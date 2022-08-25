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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ЧФР Клуж
1:0
Конец матча
Марибор
0'
3' Желтая карточка
Жинич Андраж
12' Желтая карточка
Антолин Аляж
54' Желтая карточка
Кронаветер Рок
63' Желтая карточка
Йебоа Эммануэль
77' Желтая карточка
Сикошек Грегор
80' Желтая карточка
Паун-Александру Константин
1:0
90' Гол
Цвек Ловро
90'+8

Ход матча

3'
 
Жинич Андраж
12'
 
Антолин Аляж
46'
 
Кронаветер Рок
Антолин Аляж
54'
 
Кронаветер Рок
63'
Йебоа Эммануэль
 
70'
Паун-Александру Константин
Бетанкор Хефте
 
72'
 
Сирк Рок
Роко Батурина
77'
 
Сикошек Грегор
80'
Паун-Александру Константин
 
90'
Цвек Ловро
1:0
90'
 
Лаушич Марин
Брнич Иван
90'
 
Випотник Жан
Жинич Андраж
90'
Роджер VII
Петрила Клаудиу
 
90'
Колингер Денис
Дяк Чиприан
 
90'
Мухар Карло
Йебоа Эммануэль
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 112
ЧФР Клуж 85.7% (96)
X 11.6% (13)
Марибор 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
3
Бурка
Андрей
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
21
Боатенг
Бисмарк
17
Бетанкор
Хефте
40
Цвек
Ловро
11
Петрила
Клаудиу
15
Йебоа
Эммануэль
10
Дяк
Чиприан
81
Бергсен
Менно
29
Жинич
Андраж
25
Шоштарич-Карич
Свен
23
Ускокович
Лука
12
Сикошек
Грегор
16
Антолин
Аляж
14
Vladan
Vidakovic
15
Репас
Ян
8
Бозик
Марко
17
Брнич
Иван
18
Роко
Батурина
ЧФР Клуж
4-3-3
Марибор
4-2-3-1

История личных встреч

ЧФР Клуж
Марибор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 2 (1) 0.33
Дебелюх Габриэл 1 0.17
Цвек Ловро 1 0.17
Дяк Чиприан 1 (1) 0.17
Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун-Александру Константин 3 0
Дяк Чиприан 1 0
Малеле Сефас 1 0
Колингер Денис 1 0
Маня Кристьян 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бурка Андрей 1 0
Матиас Иури 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронаветер Рок 1 0
Сикошек Грегор 1 0
Жинич Андраж 1 0
Антолин Аляж 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2
Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
Марибор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Марибор - Целе 2:2 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 Домжале - Марибор 3:2 ХИК - Марибор 1:0
Марибор - Олимпия Любляна 0:2 Марибор - ХИК 0:2 Копер - Марибор 2:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Горица 3:2 Марибор - Шериф 0:0 Марибор - Радомлье 0:3 Шахтёр Солигорск - Марибор 0:2 Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Марибор - Партизани 1:1 Марибор - Тузла Сити 1:1 Мура - Марибор 1:3 Марибор - Алюминий 3:1 Браво - Марибор 3:1 Марибор - Копер 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      12'
      Aljaz Antolin получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      3'
      Жинич Андраж получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    ЧФР Клуж 85.7% (96)
    X 11.6% (13)
    Марибор 2.7% (3)
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    Где смотреть матч ЧФР Клуж 1:0 Марибор онлайн

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    Прогнозы на матч ЧФР Клуж 1:0 Марибор

    Исход игры
    ЧФР Клуж
    85.7% (96)
    Ничья
    11.6% (13)
    Марибор
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (36)
    Меньше
    66.67% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (48)
    Нет
    55.56% (60)
    Популярный счёт
    1:0 ЧФР Клуж
    40.2% (45)
    2:1 ЧФР Клуж
    27.7% (31)
    2:0 ЧФР Клуж
    12.5% (14)
    1:1 Ничья
    10.7% (12)
    3:1 ЧФР Клуж
    2.7% (3)
    1:2 Марибор
    1.8% (2)
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