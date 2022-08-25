Перекатывают мяч на своей половине поля хозяева, а футболисты "Партизана" этому и не препятствуют, время играет на них.

Прша красиво на замахе обыграл Андрадре, вырвался на оперативный простор и из-за пределов штрафной пробил по воротам, но мяч слетел с ноги.

Диабате красиво сохранил мяч в центре поля, скинул чуть назад на защитника, таким образом начав атаку своей команды.

Эмерсон проиграл борьбу Гомешу и был вынужден нарушать правила, моментально протянул руку и извинился перед оппонентом защитник хозяев.

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

Пошла подача на дальнюю штангу ворот "Партизана", но там надежно играют защитники, дальше последовал угловой, но ничем опасным не закончился.

Гийомье слету пробил из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, далеко не факт, что спас бы свою команду голкипер.

А теперь уже "Партизан" заработал угловой. Пошла подача на дальнюю штангу, но арбитр зафиксировал нарушение правил в атаке со стороны Гомеша.

Маловато конструктива на поле в последние минуты, если хозяева играли активнее большую часть первого тайма, то после пропущенного гола совсем сникли.

Затяжная атака гостей, но что удивительно, то мяч с правого фланга вообще не уходит, то аут бросают, то просто перекатывают.

Андраде в центре поля опоздал к мячу, из-за этого влетел в ноги Гийомье, сразу же извинился перед соперником нападающий "Партизана".

Стандарт на чужой половине поля заработали хозяева. Додо выполнил подачу в центр штрафной площади, но там были лишь защитники "Партизана".

Мениг красиво обыграл двоих соперников на левом фланге, а затем оказался на газоне, но арбитр показывает, что нужно подниматься.

35' Поехала нога у Живковича, в результате чего влетел он в ногу Додо, арбитр показал заслуженную желтую карточку полузащитнику "Партизана".

34' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Гомеш! Живкович с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь хозяев, добрался там до мяча голкипер, но вынес точно на Гомеша, который с близкого расстояния поразил пустой створ.

32' Диабате едва не протолкнул мяч на Менига, мог бы форвард "Партизана" выскочить на рандеву с голкипером, но защитник в последний момент успел сыграть на перехвате.

31' Мениг боролся за мяч на левом фланге атаки, сразу два соперника ему противостояли, но переусердствовал форвард гостей, нарушив правила.

30' Муса грубовато на правом фланге атаки влетел в Урошевича, а затем еще и что-то высказал сербу, моментально показал желтую карточку защитнику хозяев арбитр.

29' Прша пытается успокоить свою команду после забитого гола, странно, на таком эмоциональном подъеме можно было бы и еще забить.

28' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Прша! Всё к этому и шло, оказался Прша расторопнее всех в чужой штрафной площади, а затем с близкой дистанции поразил ворота сербов.

27' Додо обыграл троих соперников, затем еще и рукой показал Мусе, куда нужно забежать, но передача не дошла до забежавшего защитника хозяев.

26' Додо сыграл в штрафную площадь "Партизана" на Мусу, а тот в касание выстрелил в ближний угол, но в очередной раз надежно играет Попович.