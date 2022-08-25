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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Ницца
2:0
Итог доп. времени
Маккаби Тель-Авив
0'
24' Желтая карточка
Каничовски Габи
1:0
25' Гол
Клод-Морис Алексис
80' Желтая карточка
Гуйри Амин
100' Вторая желтая карточка
Гуйри Амин
103' Желтая карточка
Глазер Дан
103' Желтая карточка
Ремзи Аарон
108' Желтая карточка
Бар Мельвен
2:0
113' Гол
Бека Бека Алексис

Ход матча

24'
 
Каничовски Габи
25'
Клод-Морис Алексис
(Тюрам Кефрен)
1:0
64'
 
Захави Эран
Перица Стипе
64'
 
Ван Оверем Йорис
Голаса Эйял
77'
Гуйри Амин
Клод-Морис Алексис
 
77'
Стенгс Келвин
Илие Рареш
 
79'
 
Глох Оскар
Каничовски Габи
80'
Гуйри Амин
 
87'
 
Перец Дор
Ван Оверем Йорис
90'
Росарио Пабло
Лемина Марио
 
90'
Браими Билаль
Делор Анди
 
100'
Гуйри Амин
 
103'
 
Глазер Дан
103'
Ремзи Аарон
 
106'
Бека Бека Алексис
Тюрам Кефрен
 
106'
 
Кандил Маор
Жералдеш Андре
108'
Бар Мельвен
 
113'
Бека Бека Алексис
2:0
115'
 
Гуагон Парфэйт
Глазер Дан
120'
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Новости матча
Прогнозы 113
Ницца 83.2% (94)
X 11.5% (13)
Маккаби Тель-Авив 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Шмейхель
Каспер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
99
Лемина
Марио
10
Клод-Морис
Алексис
16
Ремзи
Аарон
18
Илие
Рареш
7
Делор
Анди
1
Даниэл
Перец
66
Битон
Нир
21
Йейни
Ширан
4
Саборит
Энрик
28
Жералдеш
Андре
27
Давидзаде
Офир
16
Каничовски
Габи
6
Глазер
Дан
23
Голаса
Эйял
9
Перица
Стипе
99
Йованович
Джордже
Ницца
4-2-3-1
Маккаби Тель-Авив
5-3-2

История личных встреч

Ницца
Маккаби Тель-Авив

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бека Бека Алексис 1 0.5
Клод-Морис Алексис 1 0.5
Тюрам Кефрен 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йованович Джордже 3 0.5
Захави Эран 2 0.33
Каничовски Габи 1 0.17
Перица Стипе 1 0.17
Голаса Эйял 0 0
Йейни Ширан 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйри Амин 1 1
Бар Мельвен 2 0
Ремзи Аарон 1 0
Илие Рареш 1 0
Браими Билаль 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глазер Дан 2 1
Саборит Энрик 2 0
Йованович Джордже 2 0
Захави Эран 1 0
Голаса Эйял 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Перица Стипе 1 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Кандил Маор 1 0
Хозец Матан 1 0
Каничовски Габи 1 0
Даниэл Перец 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1
Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 5:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0
Маккаби Тель-Авив - Зира 0:0 Зира - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0
Новости матча
  • Свисток
    106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Желтая карточка
    103'
    Ремзи Аарон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    103'
    Глазер Дан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    100'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 100'
    Гуйри Амин получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Клод-Морис Алексис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      24'
      Каничовски Габи получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Ницца 83.2% (94)
    X 11.5% (13)
    Маккаби Тель-Авив 5.3% (6)
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    Прогнозы на матч Ницца 2:0 Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Ницца
    83.2% (94)
    Ничья
    11.5% (13)
    Маккаби Тель-Авив
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (63)
    Нет
    43.24% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    31.9% (36)
    2:0 Ницца
    28.3% (32)
    1:0 Ницца
    9.7% (11)
    3:1 Ницца
    8.8% (10)
    1:1 Ничья
    8.8% (10)
    3:0 Ницца
    1.8% (2)
    1:3 Маккаби Тель-Авив
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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