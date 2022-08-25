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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
АЕК Ларнака
1:0
Первый тайм: 37'
Днепр-1
0'
14' Желтая карточка
Логинов Сергей
1:0
21' Гол
Дьюрчо Адам

Ход матча

14'
 
Логинов Сергей
21'
Дьюрчо Адам
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 120
АЕК Ларнака 80.8% (97)
X 13.3% (16)
Днепр-1 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Днепр-1
2.03
5.29
4.93
Все Коэффициенты
Новости
1
Пирич
Кенан
16
Росалес
Роберто
15
Миличевич
Хрвое
3
Микель
Гонсалес
21
Энглезу
Никос
6
Ойер
Санхурхо
7
Густаву
Луиш
11
Фараж
Имад
51
Альтман
Омри
45
Дьюрчо
Адам
12
Лопеш
Рафаэл
93
Max
Walef
11
Громов
Артём
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
6
Gabriel
Dal
Toe
Busanello
23
Бланко
Доминго
18
Бабенко
Руслан
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
34
Танчик
Владимир
7
Довбик
Артём
АЕК Ларнака
4-2-3-1
Днепр-1
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК Ларнака
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьюрчо Адам 1 0.25
Альтман Омри 1 0.25
Гарсия Анхель 1 0.25
Фараж Имад 1 0.25
Миличевич Хрвое 1 0.25
Томович Ненад 0 0
Лопеш Рафаэл 0 0
Бруну Гама 0 0
Энглезу Никос 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сваток Александр 1 0.5
Пихалёнок Александр 0 0

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касас Исмаэль 2 0
Томович Ненад 1 0
Ойер Санхурхо 1 0
Густаву Луиш 1 0
Мамас Рафаил 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduard Sarapiy 1 1
Логинов Сергей 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1
Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Онисилос Сотира - АЕК Ларнака 1:5 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Пафос - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Онисилос Сотира 8:0
Днепр-1
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1
Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    40'
    Отличным пасом Бланко нашел в штрафной соперника Бусанелло, который пробил с острого угла, но смог Пирич отбить мяч в сторону ногой.
  • 39'
    Росалес с правого фланга прострелил в центр штрафной, но на выходе Валеф со второй попытки забрал мяч в руки.
  • 38'
    Прорвался самостоятельно по центру к штрафной соперника Пихалёнок и пробил по воротам, но угодил точно в защитника.
  • 37'
    На чужой половине поля Пихалёнок получил по ногам от Гонсалеса. Штрафной удар исполнять будут украинцы. 
  • 36'
    Прорвался по флангу Танчик и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги защитника мяч отправился в аут.
  • 35'
    Бланко разрезным пасом нашел в штрафной соперника Довбика, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось. 
  • Опасный момент
    34'
    После паса с фланга от Громова пробивал Пихалёнок с линии чужой штрафной, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • 33'
    Прорывался по правой бровке Фараж на скорости и прострелил вдоль ворот, но мяч спокойно в аут вынес Бусанелло.
  • 32'
    Пробивал с разворота Довбик после паса от Бабенко, но мяч не дошел до Пирича, застряв в гуще защитников.
  • 30'
    Пробивал по воротам Пихалёнок после скидки от Довбика, но мяч оказался легкой добычей для голкипера.
  • 29'
    Снова пробивал с дальней дистанции Бланко после выигранного подбора, но мяч угодил в голову Громову.
  • 28'
    Забросил в штрафную соперника Фараж на ход Лопешу, но того от мяча оттеснил грамотно корпусом Сваток.
  • 27'
    На фланге получил по ногам Лопеш в борьбе против Бабенко. Штрафной удар исполнять будут киприоты.
  • 26'
    С угла поля навесил Пихалёнок в центр штрафной, где пробил Гуцуляк головой. Отбил перед собой Пирич, а добивание сватка оказалось неточным.
  • Опасный момент
    25'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Бланко и вторым касанием пробил в нижний угол, но в падении спас свою команду Пирич.
  • Бонусы букмекеров
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    • 24'
      Диагональ исполнял Альтман на левый фланг, куда забегал Лопеш, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • 23'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником на фланге получил Энглезу повреждение. Без помощи медиков здесь не обойтись. 
    • Описание гола
      22'
      ГОЛ! 1-0! Адам Дьюрчо! Все же вновь пропустили первыми украинцы. Взял инициативу на себя Дьюрчо, расшатал защитника на фланге, сместился в центр и пробил по воротам. Рикошетом от ноги защитника мяч влетел точно в нижний угол.
    • 21'
      Прорвался Довбик самостоятельно к линии чужой штрафной и пробил низом в дальний угол, но не попал в створ ворот.
    • 20'
      На дальней штанге пробивал Миличевич после навеса с угла поля от Фаража, но мяч полетел крайне неточно.
    • Угловой
      19'
      Со штрафного навесил Дьюрчо на дальнюю штангу, но здесь Громов спокойно головой выбил на угловой.
    • Желтая карточка
      18'
      Откровенно грубо сбивал Фаража на своей половине поля Логинов. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 17'
      Тонко отдавал Пихалёнок в штрафную на ход Довбику, но перехватил мяч в подкате Гонсалес в последний момент.
    • 16'
      Забрасывал Бабенко на правый фланг, куда забегал Довбик, но его опередил Гонсалес и головой вынес сферу в аут.
    • 15'
      Прорвался по правой бровке Фараж и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось. 
    • 14'
      Танчик на фланге получил по ногам в подкате от Дьюрчо. Штрафной удар в распоряжении украинской команды будет.
    • 13'
      Слишком сильный пас отдавал назад Логинов на Валефа, который не смог обработать мяч, но от курьезного гола спасла гостей штанга.
    • 12'
      Мягко забросил Альтман в штрафную на ход Лопешу, но тот в борьбе с двумя защитниками не смог добраться до мяча.
    • 11'
      Мог убегать на ворота соперника Громов после тонкого паса от Довбика, но в борьбе с защитником оказался он на газоне. Судья проигнорировал этот эпизод.
    • 10'
      В центре поля Бланко заехал по ногам Альтману. Штрафной удар в пользу киприотов назначил арбитр в этом эпизоде.
    • 9'
      С левого фланга сместился в центр Альтман и попытался закрутить в дальний угол, но не попал он в створ ворот.
    • 8'
      Разыграли хозяева угловой, после чего Фараж навесил на ближнюю штангу, но здесь махнул с лету мимо мяча Лопеш.
    • Угловой
      7'
      Убежал по правому флангу Фараж и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 6'
      Мог убегать на ворота соперника Фараж после заброса от Дьюрчо, но вышел за пределы штрафной Валеф и отвел угрозу.
    • 5'
      Пробивал с разворота Громов с линии штрафной площади после паса от Гуцуляка, но точности ему немного не хватило.
    • 4'
      В центре поля получил по ногам Бабенко в борьбе против Альтмана. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 3'
      Мягко забросил Громов в штрафную соперника на Довбика, но того опередил Миличевич и вынес сферу подальше.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-желтых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч АЕК Ларнака 1:0 Днепр-1

    Исход игры
    АЕК Ларнака
    80.8% (97)
    Ничья
    13.3% (16)
    Днепр-1
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (44)
    Меньше
    60% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (55)
    Нет
    50% (55)
    Популярный счёт
    2:1 АЕК Ларнака
    27.5% (33)
    1:0 АЕК Ларнака
    22.5% (27)
    2:0 АЕК Ларнака
    19.2% (23)
    1:1 Ничья
    11.7% (14)
    1:2 Днепр-1
    3.3% (4)
    3:1 АЕК Ларнака
    3.3% (4)
    3:0 АЕК Ларнака
    2.5% (3)
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    АЕК Ларнака
    Днепр-1
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