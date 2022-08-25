Стадион: Уиндзор Парк
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
15
Холл
Бен
25
Мареш
Петер
28
Панич
Стефан
19
Илич
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Холл БенЗащитник
- Защитник
-
16 Кларк МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Уолш ДэвидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Девайн ЭтанПолузащитник
-
53 Арчер ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Куинн НайалПолузащитник
-
34 Кларк ЭндрюНападающий
- Нападающий
-
17 МакКи КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хили Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
- Полузащитник
-
28 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракель ДенисЗащитник
-
99 Зелейко ГлебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Виктор
История личных встреч
Линфилд
РФШ Рига
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Линфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купер Джэл
|1
|0.5
|Фэллон Стивен
|1
|0.5
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|3
|0.75
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0.25
|Липушчек Жига
|1
|0.25
|Мареш Петер
|1 (1)
|0.25
|Панич Стефан
|0
|0
|Сантана Эмерсон
|0
|0
Карточки
Линфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купер Джэл
|1
|0
|Ньюберри Михаэль
|1
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарич Томислав
|1
|0
|Мареш Петер
|1
|0
|Зюзин Артур
|1
|0
|Куадьо Седрик
|1
|0
|Липушчек Жига
|1
|0
|Сантана Эмерсон
|1
|0
|Влалукин Йован
|1
|0
|Джатта Альфусейни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
83%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Линфилд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АФК Ньюри Сити - Линфилд 1:3 РФШ Рига - Линфилд 2:2 Линфилд - Портадаун 4:0 Цюрих - Линфилд 3:0
Линфилд - Цюрих 0:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Лафголл - Линфилд 0:2 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:8 Линфилд - Нью-Сейнтс 2:0 Кнокбреда - Линфилд 1:2 Нью-Сейнтс - Линфилд 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2
РФШ Рига
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
РФШ Рига - ФК Валмиера 2:2 РФШ Рига - Линфилд 2:2 Хибернианс - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:3
РФШ Рига - Хибернианс 1:1 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Ауда 0:0 Метта - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0 Спартак Юрмала - РФШ Рига 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0 РФШ Рига - Лиепая 2:2 Рига - РФШ Рига 2:0 Супер Нова - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Тукумс 2000 3:0 Ауда - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Метта 3:1 Даугавпилс - РФШ Рига 1:4
Прогнозы на матч Линфилд 0:0 РФШ Рига
Исход игры
Линфилд
58.9% (66)
Ничья
27.7% (31)
РФШ Рига
13.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
36.04% (40)
Меньше
63.96% (71)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.9% (29)
2:1 Линфилд
23.2% (26)
1:0 Линфилд
18.8% (21)
2:0 Линфилд
13.4% (15)
1:2 РФШ Рига
6.3% (7)
0:1 РФШ Рига
5.4% (6)
3:2 Линфилд
1.8% (2)
1:3 РФШ Рига
1.8% (2)
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