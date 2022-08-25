После паса с фланга от Громова пробивал Пихалёнок с линии чужой штрафной, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

Бланко разрезным пасом нашел в штрафной соперника Довбика, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

Прорвался по флангу Танчик и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги защитника мяч отправился в аут.

На чужой половине поля Пихалёнок получил по ногам от Гонсалеса. Штрафной удар исполнять будут украинцы.

Прорвался самостоятельно по центру к штрафной соперника Пихалёнок и пробил по воротам, но угодил точно в защитника.

Росалес с правого фланга прострелил в центр штрафной, но на выходе Валеф со второй попытки забрал мяч в руки.

Отличным пасом Бланко нашел в штрафной соперника Бусанелло, который пробил с острого угла, но смог Пирич отбить мяч в сторону ногой.

Выиграл подбор у штрафной соперника Бланко и вторым касанием пробил в нижний угол, но в падении спас свою команду Пирич.

С угла поля навесил Пихалёнок в центр штрафной, где пробил Гуцуляк головой. Отбил перед собой Пирич, а добивание сватка оказалось неточным.

На фланге получил по ногам Лопеш в борьбе против Бабенко. Штрафной удар исполнять будут киприоты.

Забросил в штрафную соперника Фараж на ход Лопешу, но того от мяча оттеснил грамотно корпусом Сваток.

Снова пробивал с дальней дистанции Бланко после выигранного подбора, но мяч угодил в голову Громову.

Пробивал по воротам Пихалёнок после скидки от Довбика, но мяч оказался легкой добычей для голкипера.

Пробивал с разворота Довбик после паса от Бабенко, но мяч не дошел до Пирича, застряв в гуще защитников.

Прорывался по правой бровке Фараж на скорости и прострелил вдоль ворот, но мяч спокойно в аут вынес Бусанелло.

24' Диагональ исполнял Альтман на левый фланг, куда забегал Лопеш, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

23' Пауза в матче. В столкновении с соперником на фланге получил Энглезу повреждение. Без помощи медиков здесь не обойтись.

22' ГОЛ! 1-0! Адам Дьюрчо! Все же вновь пропустили первыми украинцы. Взял инициативу на себя Дьюрчо, расшатал защитника на фланге, сместился в центр и пробил по воротам. Рикошетом от ноги защитника мяч влетел точно в нижний угол.

21' Прорвался Довбик самостоятельно к линии чужой штрафной и пробил низом в дальний угол, но не попал в створ ворот.

20' На дальней штанге пробивал Миличевич после навеса с угла поля от Фаража, но мяч полетел крайне неточно.

19' Со штрафного навесил Дьюрчо на дальнюю штангу, но здесь Громов спокойно головой выбил на угловой.

18' Откровенно грубо сбивал Фаража на своей половине поля Логинов. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

17' Тонко отдавал Пихалёнок в штрафную на ход Довбику, но перехватил мяч в подкате Гонсалес в последний момент.

16' Забрасывал Бабенко на правый фланг, куда забегал Довбик, но его опередил Гонсалес и головой вынес сферу в аут.