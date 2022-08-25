  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Ницца
1:0
Второй тайм: 50'
Маккаби Тель-Авив
0'
24' Желтая карточка
Каничовски Габи
1:0
26' Гол
Клод-Морис Алексис

Ход матча

24'
 
Каничовски Габи
26'
Клод-Морис Алексис
(Тюрам Кефрен)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 113
Ницца 83.2% (94)
X 11.5% (13)
Маккаби Тель-Авив 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Маккаби Тель-Авив
8.00
6.95
7.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Шмейхель
Каспер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
99
Лемина
Марио
10
Клод-Морис
Алексис
16
Ремзи
Аарон
18
Илие
Рареш
7
Делор
Анди
1
Даниэл
Перец
66
Битон
Нир
21
Йейни
Ширан
4
Саборит
Энрик
28
Жералдеш
Андре
27
Давидзаде
Офир
16
Каничовски
Габи
6
Глазер
Дан
23
Голаса
Эйял
9
Перица
Стипе
99
Йованович
Джордже
Ницца
4-2-3-1
Маккаби Тель-Авив
5-3-2

История личных встреч

Ницца
Маккаби Тель-Авив

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клод-Морис Алексис 1 0.5
Тюрам Кефрен 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йованович Джордже 3 0.5
Захави Эран 2 0.33
Каничовски Габи 1 0.17
Перица Стипе 1 0.17
Голаса Эйял 0 0
Йейни Ширан 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бар Мельвен 1 0
Илие Рареш 1 0
Браими Билаль 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глазер Дан 1 1
Саборит Энрик 2 0
Йованович Джордже 2 0
Захави Эран 1 0
Голаса Эйял 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Перица Стипе 1 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Кандил Маор 1 0
Хозец Матан 1 0
Каничовски Габи 1 0
Даниэл Перец 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1
Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 5:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0
Маккаби Тель-Авив - Зира 0:0 Зира - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Клод-Морис Алексис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Каничовски Габи получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Ницца 83.2% (94)
X 11.5% (13)
Маккаби Тель-Авив 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Маккаби Тель-Авив
8.00
6.95
7.90
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив

Исход игры
Ницца
83.2% (94)
Ничья
11.5% (13)
Маккаби Тель-Авив
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
2:1 Ницца
31.9% (36)
2:0 Ницца
28.3% (32)
1:0 Ницца
9.7% (11)
3:1 Ницца
8.8% (10)
1:1 Ничья
8.8% (10)
3:0 Ницца
1.8% (2)
1:3 Маккаби Тель-Авив
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ницца
Маккаби Тель-Авив
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 