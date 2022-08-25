Стадион: Фадиль Вокри
0:0
Второй тайм: 53'
0'
2' Красная карточкаАбдула Джелил
23' Желтая карточкаМаргвелашвили Гаги
34' Желтая карточкаТаки Астрит
Ход матча
34'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
59 Владение мячом, % 41
10
Грипши
Назми
20
Куц
Эдвин
80
Данфа
Мамаду
88
Путита
20
Хамиди
Валид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Грипши НазмиПолузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Синани ЭгзонЗащитник
-
21 Капра АльбинЗащитник
-
23 Абази ЛеонитЗащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
-
27 Макшутай ЭдиНападающий
- Нападающий
-
99 Лукас IXНападающий
-
Главный тренер: Дайя Илир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Данфа МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
88 ПутитаПолузащитник
-
20 Хамиди ВалидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илязи АртанВратарь
- Защитник
-
23 Демири БесирЗащитник
- Защитник
-
8 Адем АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Горгиев ПепиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Седлоски Гоце
История личных встреч
ФК Балкани
Шкупи
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|7
|1.17
|Кореница Меритон
|3
|0.5
|Красники Ермал
|2
|0.33
|Абази Леонит
|2
|0.33
|Грипши Назми
|1
|0.17
|Бериша Альбин
|1
|0.17
|Тачи Арменд
|0
|0
|Куц Эдвин
|0
|0
|Таки Астрит
|0
|0
|Делова Люмбардх
|0
|0
Шкупи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адетуньи Сандей
|1
|0.5
Карточки
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куц Эдвин
|1
|0
|Тачи Арменд
|1
|0
|Кореница Меритон
|1
|0
|Таки Астрит
|1
|0
|Зюба Чендрим
|1
|0
|Эмерлаху Линдон
|1
|0
Шкупи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдула Джелил
|0
|1
|Наумовски Кристиян
|1
|0
|Демири Бесир
|1
|0
|Маргвелашвили Гаги
|1
|0
|Хамиди Валид
|1
|0
|Сенгор Фостин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
16
1
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
100%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФК Балкани - Дреница 1:0 Шкупи - ФК Балкани 1:2 Клаксвик - ФК Балкани 2:1 ФК Балкани - Клаксвик 3:2
ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2 Ulpiana - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Приштина 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:0 ФК Балкани - Ферроникели 6:0
Шкупи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шкупи - ФК Балкани 1:2 Шкупи - Македония Джёрче Петров 2:1 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шкупи 3:1
Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Шкупи - Академия Пандев 3:0 Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3
Прогнозы на матч ФК Балкани 0:0 Шкупи
Исход игры
ФК Балкани
76.6% (85)
Ничья
18% (20)
Шкупи
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
35.45% (39)
Меньше
64.55% (71)
Обе команды забьют
Да
51.82% (57)
Нет
48.18% (53)
Популярный счёт
1:0 ФК Балкани
30.6% (34)
2:1 ФК Балкани
27% (30)
1:1 Ничья
17.1% (19)
2:0 ФК Балкани
14.4% (16)
1:2 Шкупи
4.5% (5)
3:2 ФК Балкани
1.8% (2)
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