Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
0'
13' Желтая карточкаРакип Эрдаль
21' Желтая карточкаБирманчевич Велько
29' Желтая карточкаAbdulkader Keita2
44' Желтая карточкаЕшильюрт Эрдоган
55' Желтая карточкаБеихмо Феликс
61' Желтая карточкаДжеймс Леке
0:1
76' ГолБирманчевич Велько
77' Желтая карточкаГрадель Макс-Ален
0:2
89' ГолТелин Исаак
90'+8
Ход матча
13'
44'
55'
61'
76'
89'
0:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
90
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Джеймс ЛекеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
-
99 Шахин ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефЗащитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Georgson
История личных встреч
Сивасспор
Мальмё
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеймс Леке
|1
|0.5
|Чифтчи Угюр
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойвонен Ола
|2
|0.5
|Бирманчевич Велько
|2
|0.5
|Телин Исаак
|2
|0.5
|Мойсандер Никлас
|1
|0.25
|Кристиансен Андерс
|1
|0.25
|Зейдан Мустафа
|1
|0.25
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.25
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Ларссон Хуго
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Градель Макс-Ален
|2
|0
|Ятабаре Мустафа
|1
|0
|Джеймс Леке
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ялчин Робин
|1
|0
|Гутас Димитрис
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Эммануэль Ломотей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Адана Демирспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1
Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Аль-Шарджа 2:0 Сивасспор - Сигма Оломоуц 1:1 Халадаш - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Shamal 2:0 Кайсериспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Сивасспор - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Гиресунспор - Сивасспор 2:2
Мальмё
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2
Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0
Прогнозы на матч Сивасспор 0:2 Мальмё
Исход игры
Сивасспор
29.6% (34)
Ничья
45.2% (52)
Мальмё
25.2% (29)
Тотал 2.5
Больше
44.04% (48)
Меньше
55.96% (61)
Обе команды забьют
Да
81.65% (89)
Нет
18.35% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (41)
2:1 Сивасспор
18.3% (21)
1:2 Мальмё
15.7% (18)
1:0 Сивасспор
7.8% (9)
2:2 Ничья
7% (8)
0:1 Мальмё
7% (8)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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