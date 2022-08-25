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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Фенербахче
4:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
1:0
12' Гол
Юксек Исмаил
30' Желтая карточка
Мартинс Марвин
2:0
44' Гол
Кавечи Ирфан
2:1
45' Гол
Мартинс Марвин
3:1
70' Гол
Кавечи Ирфан
4:1
79' Гол
Яндаш Мерт Хакан
82' Желтая карточка
Dario Kreiker
90'+4

Ход матча

12'
Юксек Исмаил
1:0
30'
 
Мартинс Марвин
44'
Кавечи Ирфан
(Перес Луан)
2:0
45'
2:1
Мартинс Марвин
(Фитц Доминик)
46'
 
Келес Джан
Мартинс Марвин
46'
 
Холланд Джеймс
Браунёдер Маттиас
65'
 
Джуричин Марко
Грубер Андреас
65'
 
Вучич Ромео
Фитц Доминик
70'
Кавечи Ирфан
(Росси Диего)
3:1
77'
Яндаш Мерт Хакан
Креспо Мигель
 
77'
Гюлер Арда
Кавечи Ирфан
 
79'
Яндаш Мерт Хакан
4:1
80'
 
Dario Kreiker
Хандль Йоханнес
80'
Валенсия Эннер
Дурсун Сердар
 
80'
Салаи Аттила
Перес Луан
 
82'
 
Dario Kreiker
85'
Мор Эмре
Росси Диего
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 9
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Новости матча
Прогнозы 117
Фенербахче 91.5% (107)
X 5.1% (6)
Аустрия Вена 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
29
Лемос
Маурисио
2
Энрике
Густаво
28
Перес
Луан
9
Росси
Диего
27
Креспо
Мигель
80
Юксек
Исмаил
6
Алиоски
Эгзиян
17
Кавечи
Ирфан
19
Дурсун
Сердар
1
Фрюхтль
Кристиан
89
Куметио
Билли
20
Мюль
Лукас
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
26
Ранфтль
Райнхольд
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
25
Табакович
Харис
Фенербахче
4-4-2
Аустрия Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Аустрия Вена

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линкольн II 2 0.5
Кавечи Ирфан 2 0.5
Дурсун Сердар 2 0.5
Кинг Джошуа 1 0.25
Мор Эмре 1 0.25
Яндаш Мерт Хакан 1 0.25
Юксек Исмаил 1 0.25
Росси Диего 0 0
Брума Арминду 0 0
Перес Луан 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинс Марвин 1 0.5
Фитц Доминик 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мор Эмре 2 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Перес Луан 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 1 1
Мартинс Марвин 1 0
Фрюхтль Кристиан 1 0
Dario Kreiker 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1
Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2
Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0
Новости матча
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Мартинс Марвин бьет в цель!
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Кавечи Ирфан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      30'
      Мартинс Марвин получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Ismail Yuksek бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Фенербахче 91.5% (107)
    X 5.1% (6)
    Аустрия Вена 3.4% (4)
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    Прогнозы на матч Фенербахче 4:1 Аустрия Вена

    Исход игры
    Фенербахче
    91.5% (107)
    Ничья
    5.1% (6)
    Аустрия Вена
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.96% (61)
    Меньше
    44.04% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    58.72% (64)
    Нет
    41.28% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Фенербахче
    35% (41)
    2:0 Фенербахче
    25.6% (30)
    3:1 Фенербахче
    12% (14)
    1:0 Фенербахче
    11.1% (13)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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