3:2 Андерлехт
3.5% (4)
3:1 Андерлехт
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:2 Янг Бойз
1.7% (2)
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