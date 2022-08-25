Стадион: Константин Рэдулеску
0'
3' Желтая карточкаЖинич Андраж
12' Желтая карточкаАнтолин Аляж
54' Желтая карточкаКронаветер Рок
63' Желтая карточкаЙебоа Эммануэль
77' Желтая карточкаСикошек Грегор
80' Желтая карточкаПаун-Александру Константин
1:0
90' ГолЦвек Ловро
90'+8
Ход матча
3'
12'
54'
63'
77'
90'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
40
Цвек
Ловро
10
Дяк
Чиприан
29
Жинич
Андраж
16
Антолин
Аляж
15
Репас
Ян
17
Брнич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Буш СержиуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Жинич АндражЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Антолин АляжПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Брнич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
59 Придгар СамоВратарь
-
42 Кодерман ВидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сирк РокПолузащитник
-
77 Випотник ЖанПолузащитник
-
30 Лаушич МаринПолузащитник
-
24 Махер РокПолузащитник
-
97 Tine Cuk
-
Главный тренер: Damir Krznar
История личных встреч
ЧФР Клуж
Марибор
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|2 (1)
|0.33
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.17
|Цвек Ловро
|1
|0.17
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.17
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун-Александру Константин
|3
|0
|Дяк Чиприан
|1
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Матиас Иури
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Марибор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронаветер Рок
|1
|0
|Сикошек Грегор
|1
|0
|Жинич Андраж
|1
|0
|Антолин Аляж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2
Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
Марибор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Марибор - Целе 2:2 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 Домжале - Марибор 3:2 ХИК - Марибор 1:0
Марибор - Олимпия Любляна 0:2 Марибор - ХИК 0:2 Копер - Марибор 2:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Горица 3:2 Марибор - Шериф 0:0 Марибор - Радомлье 0:3 Шахтёр Солигорск - Марибор 0:2 Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Марибор - Партизани 1:1 Марибор - Тузла Сити 1:1 Мура - Марибор 1:3 Марибор - Алюминий 3:1 Браво - Марибор 3:1 Марибор - Копер 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:2
Прогнозы на матч ЧФР Клуж 1:0 Марибор
Исход игры
ЧФР Клуж
85.7% (96)
Ничья
11.6% (13)
Марибор
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (36)
Меньше
66.67% (72)
Обе команды забьют
Да
44.44% (48)
Нет
55.56% (60)
Популярный счёт
1:0 ЧФР Клуж
40.2% (45)
2:1 ЧФР Клуж
27.7% (31)
2:0 ЧФР Клуж
12.5% (14)
1:1 Ничья
10.7% (12)
3:1 ЧФР Клуж
2.7% (3)
1:2 Марибор
1.8% (2)
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