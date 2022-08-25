Стадион: Stade de Luxembourg
0'
27' Желтая карточкаКирш Мехди
31' Желтая карточкаВельде Кристоффер
31' Желтая карточкаДеккер Винсент
32' Желтая карточкаNelito Da Cruz
1:0
36' ГолКирш Мехди
Ход матча
27'
31'
32'
36'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
24
Кирш
Мехди
16
Моррен
Шарль
23
Хаджи
Самир
10
Агович
Эдис
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кирш МехдиЗащитник
-
16 Моррен ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаджи СамирНападающий
- Нападающий
-
10 Агович ЭдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Штумпф КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фрере БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Фангейру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Дюделанж
Лех
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дюделанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|3
|0.5
|Вельде Кристоффер
|2
|0.33
|Скурась Михал
|2
|0.33
|Амарал Жоау
|2
|0.33
|Мархвиньски Филип
|1
|0.17
|Соуза Афонсу
|1
|0.17
|Червински Алан
|1
|0.17
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Шимчак Филип
|0
|0
Карточки
Дюделанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диуф Жюль
|1
|0
|Nelito Da Cruz
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|2
|0
|Перейра Жоэл III
|2
|0
|Милич Антонио
|0
|1
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|Ребошу Педру
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
0
0%
2
18%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
12
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
0
0%
2
17%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дюделанж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Дюделанж - Хостерт 3:1 Лех - Дюделанж 2:0 Прогрес - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Мальмё 2:2
Дюделанж - Жюнесс Эш 5:0 Мальмё - Дюделанж 3:0 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0 Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4
Лех
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1
Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0
Прогнозы на матч Дюделанж 1:0 Лех
Исход игры
Дюделанж
15.2% (17)
Ничья
20.5% (23)
Лех
64.3% (72)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (54)
Меньше
51.35% (57)
Обе команды забьют
Да
65.77% (73)
Нет
34.23% (38)
Популярный счёт
1:2 Лех
33% (37)
1:1 Ничья
18.8% (21)
0:1 Лех
15.2% (17)
0:2 Лех
9.8% (11)
2:1 Дюделанж
8% (9)
1:0 Дюделанж
5.4% (6)
1:3 Лех
3.6% (4)
0:3 Лех
1.8% (2)
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