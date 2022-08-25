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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Хамрун Спартанс
1:1
Второй тайм: 50'
Партизан
0'
1:0
27' Гол
Прша Роко
30' Желтая карточка
Mousa Balla Sowe
1:1
34' Гол
Гомеш Рикарду
36' Желтая карточка
Живкович Марко II

Ход матча

27'
Прша Роко
(Гийомье Мэтью)
1:0
30'
Mousa Balla Sowe
 
34'
1:1
Гомеш Рикарду
(Андраде Патрик)
36'
 
Живкович Марко II

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 113
Хамрун Спартанс 6.2% (7)
X 8% (9)
Партизан 85.8% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хамрун Спартанс
Ничья
Партизан
5.60
5.80
4.05
Все Коэффициенты
Новости
1
Бонелло
Анри
27
Бьеличич
Огнен
91
Эмерсон
Марселина
14
Rodrigo
Callegari
22
Mousa
Balla
Sowe
94
Камензули
Райан
6
Гийомье
Мэтью
12
Прша
Роко
7
Монтебельо
Лука
9
Машике
Элвис
10
Додо
Родолфо
41
Попович
Александар
6
Маркович
Светозар
4
Саничанин
Синиша
5
Вуячич
Игор
72
Урошевич
Слободан
17
Живкович
Марко
II
15
Фейса
Любомир
18
Диабате
Фуссейни
9
Мениг
Квинси
11
Гомеш
Рикарду
7
Андраде
Патрик
Хамрун Спартанс
5-2-3
Партизан
4-3-3

История личных встреч

Хамрун Спартанс
Партизан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийомье Мэтью 4 0.5
Хонни Кастро 2 0.25
Прша Роко 2 0.25
Додо Родолфо 1 0.13
Камензули Райан 1 0.13
Машике Элвис 0 0
Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Рикарду 2 1
Андраде Патрик 1 0.5
Урошевич Слободан 1 0.5
Диабате Фуссейни 1 0.5
Мениг Квинси 0 0
Вуячич Игор 0 0

Карточки

Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борг Стив 3 0
Mousa Balla Sowe 2 0
Хонни Кастро 1 0
Додо Родолфо 1 0
Винисиус Фрейтас 1 0
Эмерсон Марселина 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Корболан Хуан 1 0
Rodrigo Callegari 1 0
Прша Роко 1 0
Бьеличич Огнен 1 0
Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Марко II 2 0
Белич Кристиян 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хамрун Спартанс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Партизан - Хамрун Спартанс 4:1 Левски София - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Левски София 0:1 Хамрун Спартанс - Вележ 1:0
Вележ - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Алашкерт 4:1 Алашкерт - Хамрун Спартанс 1:0 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Хамрун Спартанс - Слима Уондерерс 3:1 Santa Lucia F.C. - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Сиренс - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0
Партизан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Партизан - Хамрун Спартанс 4:1 Младост Нови Сад - Партизан 0:1 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1
Нови Пазар - Партизан 1:0 Партизан - Бачка-Топола 0:0 Раднички Ниш - Партизан 3:3 Явор Иваньица - Партизан 0:4 Фенербахче - Партизан 1:0 Партизан - Трнава 3:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Партизан - Раднички Ниш 2:0 Вождовац - Партизан 0:3 Партизан - Войводина 2:1 Партизан - Войводина 2:1 Напредак - Партизан 0:3 Партизан - Бачка-Топола 4:1 Партизан - Чукарички 3:1 Црвена Звезда - Партизан 0:0
  • Второй тайм
  • 49'
    Диабате красиво сохранил мяч в центре поля, скинул чуть назад на защитника, таким образом начав атаку своей команды.
  • 48'
    Прша красиво на замахе обыграл Андрадре, вырвался на оперативный простор и из-за пределов штрафной пробил по воротам, но мяч слетел с ноги.
  • 47'
    Перекатывают мяч на своей половине поля хозяева, а футболисты "Партизана" этому и не препятствуют, время играет на них.
  • Второй тайм начался
    46'
    Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 1:1.
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
  • 44'
    Эмерсон проиграл борьбу Гомешу и был вынужден нарушать правила, моментально протянул руку и извинился перед оппонентом защитник хозяев.
  • 43'
    Мениг красиво обыграл двоих соперников на левом фланге, а затем оказался на газоне, но арбитр показывает, что нужно подниматься.
  • 42'
    Стандарт на чужой половине поля заработали хозяева. Додо выполнил подачу в центр штрафной площади, но там были лишь защитники "Партизана".
  • 41'
    Андраде в центре поля опоздал к мячу, из-за этого влетел в ноги Гийомье, сразу же извинился перед соперником нападающий "Партизана".
  • 40'
    Затяжная атака гостей, но что удивительно, то мяч с правого фланга вообще не уходит, то аут бросают, то просто перекатывают.
  • 39'
    Маловато конструктива на поле в последние минуты, если хозяева играли активнее большую часть первого тайма, то после пропущенного гола совсем сникли.
  • Угловой
    38'
    А теперь уже "Партизан" заработал угловой. Пошла подача на дальнюю штангу, но арбитр зафиксировал нарушение правил в атаке со стороны Гомеша.
  • Опасный момент
    37'
    Гийомье слету пробил из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, далеко не факт, что спас бы свою команду голкипер.
  • 36'
    Пошла подача на дальнюю штангу ворот "Партизана", но там надежно играют защитники, дальше последовал угловой, но ничем опасным не закончился.
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    • 35'
      Поехала нога у Живковича, в результате чего влетел он в ногу Додо, арбитр показал заслуженную желтую карточку полузащитнику "Партизана".
    • Описание гола
      34'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Гомеш! Живкович с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь хозяев, добрался там до мяча голкипер, но вынес точно на Гомеша, который с близкого расстояния поразил пустой створ.
    • 32'
      Диабате едва не протолкнул мяч на Менига, мог бы форвард "Партизана" выскочить на рандеву с голкипером, но защитник в последний момент успел сыграть на перехвате.
    • 31'
      Мениг боролся за мяч на левом фланге атаки, сразу два соперника ему противостояли, но переусердствовал форвард гостей, нарушив правила.
    • Желтая карточка
      30'
      Муса грубовато на правом фланге атаки влетел в Урошевича, а затем еще и что-то высказал сербу, моментально показал желтую карточку защитнику хозяев арбитр. 
    • 29'
      Прша пытается успокоить свою команду после забитого гола, странно, на таком эмоциональном подъеме можно было бы и еще забить.
    • Описание гола
      28'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Прша! Всё к этому и шло, оказался Прша расторопнее всех в чужой штрафной площади, а затем с близкой дистанции поразил ворота сербов.
    • 27'
      Додо обыграл троих соперников, затем еще и рукой показал Мусе, куда нужно забежать, но передача не дошла до забежавшего защитника хозяев.
    • 26'
      Додо сыграл в штрафную площадь "Партизана" на Мусу, а тот в касание выстрелил в ближний угол, но в очередной раз надежно играет Попович.
    • 25'
      Андраде неаккуратно сыграл локтем в борьбе с Мусой, удивляет, что арбитр даже не предупреждает за такие фолы.
    • 23'
      Перерыв на водопой объявил арбитр, что-то активно подсказывает своим подопечным главный тренер "Хамрун Спартанса".
    • 22'
      Додо решился на удар по воротам "Партизана" метров с сорока, получилось в целом не так плохо, но голкипер сербской команды надежен. 
    • 21'
      Довели дело до удара хозяева, с левого фланга пошел заброс в район одиннадцатиметровой отметки, откуда слету бил Гийомье, но получилось неопасно. 
    • 20'
      Едва не обокрал последнего защитника Диабате, выскакивал бы он тогда на рандеву с голкипером, благо успел выбить мяч Эмерсон.
    • 19'
      Забрали мяч под свой контроль мальтийцы, но пока не получается довести дело до удара, спокойно перекрывают все зоны футболисты "Партизана".
    • 18'
      Урошевич выполнял проникающую передачу в направлении Гомеша, но защитник хозяев в подкате играет здорово и отводит угрозу от своих ворот. 
    • 17'
      Мениг с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади хозяев, где выиграл верховую борьбу Гомеш, но головой пробил мимо створа.
    • 16'
      Камензули подключился в атаку и с левого фланга прострелил в штрафную площадь гостей, но получилось точно в руки голкиперу. 
    • 15'
      Гомеш здорово сохранил мяч в борьбе с двумя соперниками, казалось бы, что самое сложное позади, но он умудрился выполнить неточную передачу на пару метров.
    • 14'
      Диабате классно поборолся в центре поля, выцарапал мяч у соперника, сделал передачу направо, после чего атака перешла в позиционную стадию.
    • 13'
      Наконец-то отодвинули игру от своих ворот сербы, было бы тяжело так глубоко обороняться всю игру, но счёт первого матча позволяет.
    • 12'
      Стандарт на чужой половине поля заработали гости. Андраде выполнил подачу на ближнюю штангу, но игроки обороны сыграли надежно. 
    • 11'
      Первая за долгое время вылазка "Партизана", в результате которой Мениг с левого фланга вошёл в штрафную площадь хозяев, а затем выполнил невнятную передачу.
    • Опасный момент
      10'
      А вот это было очень опасно! Прша пробросил мяч между ног Фейса, а после чего мощно выстрелил по воротам из-за пределов штрафной площади, но получилось чуть левее створа.
    • 9'
      Настоящий штурм ворот "Партизана" организовывают хозяева, много игроков в штрафной площади гостей, но пока без ударов.
    • 8'
      Стоит отметить, что много борьбы в центре поля в первые минуты встречи, но победителями из единоборств выходят в основном хозяева.
    • 7'
      Длинный заброс в направлении Монтебельо, но опережает того Саничанин и головой выбивает мяч подальше от штрафной площади.
    • 6'
      Стоит отметить, что гораздо активнее начали матч хозяева, раз за разом они забрасывают мяч в штрафную площадь "Партизана", но до опасного момента дело довести не удается.
    • 5'
      Поле, конечно, похоже на какую-то огородную грядку, а не футбольный газон, вряд ли много конструктива у футболистов получится.
    • Угловой
      4'
      Разыграли стандарт хозяева, после чего пошел прострел с правого фланга в центр штрафной площади "Партизана", но никто из игроков атаки до мяча не добрался.
    • 3'
      Фейса у своей штрафной площади потерял мяч, Гийомье не стал долго думать, а просто мощно выстрелил по воротам, голкипер на месте.
    • 2'
      Фейса в центре поля грубовато заехал локтем по лицу Мусе, арбитр всё прекрасно видел, странно, что не показал желтую карточку.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. Гости развели мяч с центра поля, матч начался!
    • Второй тайм
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Живкович Марко II получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Гомеш Рикарду бьет в цель!
    • Желтая карточка
      30'
      Mousa Balla Sowe получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Roko Prsa бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ta' Qali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Хамрун Спартанс 1:1 Партизан

    Исход игры
    Хамрун Спартанс
    6.2% (7)
    Ничья
    8% (9)
    Партизан
    85.8% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.82% (68)
    Меньше
    38.18% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    64.55% (71)
    Нет
    35.45% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Партизан
    47.8% (54)
    0:2 Партизан
    17.7% (20)
    0:1 Партизан
    8.8% (10)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    1:3 Партизан
    5.3% (6)
    0:3 Партизан
    4.4% (5)
    1:0 Хамрун Спартанс
    3.5% (4)
    2:1 Хамрун Спартанс
    2.7% (3)
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