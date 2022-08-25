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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Линфилд
1:1
Итог после пенальти
2
4
РФШ Рига
0'
43' Желтая карточка
Зюзин Артур
83' Желтая карточка
Панич Стефан
94' Желтая карточка
Девайн Этан
1:0
104' Гол
Макклин Кайл
104' Желтая карточка
Фризенбихлер Кевин
112' Желтая карточка
Стюарт Джордан II
114' Желтая карточка
Липушчек Жига
115' Желтая карточка
Шимкович Томаш
1:1
120' Гол в свои ворота
Каллахер Джимми
2 4
Кларк Мэттью
1:1
1:2
Фризенбихлер Кевин
Девайн Этан
1:2
1:3
Илич Андрей
Вертайнен Ээту
2:3
2:4
Мареш Петер
Макклин Кайл
3:4
3:5
Панич Стефан

Ход матча

43'
 
Зюзин Артур
46'
Каллахер Джимми
Холл Бен
 
60'
 
Фризенбихлер Кевин
Шимкович Томаш
66'
 
Влалукин Йован
Сорокин Владислав
72'
Вертайнен Ээту
Малгрю Джейми
 
72'
Девайн Этан
Макдейд Робби
 
78'
 
Стуглис Элвис
Зюзин Артур
83'
 
Панич Стефан
94'
Девайн Этан
 
101'
Палмер Кэмерон
Фэллон Стивен
 
104'
Макклин Кайл
1:0
104'
 
Фризенбихлер Кевин
105'
Стюарт Джордан II
Миллар Кирк
 
106'
 
Ракель Денис
Влалукин Йован
106'
 
Ферейра Фабрисио
Джатта Альфусейни
112'
Стюарт Джордан II
 
114'
 
Липушчек Жига
115'
 
Шимкович Томаш
117'
Куинн Найал
Шилдс Крис
 
120'
1:1
Каллахер Джимми
121'
Кларк Мэттью
1:1
121'
1:2
Фризенбихлер Кевин
121'
Девайн Этан
1:2
121'
1:3
Илич Андрей
121'
Вертайнен Ээту
2:3
121'
2:4
Мареш Петер
121'
Макклин Кайл
3:4
121'
3:5
Панич Стефан
Пен
2:4

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 8
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 112
Линфилд 58.9% (66)
X 27.7% (31)
РФШ Рига 13.4% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Джонс
Кристофер
18
Финлейсон
Дэниэл
2
Роско
Сэм
15
Холл
Бен
7
Миллар
Кирк
16
Кларк
Мэттью
II
8
Макклин
Кайл
5
Шилдс
Крис
22
Малгрю
Джейми
20
Фэллон
Стивен
14
Макдейд
Робби
12
Стейнбор
Павел
2
Сорокин
Владислав
92
Ягодинский
Виталий
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
6
Джатта
Альфусейни
28
Панич
Стефан
81
Шимкович
Томаш
3
Зюзин
Артур
9
Сантана
Эмерсон
19
Илич
Андрей
Линфилд
3-5-2
РФШ Рига
4-2-3-1

История личных встреч

Линфилд
РФШ Рига

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купер Джэл 1 0.5
Макклин Кайл 1 0.5
Фэллон Стивен 1 0.5
РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 3 0.75
Фризенбихлер Кевин 1 0.25
Липушчек Жига 1 0.25
Мареш Петер 1 (1) 0.25
Панич Стефан 0 0
Сантана Эмерсон 0 0

Карточки

Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стюарт Джордан II 1 0
Купер Джэл 1 0
Ньюберри Михаэль 1 0
Девайн Этан 1 0
РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюзин Артур 2 0
Липушчек Жига 2 0
Шимкович Томаш 1 0
Сарич Томислав 1 0
Мареш Петер 1 0
Фризенбихлер Кевин 1 0
Куадьо Седрик 1 0
Панич Стефан 1 0
Сантана Эмерсон 1 0
Влалукин Йован 1 0
Джатта Альфусейни 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
2
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
83%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Результаты последних матчей

Линфилд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АФК Ньюри Сити - Линфилд 1:3 РФШ Рига - Линфилд 2:2 Линфилд - Портадаун 4:0 Цюрих - Линфилд 3:0
Линфилд - Цюрих 0:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Лафголл - Линфилд 0:2 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:8 Линфилд - Нью-Сейнтс 2:0 Кнокбреда - Линфилд 1:2 Нью-Сейнтс - Линфилд 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2
РФШ Рига
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
РФШ Рига - ФК Валмиера 2:2 РФШ Рига - Линфилд 2:2 Хибернианс - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:3
РФШ Рига - Хибернианс 1:1 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Ауда 0:0 Метта - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0 Спартак Юрмала - РФШ Рига 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0 РФШ Рига - Лиепая 2:2 Рига - РФШ Рига 2:0 Супер Нова - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Тукумс 2000 3:0 Ауда - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Метта 3:1 Даугавпилс - РФШ Рига 1:4
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Кларк Мэттью II не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Каллахер Джимми уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Свисток
    121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • Серия пенальти
    121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 117'
    Шилдс Крис уходит с поля. Куинн Найал выходит вместо него
  • Желтая карточка
    115'
    Шимкович Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    114'
    Липушчек Жига получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • Перерыв
      91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Зюзин Артур получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Линфилд 58.9% (66)
    X 27.7% (31)
    РФШ Рига 13.4% (15)
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    Где смотреть матч Линфилд 1:1 РФШ Рига онлайн

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    Прогнозы на матч Линфилд 1:1 РФШ Рига

    Исход игры
    Линфилд
    58.9% (66)
    Ничья
    27.7% (31)
    РФШ Рига
    13.4% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.04% (40)
    Меньше
    63.96% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (69)
    Нет
    37.84% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.9% (29)
    2:1 Линфилд
    23.2% (26)
    1:0 Линфилд
    18.8% (21)
    2:0 Линфилд
    13.4% (15)
    1:2 РФШ Рига
    6.3% (7)
    0:1 РФШ Рига
    5.4% (6)
    3:2 Линфилд
    1.8% (2)
    1:3 РФШ Рига
    1.8% (2)
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