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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Сивасспор
0:2
Конец матча
Мальмё
0'
13' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
21' Желтая карточка
Бирманчевич Велько
29' Желтая карточка
Abdulkader Keita2
44' Желтая карточка
Ешильюрт Эрдоган
55' Желтая карточка
Беихмо Феликс
61' Желтая карточка
Джеймс Леке
0:1
76' Гол
Бирманчевич Велько
77' Желтая карточка
Градель Макс-Ален
0:2
89' Гол
Телин Исаак
90'+8

Ход матча

13'
 
Ракип Эрдаль
21'
 
Бирманчевич Велько
29'
Abdulkader Keita2
 
44'
Ешильюрт Эрдоган
 
55'
 
Беихмо Феликс
61'
Джеймс Леке
 
69'
Арслан Хакан
Харисис Харилаос
 
74'
Нжи Клинтон Муа
Ятабаре Мустафа
 
76'
0:1
Бирманчевич Велько
(Ракип Эрдаль)
77'
Градель Макс-Ален
 
80'
Ангельски Кароль
Джеймс Леке
 
82'
 
Ларссон Хуго
Зейдан Мустафа
89'
 
Сисей Йозеф
Бирманчевич Велько
89'
0:2
Телин Исаак
(Ларссон Хуго)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 115
Сивасспор 29.6% (34)
X 45.2% (52)
Мальмё 25.2% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
35
Вурал
Али
Шашал
17
Ешильюрт
Эрдоган
6
Гутас
Димитрис
4
Аппиндангойе
Аарон
3
Чифтчи
Угюр
28
Abdulkader
Keita2
23
Ульвестад
Фредрик
15
Харисис
Харилаос
9
Ятабаре
Мустафа
90
Джеймс
Леке
7
Градель
Макс-Ален
30
Диавара
Исмаэль
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
4
Мойсандер
Никлас
14
Беихмо
Феликс
32
Бергет
Йо
Инге
20
Зейдан
Мустафа
7
Ракип
Эрдаль
10
Кристиансен
Андерс
19
Бирманчевич
Велько
9
Телин
Исаак
Сивасспор
4-3-3
Мальмё
5-4-1

История личных встреч

Сивасспор
Мальмё

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Леке 1 0.5
Чифтчи Угюр 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойвонен Ола 2 0.5
Бирманчевич Велько 2 0.5
Телин Исаак 2 0.5
Мойсандер Никлас 1 0.25
Кристиансен Андерс 1 0.25
Зейдан Мустафа 1 0.25
Буя Турай Мохамед 1 0.25
Сисей Йозеф 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Ларссон Хуго 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Градель Макс-Ален 2 0
Ятабаре Мустафа 1 0
Джеймс Леке 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ялчин Робин 1 0
Гутас Димитрис 1 0
Abdulkader Keita2 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 3 0
Бирманчевич Велько 2 0
Мойсандер Никлас 1 0
Далин Юхан 1 0
Телин Исаак 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Эммануэль Ломотей 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Адана Демирспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1
Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Аль-Шарджа 2:0 Сивасспор - Сигма Оломоуц 1:1 Халадаш - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Shamal 2:0 Кайсериспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Сивасспор - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Гиресунспор - Сивасспор 2:2
Мальмё
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2
Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ешильюрт Эрдоган получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Kader Keita получил желтую карточку от судьи
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Сивасспор 29.6% (34)
    X 45.2% (52)
    Мальмё 25.2% (29)
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    Прогнозы на матч Сивасспор 0:2 Мальмё

    Исход игры
    Сивасспор
    29.6% (34)
    Ничья
    45.2% (52)
    Мальмё
    25.2% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.04% (48)
    Меньше
    55.96% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    81.65% (89)
    Нет
    18.35% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (41)
    2:1 Сивасспор
    18.3% (21)
    1:2 Мальмё
    15.7% (18)
    1:0 Сивасспор
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    7% (8)
    0:1 Мальмё
    7% (8)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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