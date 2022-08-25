Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
4:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолЮксек Исмаил
30' Желтая карточкаМартинс Марвин
2:0
44' ГолКавечи Ирфан
2:1
45' ГолМартинс Марвин
3:1
70' ГолКавечи Ирфан
4:1
79' ГолЯндаш Мерт Хакан
82' Желтая карточкаDario Kreiker
90'+4
Ход матча
12'
1:0
30'
44'
2:0
45'
2:1
70'
3:1
79'
4:1
82'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 9
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
28
Перес
Луан
80
Юксек
Исмаил
17
Кавечи
Ирфан
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ЛинкольнПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
10 Гюлер АрдаНападающий
- Нападающий
-
97 Furkan Akyuz
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
-
-
40 Matteo Meisl
-
Главный тренер: Manfred Schmid
История личных встреч
Фенербахче
Аустрия Вена
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линкольн II
|2
|0.5
|Кавечи Ирфан
|2
|0.5
|Дурсун Сердар
|2
|0.5
|Кинг Джошуа
|1
|0.25
|Мор Эмре
|1
|0.25
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0.25
|Юксек Исмаил
|1
|0.25
|Росси Диего
|0
|0
|Брума Арминду
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинс Марвин
|1
|0.5
|Фитц Доминик
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мор Эмре
|2
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|1
|1
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Dario Kreiker
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1
Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2
Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0
Прогнозы на матч Фенербахче 4:1 Аустрия Вена
Исход игры
Фенербахче
91.5% (107)
Ничья
5.1% (6)
Аустрия Вена
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
55.96% (61)
Меньше
44.04% (48)
Обе команды забьют
Да
58.72% (64)
Нет
41.28% (45)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
35% (41)
2:0 Фенербахче
25.6% (30)
3:1 Фенербахче
12% (14)
1:0 Фенербахче
11.1% (13)
1:1 Ничья
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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