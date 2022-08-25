Стадион: Та-Кали
1:1
Второй тайм: 50'
0'
1:0
27' ГолПрша Роко
30' Желтая карточкаMousa Balla Sowe
1:1
34' ГолГомеш Рикарду
36' Желтая карточкаЖивкович Марко II
Ход матча
27'
1:0
30'
34'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
12
Прша
Роко
10
Додо
Родолфо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Прша РокоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Додо РодолфоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Султана СтивВратарь
-
63 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мифсуд МэтьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Leon Borg
-
-
-
Главный тренер: Нишевич Бранко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Натхо БибрасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Баждар СамедНападающий
-
-
-
Главный тренер: Gordan Petric
История личных встреч
Хамрун Спартанс
Партизан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийомье Мэтью
|4
|0.5
|Хонни Кастро
|2
|0.25
|Прша Роко
|2
|0.25
|Додо Родолфо
|1
|0.13
|Камензули Райан
|1
|0.13
|Машике Элвис
|0
|0
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Рикарду
|2
|1
|Андраде Патрик
|1
|0.5
|Урошевич Слободан
|1
|0.5
|Диабате Фуссейни
|1
|0.5
|Мениг Квинси
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
Карточки
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борг Стив
|3
|0
|Mousa Balla Sowe
|2
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Додо Родолфо
|1
|0
|Винисиус Фрейтас
|1
|0
|Эмерсон Марселина
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Корболан Хуан
|1
|0
|Rodrigo Callegari
|1
|0
|Прша Роко
|1
|0
|Бьеличич Огнен
|1
|0
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Марко II
|2
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Партизан - Хамрун Спартанс 4:1 Левски София - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Левски София 0:1 Хамрун Спартанс - Вележ 1:0
Вележ - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Алашкерт 4:1 Алашкерт - Хамрун Спартанс 1:0 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Хамрун Спартанс - Слима Уондерерс 3:1 Santa Lucia F.C. - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Сиренс - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0
Партизан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Партизан - Хамрун Спартанс 4:1 Младост Нови Сад - Партизан 0:1 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1
Нови Пазар - Партизан 1:0 Партизан - Бачка-Топола 0:0 Раднички Ниш - Партизан 3:3 Явор Иваньица - Партизан 0:4 Фенербахче - Партизан 1:0 Партизан - Трнава 3:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Партизан - Раднички Ниш 2:0 Вождовац - Партизан 0:3 Партизан - Войводина 2:1 Партизан - Войводина 2:1 Напредак - Партизан 0:3 Партизан - Бачка-Топола 4:1 Партизан - Чукарички 3:1 Црвена Звезда - Партизан 0:0
Прогнозы на матч Хамрун Спартанс 1:1 Партизан
Исход игры
Хамрун Спартанс
6.2% (7)
Ничья
8% (9)
Партизан
85.8% (97)
Тотал 2.5
Больше
61.82% (68)
Меньше
38.18% (42)
Обе команды забьют
Да
64.55% (71)
Нет
35.45% (39)
Популярный счёт
1:2 Партизан
47.8% (54)
0:2 Партизан
17.7% (20)
0:1 Партизан
8.8% (10)
1:1 Ничья
7.1% (8)
1:3 Партизан
5.3% (6)
0:3 Партизан
4.4% (5)
1:0 Хамрун Спартанс
3.5% (4)
2:1 Хамрун Спартанс
2.7% (3)
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