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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Дюделанж
1:1
Конец матча
Лех
0'
27' Желтая карточка
Кирш Мехди
31' Желтая карточка
Вельде Кристоффер
31' Желтая карточка
Деккер Винсент
32' Желтая карточка
Nelito Da Cruz
1:0
36' Гол
Кирш Мехди
58' Желтая карточка
Хаджи Самир
1:1
60' Гол
Перейра Жоэл III
62' Желтая карточка
Агович Эдис
90'+7

Ход матча

27'
Кирш Мехди
 
31'
 
Вельде Кристоффер
31'
Деккер Винсент
 
32'
Nelito Da Cruz
 
36'
Кирш Мехди
1:0
57'
 
Шимчак Филип
Исхак Микаэль
58'
Хаджи Самир
 
59'
 
Цитаишвили Георгий
Вельде Кристоффер
60'
1:1
Перейра Жоэл III
(Цитаишвили Георгий)
62'
Агович Эдис
 
68'
 
Мархвиньски Филип
Амарал Жоау
68'
 
Карлстрём Йеспер
Муравски Радослав
68'
Боич Филип
Nelito Da Cruz
 
68'
Нинте Франсиску
Joao Magno
 
68'
Гасхи Элиот
Агович Эдис
 
79'
Calmente Pedro Mendes
Синани Дейвид
 
83'
Штумпф Крис
Кирш Мехди
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 8
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 112
Дюделанж 15.2% (17)
X 20.5% (23)
Лех 64.3% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Фокс
Лукас
27
Уассьеро
Жан-Сильвио
4
Скендерович
Алдин
67
Деккер
Винсент
24
Кирш
Мехди
16
Моррен
Шарль
6
Nelito
Da
Cruz
21
Синани
Дейвид
23
Хаджи
Самир
9
Joao
Magno
10
Агович
Эдис
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
37
Шатка
Любомир
20
Пиньот
Максимилиан
5
Ребошу
Педру
23
Вельде
Кристоффер
22
Муравски
Радослав
30
Квеквескири
Ника
21
Скурась
Михал
24
Амарал
Жоау
9
Исхак
Микаэль
Дюделанж
4-2-1-3
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Дюделанж
Лех

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кирш Мехди 1 0.5
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 3 0.5
Вельде Кристоффер 2 0.33
Скурась Михал 2 0.33
Амарал Жоау 2 0.33
Перейра Жоэл III 1 0.17
Мархвиньски Филип 1 0.17
Соуза Афонсу 1 0.17
Червински Алан 1 0.17
Ребошу Педру 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Шимчак Филип 0 0

Карточки

Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nelito Da Cruz 2 0
Кирш Мехди 1 0
Хаджи Самир 1 0
Диуф Жюль 1 0
Агович Эдис 1 0
Деккер Винсент 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 2 0
Перейра Жоэл III 2 0
Милич Антонио 0 1
Квеквескири Ника 1 0
Червински Алан 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Ребошу Педру 1 0
Вельде Кристоффер 1 0
Скурась Михал 1 0
Мархвиньски Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
0
0%
2
18%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
13
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
100%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
0
0%
2
15%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дюделанж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Дюделанж - Хостерт 3:1 Лех - Дюделанж 2:0 Прогрес - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Мальмё 2:2
Дюделанж - Жюнесс Эш 5:0 Мальмё - Дюделанж 3:0 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0 Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4
Лех
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1
Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 112
    Дюделанж 15.2% (17)
    X 20.5% (23)
    Лех 64.3% (72)
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    Прогнозы на матч Дюделанж 1:1 Лех

    Исход игры
    Дюделанж
    15.2% (17)
    Ничья
    20.5% (23)
    Лех
    64.3% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (54)
    Меньше
    51.35% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    65.77% (73)
    Нет
    34.23% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Лех
    33% (37)
    1:1 Ничья
    18.8% (21)
    0:1 Лех
    15.2% (17)
    0:2 Лех
    9.8% (11)
    2:1 Дюделанж
    8% (9)
    1:0 Дюделанж
    5.4% (6)
    1:3 Лех
    3.6% (4)
    0:3 Лех
    1.8% (2)
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