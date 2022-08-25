Стадион: Альянц Ривьера
1:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
24'
26'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
99
Лемина
Марио
16
Ремзи
Аарон
18
Илие
Рареш
66
Битон
Нир
21
Йейни
Ширан
23
Голаса
Эйял
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
18 Илие РарешПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Булка МарцинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Битон НирЗащитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Хозец МатанЗащитник
-
31 Пивень ШахарЗащитник
-
30 Кандил МаорЗащитник
- Защитник
-
37 Глох ОскарПолузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
-
22 Рикан АвраамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
История личных встреч
Ницца
Маккаби Тель-Авив
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.5
|Тюрам Кефрен
|0
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йованович Джордже
|3
|0.5
|Захави Эран
|2
|0.33
|Каничовски Габи
|1
|0.17
|Перица Стипе
|1
|0.17
|Голаса Эйял
|0
|0
|Йейни Ширан
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бар Мельвен
|1
|0
|Илие Рареш
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глазер Дан
|1
|1
|Саборит Энрик
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Захави Эран
|1
|0
|Голаса Эйял
|1
|0
|Жералдеш Андре
|1
|0
|Перица Стипе
|1
|0
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Кандил Маор
|1
|0
|Хозец Матан
|1
|0
|Каничовски Габи
|1
|0
|Даниэл Перец
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1
Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 5:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0
Маккаби Тель-Авив - Зира 0:0 Зира - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Ницца
83.2% (94)
Ничья
11.5% (13)
Маккаби Тель-Авив
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
2:1 Ницца
31.9% (36)
2:0 Ницца
28.3% (32)
1:0 Ницца
9.7% (11)
3:1 Ницца
8.8% (10)
1:1 Ничья
8.8% (10)
3:0 Ницца
1.8% (2)
1:3 Маккаби Тель-Авив
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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