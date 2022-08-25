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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Линфилд
0:0
Первый тайм: 26'
РФШ Рига
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 111
Линфилд 58.6% (65)
X 27.9% (31)
РФШ Рига 13.5% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Линфилд
Ничья
РФШ Рига
2.93
3.32
3.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Джонс
Кристофер
18
Финлейсон
Дэниэл
2
Роско
Сэм
15
Холл
Бен
7
Миллар
Кирк
16
Кларк
Мэттью
II
8
Макклин
Кайл
5
Шилдс
Крис
22
Малгрю
Джейми
20
Фэллон
Стивен
14
Макдейд
Робби
12
Стейнбор
Павел
2
Сорокин
Владислав
92
Ягодинский
Виталий
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
6
Джатта
Альфусейни
28
Панич
Стефан
81
Шимкович
Томаш
3
Зюзин
Артур
9
Сантана
Эмерсон
19
Илич
Андрей
Линфилд
3-5-2
РФШ Рига
4-2-3-1

История личных встреч

Линфилд
РФШ Рига

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купер Джэл 1 0.5
Фэллон Стивен 1 0.5
РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 3 0.75
Фризенбихлер Кевин 1 0.25
Липушчек Жига 1 0.25
Мареш Петер 1 (1) 0.25
Панич Стефан 0 0
Сантана Эмерсон 0 0

Карточки

Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купер Джэл 1 0
Ньюберри Михаэль 1 0
РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарич Томислав 1 0
Мареш Петер 1 0
Зюзин Артур 1 0
Куадьо Седрик 1 0
Липушчек Жига 1 0
Сантана Эмерсон 1 0
Влалукин Йован 1 0
Джатта Альфусейни 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
83%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Линфилд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АФК Ньюри Сити - Линфилд 1:3 РФШ Рига - Линфилд 2:2 Линфилд - Портадаун 4:0 Цюрих - Линфилд 3:0
Линфилд - Цюрих 0:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Лафголл - Линфилд 0:2 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:8 Линфилд - Нью-Сейнтс 2:0 Кнокбреда - Линфилд 1:2 Нью-Сейнтс - Линфилд 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2
РФШ Рига
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
РФШ Рига - ФК Валмиера 2:2 РФШ Рига - Линфилд 2:2 Хибернианс - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:3
РФШ Рига - Хибернианс 1:1 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Ауда 0:0 Метта - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0 Спартак Юрмала - РФШ Рига 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0 РФШ Рига - Лиепая 2:2 Рига - РФШ Рига 2:0 Супер Нова - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Тукумс 2000 3:0 Ауда - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Метта 3:1 Даугавпилс - РФШ Рига 1:4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Линфилд 58.6% (65)
X 27.9% (31)
РФШ Рига 13.5% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Линфилд
Ничья
РФШ Рига
2.93
3.32
3.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Линфилд 0:0 РФШ Рига онлайн

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Прогнозы на матч Линфилд 0:0 РФШ Рига

Исход игры
Линфилд
58.9% (66)
Ничья
27.7% (31)
РФШ Рига
13.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
36.04% (40)
Меньше
63.96% (71)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.9% (29)
2:1 Линфилд
23.2% (26)
1:0 Линфилд
18.8% (21)
2:0 Линфилд
13.4% (15)
1:2 РФШ Рига
6.3% (7)
0:1 РФШ Рига
5.4% (6)
3:2 Линфилд
1.8% (2)
1:3 РФШ Рига
1.8% (2)
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