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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Дюделанж
1:0
Первый тайм: 40'
Лех
0'
27' Желтая карточка
Кирш Мехди
31' Желтая карточка
Вельде Кристоффер
31' Желтая карточка
Деккер Винсент
32' Желтая карточка
Nelito Da Cruz
1:0
36' Гол
Кирш Мехди

Ход матча

27'
Кирш Мехди
 
31'
 
Вельде Кристоффер
31'
Деккер Винсент
 
32'
Nelito Da Cruz
 
36'
Кирш Мехди
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 112
Дюделанж 15.2% (17)
X 20.5% (23)
Лех 64.3% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дюделанж
Ничья
Лех
5.60
4.40
3.55
Все Коэффициенты
Новости
1
Фокс
Лукас
27
Уассьеро
Жан-Сильвио
4
Скендерович
Алдин
67
Деккер
Винсент
24
Кирш
Мехди
16
Моррен
Шарль
6
Nelito
Da
Cruz
21
Синани
Дейвид
23
Хаджи
Самир
9
Joao
Magno
10
Агович
Эдис
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
37
Шатка
Любомир
20
Пиньот
Максимилиан
5
Ребошу
Педру
23
Вельде
Кристоффер
22
Муравски
Радослав
30
Квеквескири
Ника
21
Скурась
Михал
24
Амарал
Жоау
9
Исхак
Микаэль
Дюделанж
4-2-1-3
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Дюделанж
Лех

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 3 0.5
Вельде Кристоффер 2 0.33
Скурась Михал 2 0.33
Амарал Жоау 2 0.33
Мархвиньски Филип 1 0.17
Соуза Афонсу 1 0.17
Червински Алан 1 0.17
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Шимчак Филип 0 0

Карточки

Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диуф Жюль 1 0
Nelito Da Cruz 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 2 0
Перейра Жоэл III 2 0
Милич Антонио 0 1
Квеквескири Ника 1 0
Червински Алан 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Ребошу Педру 1 0
Скурась Михал 1 0
Мархвиньски Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
0
0%
2
18%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
12
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
0
0%
2
17%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дюделанж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Дюделанж - Хостерт 3:1 Лех - Дюделанж 2:0 Прогрес - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Мальмё 2:2
Дюделанж - Жюнесс Эш 5:0 Мальмё - Дюделанж 3:0 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0 Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4
Лех
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1
Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Luxembourg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Дюделанж 15.2% (17)
X 20.5% (23)
Лех 64.3% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дюделанж
Ничья
Лех
5.60
4.40
3.55
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Новости
Где смотреть матч Дюделанж 1:0 Лех онлайн

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Прогнозы на матч Дюделанж 1:0 Лех

Исход игры
Дюделанж
15.2% (17)
Ничья
20.5% (23)
Лех
64.3% (72)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (54)
Меньше
51.35% (57)
Обе команды забьют
Да
65.77% (73)
Нет
34.23% (38)
Популярный счёт
1:2 Лех
33% (37)
1:1 Ничья
18.8% (21)
0:1 Лех
15.2% (17)
0:2 Лех
9.8% (11)
2:1 Дюделанж
8% (9)
1:0 Дюделанж
5.4% (6)
1:3 Лех
3.6% (4)
0:3 Лех
1.8% (2)
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Дюделанж
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