  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Андерлехт
0:1
Итог после пенальти
3
1
Янг Бойз
0'
0:1
26' Гол
Элиа Мешак
40' Желтая карточка
Али Мохамед
68' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
79' Желтая карточка
Силва Фабио
96' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
120' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
120' Желтая карточка
Худт Уэсли
3 1
Худт Уэсли
1:1
1:2
Ридер Фабиан
Mario Stroeykens
1:2
1:2
Ррудхани Донат
Noah Sadiki
2:2
2:2
Имери Кастриот
Эспозито Себастьяно
3:2
3:2
Лустенбергер Фабиан

Ход матча

26'
0:1
Элиа Мешак
(Иттен Седрик)
40'
 
Али Мохамед
46'
Эспозито Себастьяно
Арнстад Кристиан
 
64'
 
Лустенбергер Фабиан
Али Мохамед
64'
 
Lewin Blum
Рюэгг Кевин
64'
 
Нгамале Муми
Угриниц Филип
68'
 
Гарсия Улиссес
76'
 
Бенито Лорис
Гарсия Улиссес
79'
Силва Фабио
 
79'
Mario Stroeykens
Версхарен Яри
 
79'
Олссон Кристоффер
Кана Марко
 
89'
Раман Бенито
Силва Фабио
 
90'
 
Ррудхани Донат
Нсаме Жан-Пьер
96'
 
Лустенбергер Фабиан
103'
Абдулразак Исхак
Рафаэлов Лиор
 
103'
Noah Sadiki
Амузу Френсис
 
113'
 
Имери Кастриот
Иттен Седрик
120'
Олссон Кристоффер
 
120'
Худт Уэсли
 
121'
Худт Уэсли
1:1
121'
1:2
Ридер Фабиан
121'
Mario Stroeykens
1:2
121'
1:2
Ррудхани Донат
121'
Noah Sadiki
2:2
121'
2:2
Имери Кастриот
121'
Эспозито Себастьяно
3:2
121'
3:2
Лустенбергер Фабиан
Пен
3:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 115
Андерлехт 81.7% (94)
X 15.7% (18)
Янг Бойз 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Zeno
Debast
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
62
Мурильо
Микаэль
7
Амузу
Френсис
10
Версхарен
Яри
55
Кана
Марко
61
Арнстад
Кристиан
99
Силва
Фабио
11
Рафаэлов
Лиор
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Рюэгг
Кевин
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
15
Элиа
Мешак
20
Ниассе
Шейх
7
Угриниц
Филип
32
Ридер
Фабиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
11
Иттен
Седрик
Андерлехт
3-5-2
Янг Бойз
4-3-1-2

История личных встреч

Андерлехт
Янг Бойз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 2 0.5
Мурильо Микаэль 2 0.5
Рафаэлов Лиор 1 0.25
Делькруа Ханнес 1 0.25
Олссон Кристоффер 0 0
Амузу Френсис 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 4 (2) 0.67
Элиа Мешак 2 0.33
Фасснахт Кристиан 1 0.17
Сьерро Венсан 1 0.17
Ниассе Шейх 1 0.17
Ррудхани Донат 1 0.17
Иттен Седрик 0 0
Ридер Фабиан 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Кристоффер 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Силва Фабио 1 0
Худт Уэсли 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Кана Марко 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lewin Blum 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Зесигер Седрик 1 0
Али Мохамед 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Ридер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1
Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0
Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Mario Stroeykens не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Фабиан Ридер реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Худт Уэсли реализовал пенальти!
  • Свисток
    121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • Серия пенальти
    121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 113'
    Иттен Седрик уходит с поля. Имери Кастриот выходит вместо него
  • Свисток
    109'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Али Мохамед получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Элиа Мешак бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Андерлехт 81.7% (94)
    X 15.7% (18)
    Янг Бойз 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Где смотреть матч Андерлехт 0:1 Янг Бойз онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Андерлехт 0:1 Янг Бойз

    Исход игры
    Андерлехт
    81.7% (94)
    Ничья
    15.7% (18)
    Янг Бойз
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.96% (71)
    Меньше
    36.04% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Андерлехт
    49.6% (57)
    1:1 Ничья
    12.2% (14)
    2:0 Андерлехт
    11.3% (13)
    1:0 Андерлехт
    11.3% (13)
    3:2 Андерлехт
    3.5% (4)
    3:1 Андерлехт
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Янг Бойз
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     