Стадион: Lotto Park
0'
0:1
26' ГолЭлиа Мешак
40' Желтая карточкаАли Мохамед
68' Желтая карточкаГарсия Улиссес
79' Желтая карточкаСилва Фабио
96' Желтая карточкаЛустенбергер Фабиан
120' Желтая карточкаОлссон Кристоффер
120' Желтая карточкаХудт Уэсли
3 1
1:1
1:2
1:2
1:2
2:2
2:2
Ход матча
26'
0:1
40'
68'
79'
103'
120'
120'
121'
1:1
121'
1:2
121'
1:2
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:2
121'
121'
Пен
3:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
56
Zeno
Debast
55
Кана
Марко
99
Силва
Фабио
17
Рюэгг
Кевин
13
Али
Мохамед
15
Элиа
Мешак
20
Ниассе
Шейх
32
Ридер
Фабиан
11
Иттен
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Zeno DebastЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Noah Sadiki
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Элиа МешакПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Андерлехт
Янг Бойз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|2
|0.5
|Мурильо Микаэль
|2
|0.5
|Рафаэлов Лиор
|1
|0.25
|Делькруа Ханнес
|1
|0.25
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Амузу Френсис
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (2)
|0.67
|Элиа Мешак
|2
|0.33
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.17
|Сьерро Венсан
|1
|0.17
|Ниассе Шейх
|1
|0.17
|Ррудхани Донат
|1
|0.17
|Иттен Седрик
|0
|0
|Ридер Фабиан
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Силва Фабио
|1
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lewin Blum
|2
|0
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Зесигер Седрик
|1
|0
|Али Мохамед
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1
Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0
Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1
Прогнозы на матч Андерлехт 0:1 Янг Бойз
Исход игры
Андерлехт
81.7% (94)
Ничья
15.7% (18)
Янг Бойз
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.96% (71)
Меньше
36.04% (40)
Обе команды забьют
Да
76.58% (85)
Нет
23.42% (26)
Популярный счёт
2:1 Андерлехт
49.6% (57)
1:1 Ничья
12.2% (14)
2:0 Андерлехт
11.3% (13)
1:0 Андерлехт
11.3% (13)
3:2 Андерлехт
3.5% (4)
3:1 Андерлехт
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:2 Янг Бойз
1.7% (2)
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